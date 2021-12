NESTOR PEKERMAN, el nuevo estratega de la Vinotinto, se ha tomado muy en serio sus próximos retos con la escuadra. Los millones de fanáticos pedían a un estratega de experiencia y el argentino acepta tomar las riendas. El cotizado timonel quiere comenzar a trabajar desde las bases para transformar el fútbol venezolano. ¿Si podrá el gaucho llevar al escuadrón criollo al Mundial de USA?, yo pienso que tienes ideas de juego y la jerarquía para hacer realidad dicho objetivo. Existe mucha expectativa por lo que va a ser su ciclo con su nueva oncena. Uno de los puntos fuertes del nuevo seleccionador, es que es fiel admirador del material joven. La primicia sobre su contratación la di hace un mes por esta columna. Mucha gente me pregunta sobre quien me pasa los datos, pero les confieso que la fuente no se revela…Reflejos felinos ha mostrado el cancerbero Nicolás Caprio con Monagas. El nativo de Santa Fe ha sido clave en el gran desempeño que ha tenido Monagas en el torneo nacional…Gran Copa Libertadores para el crack Jefferson Savarino. El zuliano es un jugador de gran calidad técnica que viene haciendo historia en Atlético Mineiro…Se sigue perdiendo de vista Yefferson Ronaldo Chacón, una estrella que reside en la localidad de Tucape municipio Cardenas, del acogedor estado Táchira. Jesús Quintero nativo de Puerto La Cruz, es un referente como zaguero central y se entiende a las mil maravillas con Lucas Trejo. Otra bujía importante en la pandilla fronteriza, es el volante recuperador Marlon Fernández, quien a sus 35 primaveras, corre como si fuera un juvenil…Un ciclo exitoso para José María Morr, al frente de Metropolitanos, organización que lo contratara en el 2019. El estratega portugueseño ha vuelto a clasificar a la organización caraqueña a Copa Suramericana. Su contrato vence a final de año. El conjunto violeta y el sorprendente Hermanos Colmenarez coparon la escena en el hexagonal B. Los de Barinas fueron letales en su feudo, mostrando mucha velocidad y contundencia para aniquilar a sus rivales. El técnico Luis Pacheco destacó la entrega total del grupo para lograr la meta y prometen continuar creciendo…Con esfuerzo y dedicación, Alexander “Pequeño” Rondón ha venido masificando el fútbol menor por medio de su academia en Cumana. Tiene más de cien niños afiliados con edades entre 4 y 12 años. Felicitaciones para esta gran leyenda…Nada definido en Zamora si continua como director técnico Alfarabi “Pin” Romero, quien hizo una labor bastante aceptable con la furia llanera, en la recta final de la primera ronda. El alto mando de la escuadra mantiene conversaciones con Noel San Vicente, quien se la lleva a la perfección con el empresario Ato Nemer…Disfrutando de unas merecidas vacaciones en su natal Acarigua, el extremo Yeferson Soteldo, quien durante la época decembrina siempre es común verlo compartir con sus familiares y amigos de infancia en el populoso barrio “Muertico”. Muchos rumores sobre su posible vuelta a la liga brasileña. El artillero es un verdadero ídolo….BIEN ADELANTADOS los preparativos para la cuarta edición del Marathon de Caracas en distancia de 42 kilómetros. La justa será el domingo 12 de diciembre. Los fuertes kenianos son los amplios favoritos. La capital de la republica se viste de gala recibiendo a atletas de diferentes partes del planeta…COMO LOS GRANDES se fajó Corbin Burnes, para ser el mejor pitcher de la Nacional y efectividad de 2.43 y ponchando a 234 enemigos. Es un lanzador con un variado repertorio. Dijo que espera ganar la Serie Mundial con Milwaukee en 2.022…Magallanes se la tiene aplicada a los Leones en la pelota local. La tropa carabobeña tiene sello de estar en la gran final por su gran desempeño y regularidad…Gran asistencia al estadio de Puerto La Cruz…LOS SUNS andan arrolladores en la NBA, apuntalados por Chris Paúl. Mientras que los Warrios también se ven blindados…Un año sin jugar en casa y números positivos para la selección criolla. El profesor Fernando Duró ha conformado una aguerrida plantilla, durante la primera ventana rumbo al próximo Mundial. Comenzaron de manera contundente ante los panameños…Un gran abrazo para los fraternales amigos Cirilo y Mario Salas, grandes seguidores del básquet, de igual forma para Franco Fasciana, ciudadano ejemplar de Maturín…Finalmente invitó a todo el colectivo para este próximo miércoles 8 de diciembre a partir de las tres de la tarde en las instalaciones del Salón Páez del Gran Hotel Acarigua, para la realización de un Workshop informativo, para observar vivencias exitosas del trabajo interdisciplinario y su repercusión en el rendimiento de atletas de alto rendimiento. “Los participantes conocerán experiencias para tener una mentalidad de buen desempeño”, me dijo optimista la brillante nutricionista Leomarys Zambrano, integrante del comité organizador…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

