LA VINOTINTO sigue sin levantar vuelo. Falto un hombre gol en la segunda parte, que permitiera pactar ante los ecuatorianos, quienes son la selección revelación de esta contienda. Es el sexto gol que les marcan a los criollos por la vía del juego aéreo. Los rivales no perdonan libertades. En estas eliminatorias hemos retrocedido una barbaridad, al ocupar la última casilla…Jordan Osorio no jugaba con el combinado patrio desde el 17 de noviembre…Una verdadera maquinaria la canarinha, desde ya fuerte candidato a ganar en Catar. Los brasileños ya coleccionan cinco coronas…. Rotundo cambio el que ha tenido el Deportivo Cali en la justa de Colombia, con el profesor Rafael Dudamel en el banquillo, quien ha logrado cambiarle la mentalidad a este popular conjunto. El yaracuyano ya los tiene en el cuarto peldaño sumando resultados positivos…Eduardo Fereira es un lateral derecho que viene en franco ascenso. Su debut con el Caracas fue cuando tenía 16 años. En esta campaña el valenciano ha marcado tres dianas. Fue uno de los mejores en el peleado clásico ante Deportivo Táchira. Quiere ganar la estrella y otra de sus metas es ser convocado a la selección nacional…Gran trabajo del joven José María Morr, al frente de la dirección técnica de Metropolitanos, que marcha embalado a conquistar nuevamente un cupo para Copa Suramericana. Son los líderes de su llave, con un plantel guerrero y compacto…Un gran 2021 para Francisco “Minino” Flores con la tropa tachirense. El barquisimetano ha tenido buen desempeño como volante de primera línea y defensor central…Como en las tres primeras vueltas, Portuguesa exhibió un juego de garra, entrega y contundencia en ataque para vencer a la Academia Puerto Cabello. El elenco cinco estrellas se mantienen en la pelea. No sumaban un triunfo desde el 22 de agosto cuando ganaron a Trujillanos en Barquisimeto…Alexis Herrera arribó recientemente a 51 encuentros internacionales dirigidos. El carabobeño fue el juez principal del choque entre uruguayos y argentinos. Casi nada…CARLOS CORREA es uno de los agentes libres más cotizados. El campocorto boricua esta sonando fuertemente para los Yanquis. Ya los Astros le presentaron una jugosa oferta. Detroit también lo pretende….