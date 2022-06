UN AÑO bastante productivo para el goleador francés Karim Benzema, uno de los aliados en la corona del Real Madrid, en la Champions. En esta justa jugó 12 juegos, fabricó 15 goles. El galo es desde ya el principal candidato para ganar el Balón de Oro…Impresionante la forma como se movió colectivamente el Liverpool, pero Thibaut Courtois lo paro todo, más de ocho goles cantados sacó el belga, en el electrizante duelo que paralizo a todo el planeta…La Argentina no tuvo compasión ante Italia. Los pibes fueron muy superiores. Lautaro Martínez ha demostrado gran efectividad en el ataque albiceleste, ya que en 38 encuentros disputados con la selección, se ha hecho presente en la pizarra en 20 ocasiones, un delantero letal…En cuanto al duelo de los mejores jugadores del mundo, en lo que va del 2022, Lionel Messi ha visto acción en 33 choques, con 11 anotaciones y 13 asistencias, mientras que Cristiano Ronaldo ha jugado 39, 24 dianas y 3 asistencias…El atacante Luuk de Jong fue clave en el resurgir del Barcelona en la justa española. Al principio le costó adaptarse, para luego mostrar su poderosa capacidad de anotar en momentos cruciales. Los auzlgranass volverán a decir presentes en competencias internacionales …En el fútbol nacional, Anthony Uribe sigue en gran momento, es un ariete muy completo, uno de esos faros que ilumina el camino del Deportivo Táchira, que tuvo un comienzo bastante irregular, a pesar de haberse reforzado bastante, sobre todo en ataque. Maurice Cova estuvo fenomenal en la victoria ante Monagas, donde hizo tres pases certeros para marcar. Otro que anda imparable es Edson Tortolero (hijo), aprovechando al máximo las oportunidades que le brinda Alex Pallares…Par de victorias oxigenantes para Portuguesa ante Aragua y La Guaira respectivamente. En la carretera le ha ido bastante bien a la tropa rojinegra, que busca un cupo para una Copa Internacional.…Admirable accionar de Ángelo Peña con Estudiantes de Mérida, al convertirse en pieza clave de la media cancha. Los académicos buscan subir puestos en la tabla…Juan Reyes el pequeño guerrero que ha sido una muralla bajo los tres palos del inspirado Zamora…MAYO INOLVIDABLE para el lanzador zurdo Martin Pérez, quien luce domador con los Rangers. En cinco aperturas dejo una impresionante efectividad de 0.76, mostrando lo mejor de su repertorio…Poderoso swing el de Gleyber Torres. El caraqueño no ha parado de conectar jonrones…Ronald Acuña insiste en que quiere jugar con Cardenales de Lara…FINAL MUY PAREJA entre Boston y Golden State. Los de Curry tienen una pequeña ventaja por estar más cohesionados. Los Celtics no llegaban a esta fase desde el 2010…Yohanner Sifontes, es uno de esos basqueteros venezolanos que representan a la nueva generación. El mirandino tuvo un desempeño aceptable con el Ameghino en la Segunda División de Argentina y ahora será un refuerzo de lujo para Titanes de Barranquilla, donde seguramente formara una poderosa dupla con su compatriota Heissler Guillent, quien es uno de los mejores importados…La mayoría de los clubes ya iniciaron su preparación con miras a la Súper Liga. Tal como lo escribí hace más de un mes, se confirmó la contratación de Néstor Salazar con Trotamundos. El sucrense se encuentra a 34 triunfos de los 800. Sus mejores logros fueron con Cocodrilos, cuando obtuvo los títulos campeoniles en la 2008, 2010, 2013 y 2016. Si la organización valenciana logra traer a David Cubillán, Miguel Ruiz y Jhornan Zamora, el histórico expreso azul contara con una aguerrida maquinaria…Los Toros de Aragua prometen dar la pelea…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

.