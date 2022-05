EL LIDER Monagas comienza a marcar distancia en la tabla de clasificación, encabezando el pelotón y son varias escuadras siguiéndole los pasos, con un Aquiles Ocanto inspirado en el ataque de los azulgranas. El ariete larense esta en uno de los mejores momentos de su carrera. “Gracias a Dios las cosas están saliendo bien en este semestre. Estamos creciendo y aún nos queda mucho por recorrer”, dijo el “Chino” cargado de mucho optimismo. Los orientales bajo el mando de Johnny Ferreira, le están sacando buen provecho a su gran pretemporada. “Hemos hecho un sacrificio importante y allí están los resultados. Tenemos que atacar y defender con gran intensidad y de esto está muy claro el grupo, esperamos seguir en esta senda ganadora”, apuntó el estratega. Que jugadorazo Edgar Carrión, gran joya de esta divisa…El tanto marcado por Jorge Echeverría, en el triunfo de Aragua ante la UCV, de los mejores del campeonato…Hasta la jornada once, el bombardero Juan Camilo Zapata llevaba cuatro partidos seguidos anotando, convirtiéndose en uno de los grandes ídolos de la fanaticada del inspirado ciclón azul, que dirige Luis Pacheco…Zulia está obligado a remontar para salir del sotano…Gran trabajo de Leo Aponte en la zaga del Zamora, afianzándose como titular con la furia llanera de Noel San Vicente…Hebert García comienza a mostrar su gran calidad técnica con el Deportivo La Guaira. El portugueseño es un enganche muy deslumbrante. Otro crack que empieza a tomar protagonismo es Robert Hernández, dorsal número diez del Táchira, aunque los aurinegros no han logrado convencer. En tres visitas que han hecho a la capital de la republica apenas han sumado un punto. Portuguesa por poco logra ganar en San Cristóbal…El aporte de Fernando Aristeguieta, es determinante con el Puebla en el certamen mexicano. El “Colorado” ha respondido en grande con siete golazos y su club marcha en la tercera casilla…MUY PRODUCTIVO Ronald Acuña en las últimas jornadas. El jardinero viene de menos a más con el conjunto de los Bravos de Atlanta…Aaron Judge se convierte en el primer pelotero en llegar a los diez jonrones en la presente campaña. El espigado jardinero de los Yanquis de Nueva York, es un jugador acostumbrado a dar batazos gigantescos de vuelta completa. Por cierto que el caraqueño Gleyber Torres también viene rindiendo bastante con los mulos…En Corea el trujillano José Pirela la descose y tiene promedio cercano a los 400. El veterano es la máxima figura del Samsung Lions y comanda el departamento de cuadrangulares y de bateo de la justa asiática…USAIN BOLT ha sido uno de las máximas estrellas del deporte universal, tras ganar ocho medallas de oro en tres Juegos Olímpicos. El jamaiquino trabajó fuerte desde que era niño para ser un ídolo de amplio prestigio. Ha sido aclamado unánimemente como el mejor velocista de todos los tiempos, junto al norteamericano Carl Lewis y es dueño absoluto de los records mundiales en 100 y 200 metros planos. Durante su época de juventud lo suyo era correr lo más rápido posible. Actualmente esta leyenda tiene 35 años y su mejor entrenador fue Glen Mills…ADMIRABLE lo del legendario John Stockton, quien en total vio acción en 1504 juegos en la NBA, logrando repartir 15.806 asistencias y nunca pudo ganó un anillo…Sigue el gran momento de Gregory Vargas en Israel…Héroes de Falcón fortalece su plantilla, tras el fichaje de los ascendentes Eduardo Díaz y Kelvin Caraballo. Me cuenta el directivo Sony Reyes que vendrán más incorporaciones…Finalmente un gran abrazo para el profesor Erick Rodríguez, formando beisbolistas de gran nivel y mis palabras de condolencias para William Pacheco por la muerte de su madre, hecho acaecido en Turén…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

.