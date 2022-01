MUY MOVIDOS los nuevos fichajes del fútbol venezolano. Gran adquisición del Caracas, al sumar al polifuncional Vicente Rodríguez, jugador de mucha entrega, a muchos sorprendió su salida de Monagas. Será una pieza valiosa para la escuadra que dirige Francesco Stifano…Armar un conjunto súper compacto es una de las prioridades de Noel San Vicente. Zamora quiere volver a puestos de vanguardia. El alto mando de la furia llanera negocia con el colombiano Jonatan Copete, un viejo conocido, quien actualmente milita con el Santos de Brasil. Al cafetero le gustaría jugar nuevamente en este circuito y cabe destacar que su esposa es trujillana. Por cierto que se viene perdiendo de vista en los entrenamientos del elenco federal, el jovencito de 17 años Jean “Bachaco” San Lorenzo, un extremo zurdo de calidad, residente en la urbanización Palacio Fajardo de la ciudad marquesa…Hermanos Colmenarez sigue sumando refuerzos. Converse con el entrenador Luis Pacheco y me confesó que la pretemporada sigue a todo tren en el parque “Reynaldo Melo”. Por cierto que el estadio “La Carolina” esta quedando calidad, tras los trabajos de remodelación con miras al duelo entre la Vinotinto y Bolivia el próximo viernes 29…Portuguesa reforzó su línea de ataque con Ángel Osorio, Wilmar Jordan Gil y Danny Cure. El trío llega súper motivado a la organización rojinegra, que estuvo cerca de clasificar a una copa internacional en el recién finalizado certamen. “Ojala el penta vuelva al sitial que se merece”, opina desde México el consecuente lector Wilmer León…El atacante Luis Annese promete muchos goles con Metropolitanos. El nativo de Turén dice sentirse muy entusiasmado, ya que jugara Copa Suramericana y estará bajo órdenes del profesor llanero José María Morr. “Espero responder a la confianza que me están brindando”, dijo el delantero…Alfredo Vidal fue designado por la Federación como el mejor jugador criollo de fútbol sala. El artillero de Guanare trabaja duro rumbo a la próxima Copa America de Paraguay. El pívot esta listo para triunfar en el torneo de Italia, donde defenderá la camiseta del Fortitudo Pomezia de la serie B…Como quieren a nuestro Rafael Dudamel en la localidad de Cali, recientemente lo homenajearon con la elaboración de un mural. Amor con amor se paga…El Atlético Guaraní de Barinas, va con todo en la próxima contienda de la tercera división. La junta directiva la comandan los hermanos César y Amado Nemer, contando con el valioso apoyo del licenciado Carlos Bandres, un amplio conocedor, ya con 32 años de experiencia en esta disciplina…Los 300 goles de Robert Lewandowski en el torneo alemán hablan de la enorme jerarquía del polaco…ALFONZO SMITH uno de los mejores importados que han pasado por el baloncesto criollo, nació en Albany (Usa) un 12 de octubre de 1955. Su estreno se produce en la campaña de 1981 con Beverly Hills, luego en el 84 pasa a Trotamundos, defendiendo los colores del expreso azul hasta 1991, sumando cuatro coronas en la liga y dos suramericanos de clubes. Desde la línea de tres era un verdadero verdugo con su precisión. “Nunca olvidaremos a esta extraordinaria figura”, dijo el “Indiscutible” Nelson Jiménez…Más minutos jugados en los playoffs de la NBA, la marca la posee el legendario Tim Duncan con 9370…GRAN NIVEL se ha observado durante la final del béisbol profesional. La tropa de Caribes se hizo sentir ante su fervorosa afición. Como apoya el público de Puerto La Cruz. La tribu tiene mucha profundidad en su roster y los turcos están dispuestos a aprovechar cualquier parpadeo. Que bateador este Cade Gotta…Bryan Acuña otro de los grandes prospectos firmó con los Mellizos. El hermano de Ronald promete perderse de vista…Luis Meza, un receptor de grandes habilidades y poder con el madero, estampó su firma con los Azulejos. El carabobeño de 17 años esta proyectado as ser el próximo Salvador Pérez…Mientras que Roderick Arías quiere ser figura con los poderosos Yanquis de Nueva York… Ya para finalizar muchos éxitos para el admirado paisano Abidan Castellanos en este nuevo reto. A trabajar duro hermano, deseando pronta recuperación al maestro Grossman Parra Pinto y felicidades al destacado periodista deportivo andino Fernando Bravo, quien estuvo de cumpleaños…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

