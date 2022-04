SUPER COMPACTO luce Monagas, tras cumplirse más de dos meses del fútbol nacional. La tropa que dirige Johnny Ferreira se defiende con intensidad, ejerciendo un fuerte pressing sobre sus rivales y el ataque ha sido efectivo. El ex cancerbero Franco Fasciana, nativo de Maturín, me dice este plantel se ve muy completo. Están muy cohesionados y el accionar de los extranjeros ha sido clave…Un equipo que a punta de velocidad arrolla a sus rivales, les hablo de Hermanos Colmenarez. Juan Camilo Zapata lleva cuatro goles y trio de asistencias para convertirse en uno de los baluartes del sorprendente elenco llanero que dirige Luis Pacheco. El volante Wilmar González es un jugadorazo, tiene amplia calidad técnica y una extraordinaria visión de juego. Johan Osorio se está mandando tremenda campaña con los barineses. 725 minutos ha visto acción Jesús Camargo, el rendidor cancerbero del ciclón azul…Que gran accionar del ariete Kevin Viveros al marcarle días atrás, tres dianas al campeón Táchira. El colombiano se convierte en valiosa pieza en el buen momento que vive Carabobo. “Siempre hay que tener mucho sacrificio para poder ganar y esto lo saben mis compañeros”, indicó. El funcionamiento colectivo del granate ha venido de menos a más. “Estamos creciendo y aún nos queda mucho por recorrer. Esperamos terminar de la mejor forma”, agregó…Aporte del atacante argentino Damián Villalba llega en el momento justo para contribuir con la tropa portugueseña, que logra su primer triunfo de local ante la pandilla emeritense, en el clásico añejo. La afición del penta salió bastante contenta luego de la actuación de los guerreros rojinegros. Por cierto que el central Yeferson Escudero se ha convertido en uno de los más rendidores. Ha visto acción en siete encuentros, jugando 563 minutos…Metropolitanos se reforzó bien y espera estar presente en otro evento internacional, según lo expresa su ascendente estratega José María Morr, quien destaca la entrega de sus guerreros…Estudiantes de Mérida cuenta con una plantilla bastante aguerrida. Dice el director técnico Leonardo González que estan para grandes cosas. “Estamos haciendo las cosas bien, hay un grupo bastante motivado. El campeonato está muy reñido”, dijo el timonel trujillano, quien tiene como arma principal llevar a los andinos a los primeros lugares…Jovanny Bolívar anda encendido con seis anotaciones. El ariete de La Guaira salvó a su club de la derrota ante Aragua…El Real Madrid es prácticamente el monarca de la liga española. Los merengues se coronan sobrados, bajo el mando del italiano Carlo Ancelotti, uno de los mejores entrenadores de Europa…MIGUEL CABRERA hace historia nuevamente con sus imparables, ratificando que es el mejor pelotero criollo de la historia. Una hazaña que seguramente va durar muchísimos años…Pablo López impecable desde la lomita. El derecho zuliano de los Marlins está tirando pura dinamita para silenciar a sus enemigos…Apagado luce Gleyber Torres. El caraqueño espera mejorar y elevar su promedio en los próximos encuentros…MUY PAREJOS los play offs de la NBA. El conjunto de Milwaukee quiere revalidar el título. Mantener el nivel después de alcanzar la gloria no es fácil. El polifuncional Giannis Antetokounmpo de nuevo es la bujía de este quinteto…En el baloncesto criollo, el siempre admirado Carl Herrera ha sido el único en ganar la designación de mejor jugador en fase regular, semifinal y final. Esto lo hizo en el 90, cuando Cardenales de Portuguesa se consagro monarca ante Marinos de Anzoátegui en Puerto La Cruz…Néstor Salazar seria el nuevo director técnico de Trotamundos y el joven Alexis Cedres uno de sus asistentes…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.