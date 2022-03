YA SON 80 GOLES en 158 partidos, los que ha marcado Lionel Messi, con la compacta selección de Argentina, que en su próxima salida medirá fuerzas de local ante la Vinotinto, el 25 de este mes, en la continuación de las eliminatorias suramericanas, en un duelo de puro tramite, ya que los pibes ya tienen asegurada su presencia en el Mundial de Qatar, mientras que los criollos se encuentran eliminados. El zurdo no solamente ha superado a Gabriel Batistuta, como el máximo anotador de la albiceleste, sino que también paso al brasileño Pele en la lista de artilleros con sus respectivos combinados del continente americano…Se viene el choque entre el Real Madrid y el Paris en el Santiago Bernabeu, donde los merengues con su pesada artillería, buscaran vengarse. Un partido que va a paralizar el mundo. Lamentable la ausencia de Tony Kroos por lesión…De los mejores atacantes de la historia, el holandés Marco Van Basten anotó 277 dianas en 373 encuentros y 82 asistencias, mientras que el brasileño Ronaldo también se hizo grande, haciéndose presente en los marcadores en 295 ocasiones en 452 juegos, con 77 habilitaciones…Anthony Uribe espera seguir aportando al Deportivo Táchira. El delantero fue vital en la victoria de los aurinegros sobre Estudiantes, marcando un golazo para sentenciar a los académicos. “Se armo un gran plantel y esperamos ser campeones nuevamente”, dijo el destacado ariete de los fronterizos, quien es pieza clave y se entiende a la perfección con el resto de sus compañeros, conservando su inagotable energía, agresivo a la hora de encarar a los zagueros y con gran capacidad para definir…En Acarigua-Araure vienen afinando los preparativos para la celebración del cincuenta aniversario del Portuguesa FC, un histórico equipo que nació grande, ganando cinco coronas en la década de los años setenta, más tres subcampeonatos. La programación será bastante variada y van a estar presentes parte de las leyendas de la organización rojinegra como Carlos Núñez, Pedro Pascual Peralta, Ramón Echenausi, William Salas, Walter Luna, Gilson López, Luis Mendoza, José Luis Jiménez, William Pacheco, Pedro Gallardo, Víctor Orozco, Giuseppe Lupo, Pedro Lucena, Tony Aranguren, Richard Bolívar, Pedro Felipe Camacho, Marcelo Vilar, entre otros…Un gran saludo para el ex jugador profesional Alberto Farías, un asiduo lector que nos sigue desde la calurosa San Félix. Quien no recuerda sus buenas actuaciones. “Beto” espera que las cosas cambien en el combinado de mayores, tras la contratación de Néstor Pékerman…LA MARCA de más hits en las Grandes Ligas para peloteros criollos, la comanda Miguel Cabrera con 2987, siguen en el orden Omar Vizquel (2877), Luis Aparicio (2677), Bob Abreu (2470) y Andrés Galárraga (2333)…CONTRA LOS ARGENTINOS la tropa venezolana dictó cátedra de buen juego en conjunto y ante los paraguayos fueron una aplanadora. La pandilla que dirige Fernando Duró ha dado un paso importante en sus aspiraciones de clasificar a la justa universal…Próximamente inician los trabajos de remodelación del gimnasio “Belisario Aponte” de Maracaibo para ser el hogar de los Gaiteros del Zulia…Te fuiste bastante joven apreciado amigo, me refiero al destacado basquetero de Guanare Francisco Serrano, quien solo tenia 27 años y ha dejado un bonito legado como el cuarto mejor piloto de tu tierra natal, escoltando al siempre recordado general Henry Páez, Johan Piñero y Daniel Hernández. Mis palabras de condolencias a sus familiares y amigos. Fuiste una extraordinaria persona dentro y fuera de las canchas. Recuerdo tus sensacionales presentaciones, sobre todo en el escenario de Banco Obrero donde te cansaste de fabricar triples y repartir asistencias. Que emotivo gesto el de Javinger Vargas, quien estuvo presente en los actos fúnebres. Mientras que el pasado jueves tres de marzo se cumplió un año del fallecimiento del siempre recordado periodista deportivo Freddy Rosas, el artífice de todas las cosas buenas que la vida me ha dejado, sobre todo en el campo laboral. Que Dios te siga protegiendo allá en el cielo mi querido viejo…Para cerrar un gran abrazo al excelente cronista Frank De Pablos, toda una institución en el fútbol y el ciclismo, quien estuvo de cumpleaños recientemente…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

.