QUE TEMPORADA para el aniquilador Aquiles Ocanto. El larense es uno de los motores principales para el gran funcionamiento de la tropa de Monagas, escuadra que sigue afianzada en la cima. Un plantel bastante interesante el que logro armar el profesor Johnny Ferreira y los fanáticos apoyan masivamente. Los orientales también le han sacado provecho al potencial de sus juveniles…Antonio Romero ha venido respondiendo con el ascendente Zamora, tras marcar el tanto de la victoria ante Puerto Cabello. El pistolero quiere ser campeón nuevamente con la furia llanera. Por cierto que Yanniel Hernández y Giovanni Welch, han sido de los jugadores más rendidores con el cuadro marques, conjunto que encendió la maquina… “La clave ha sido luchar unidos. Estamos para grandes cosas nuevamente”, una de las frases que me comentó Juan Camilo Zapata, el artillero que está de moda en el balompié nacional. Ya colecciona 29 dianas de por vida con el ciclón azul, seis de los cuales han sido de manera consecutiva. Su club ha bajado el ritmo como local…Este Christian Larotonda es una aspiradora en la media cancha del sorprendente Metropolitanos y con apenas 20 años, ya empieza a perderse de vista…Caracas y Carabobo los mejores clubes jugando como locales…Alain Baroja, Álvaro Forero y Edixon González, son los porteros de mejor desempeño en lo que va de campaña…Se nota el gran despertar del Zulia, ya con tres de victorias seguidas, bajo la conducción de Frank Perlo. Con garra y entrega sometieron a los rojos del Ávila en la tierra del sol amada y luego rugieron en Barinas ante el fuerte ciclón azul, comandados por el panameño Guido Rouse…Al momento de redactar la columna no se había disputado el Real Madrid-Liverpool. Mi favorito eran los merengues…EL JUGADOR de mayor edad en anotar más puntos en la NBA ha sido el legendario Michael Jordán, quien con los Wizards de Washington le fabricó 51 a New Orleans, para ese entonces el emblemático alero tenía 38 años…Gaiteros suma a una pieza de lujo tras hacerse de los servicios del escolta internacional Elder Giménez. El yaracuyano será el flamante capitán del elenco musical y se pone a tono para el comienzo del evento previsto para el 8 de julio, con la presencia de 20 franquicias. Desde la zona de triples es una letal amenaza…GRANDES ALEGRIAS a nivel internacional nos han brindado atletas de la rama femenina, entre las cuales menciono a Fabiola Ramos (tenis de mesa), Daniela Larreal (ciclismo). Alejandra Benítez (esgrima), María Alejandra Vento (tenis), Deyna Castellanos (futbol), Yulimar Rojas (atletismo), María Carolina Rivera (natación) y Stefany Hernández (bicicross)…MUCHAS FELICITACIONES al gran Alex Delgado, quien con motivo de la celebración de los 232 años de la población de Santa Rita, fue declarado hijo ilustre de esta localidad, por las autoridades gubernamentales zulianas, encabezadas por el primer mandatario Manuel Rosales. Esta leyenda ha conquistado once títulos con diferentes equipos en el beisbol criollo, por lo que lo llaman “El Señor de los Anillos” y actualmente ejerce el cargo como director de deportes en su estado natal…Y para cerrar un gran abrazo a los fraternales amigos Francisco Blavia, Richard Méndez, Daniel Chapela y Jesús Eduardo Acosta, que con profesionalismo de alto nivel, siguen dejando bien en alto los colores de Venezuela en las transmisiones de eventos deportivos internacionales de calidad en diferentes canales, se les quiere mucho y que sigan los éxitos. Un gran abrazo también para el ex campeón mundial de motociclismo Carlos Lavado, quien estuvo de cumpleaños el pasado miércoles. El piloto caraqueño, es uno de esos deportistas históricos, cuya misión siempre fue triunfar…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

