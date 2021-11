Wendy Molero/Diario de Los Andes.- Las pruebas que demuestran que la adhesión de las tarjetas de los partidos de la Alianza Democrática a la candidatura de Sonia Castro para la Alcaldía del municipio Tovar se hizo a tiempo y con las cuales se alza como triunfadora en las elecciones del 21 de noviembre, fueron consignadas la mañana de este miércoles ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Mérida.

Castro junto a su equipo político se hizo presente para entregar dichas pruebas al ente comicial y pedir que se respete la voluntad de los tovareños.

Explicó Castro que la adhesión hecha por la Alianza Democrática, que en este caso la responsabilidad para ello la tenía el partido Copei, se hizo en los lapsos establecidos, pero el ente comicial no está reconociendo dicho procedimiento.

“Esto no puede pasar por debajo de la mesa, el CNE tiene que reconocerlo”, dijo Castro al manifestar que no es culpa de los dirigentes políticos o de los partidos que todo se haya centralizado, haciendo alusión a los cambios en las maquetas de candidatos y cuestionó que a esta hora todavía se mantengan en el país muchas candidaturas en el aire.

Las gestiones ante el CNE en Caracas para resolver el caso de Tovar son realizadas por la dirigencia nacional de la Alianza y reiteró que confían en que el CNE reconozca que los tovareños votaron en las tarjetas de su preferencia y estas fueron adheridas a su candidatura; aseguró que llevarán sus acciones hasta las últimas instancias.

Tienen conocimiento, informó Castro, que hoy se hará la proclamación del candidato del oficialismo, Yvan Puliti, por ello están actuando rápidamente para evitar que esto pase, ya que tienen las pruebas en sus manos del triunfo obtenido por la oposición y eso les garantizará “que este proceso no sea como ellos lo quieren llevar”.

Sin embargo, de darse esa proclamación – dijo Castro- ellos van a impugnar las elecciones en ese municipio.

“Todo el mundo sabe que él no fue el ganador, todo el mundo sabe quién fue la ganadora en el municipio Tovar y nosotros vamos a hacer valer los votos de la Alianza Democrática y de la Unidad”.

Sonia Castro candidata a la Alcaldía de Tovar obtuvo, de acuerdo a los datos publicados en el portal web del CNE, por la tarjeta de la MUD 4.903 votos a los cuales se le suman los 1.588 que aportan las tarjetas de la alianza, para alzarse como ganadora con 6.491 votos.

Por su parte Edgar Márquez, quien fuera candidato a la gobernación de Mérida por la Alianza de Democrática, aseguró que todas las gestiones se hicieron a tiempo, pero hasta el momento el CNE no ha entregado la certificación correspondiente alegando que el sistema estaba caído, por tanto debía hacerse la adhesión de forma manual y en el momento oportuno la entregarían.

“De acuerdo con lo establecido en la ley, si a los cinco días usted no recibe la aceptación o la no aceptación se da por aceptada la postulación y el CNE tampoco envió una comunicación donde dijera que no acepta la adhesión de esos candidatos, quiere decir que quedó por sentado desde el punto de vista jurídico que aceptaron la postulación”, sentenció Márquez.