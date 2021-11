TRES CONJUNTOS luchando por estar en la gran final del fútbol venezolano. El miércoles se jugó la fecha siete del hexagonal A, donde se marcaron un total de 15 dianas. El combinado del Caracas sigue inspirado en ataque y Monagas sacó tres puntos de oro en su visita a Barquisimeto. Contundencia y transiciones rápidas siguen siendo dos de las armas principales del escuadrón azulgrana que dirige Jhonny Ferreira. El goleador Juan Carlos Ortiz sigue en gran momento, mostrando contundencia, temple y puntería. Los guerreros de Maturín cuentan con una nomina modesta, con jugadores de poco rodaje, pero que dejan el alma en la cancha. “Esto aun no termina y nosotros estamos mentalizados para ganar la estrella”, dijo Ferreira…El pasado sábado 20, Mineros de Guayana estuvo de aniversario. El gigantesco estado Bolívar es una de las regiones de donde salen más jugadores, quien no recuerda a Stalin Rivas, Enrique Samuel, Otilio Yantis, Daniel Nickolac, Daniel Noriega, Wilfredo “Columba” Moreno, Alexis “Pelecito” García, William González, José “Cheo” Gómez, Armando Maita, Luis Filosa, Jhonny Carneiro, entre otras grandes luminarias. La fuerte crisis económica también ha venido golpeando a la pandilla del sur, con sede en el estadio “Cachamay” de Puerto Ordaz. Se dice que adeudan cinco meses…Para el 2.022, Portuguesa arriba a sus 50 años y ya se iniciaron los preparativos para lo que será la celebración el 9 de abril … En la delantera de los rojos del Ávila, siguen jugando un rol protagónico, Samson Akinyoola y el ariete zuliano Richard Celis, delanteros que son unos animales hambrientos a toda hora y que lo pelean todo por dialogar con la red…Romeri Villamizar mediocampista de gran calidad técnica quien pertenece al Zamora, tiene ofertas de dos equipos para jugar en la segunda división de México…Abrazo grande para cuatro estupendos amigos, quienes estuvieron recientemente de cumpleaños, me refiero a los ex futbolistas Andrés Paz y Agustín Camino, el prestigioso comentarista Giner García y el gigante del básquet, Vladimir Heredia. De igual forma congratulaciones para el fraternal colega Carlos Luis Chacon, quien nos sigue desde San Cristóbal y anda de lo más feliz por el nacimiento de su nieta Natalia Lucia. También le mando saludos a los consecuentes lectores Carlos Rueda, Juan Felipe Gallardo, dictando cátedra como comentarista nacional y para Walter Luna, Maikol Páez y Pedro Pascual Peralta …UN TOTAL de 16 campañas jugó el alero argentino Emmanuel “Manu” Ginobilli en la NBA, todas con el conjunto de San Antonio Spurs. En total anotó 14.043 puntos, capturó 3.697 rebotes, repartió 4.001 asistencias, propinó 319 bloqueos y 1.392 robos de balón. Con la tropa albiceleste fue uno de sus grandes referentes junto a Luis Scola, Carlos Delfino, Marcelo Milanesio y Facundo Campazzo…Trabajo de altura el que vienen haciendo Henry Paruta y José “Cheito” Ramos, al frente de la dirección técnica de Gladiadores de Anzoátegui, cuya plantilla se ve bien interesante, apuntalados por el base Carlos “Margarito” Cedeño…Presentaciones de gran calidad han tenido las Patriotas De Barinas, en el torneo femenino. Las pupilas del profesor Carlos Díaz andan inspiradas. Las estelares Marian Varrone y Keisy Romero, han sido las principales bujías de las marquesas…Un conjunto que tiene mucha juventud el que presenta la tropa criolla en el comienzo de las eliminatorias. Arrancaron muy bien contra los panameños. Muy entusiasmados los prospectos Garly Sojo, José Bracho y Enrique Medina. Néstor Colmenares y Miguel Ruiz tienen fuerza y potencia para pelear en la pintura……RONALD ACUÑA ya se pone a tono para la próxima temporada. El jardinero se recupera a buen ritmo y espera contribuir para que los Bravos logren revalidar el titulo de campeones. Otro de los peloteros estelares de las Grandes Ligas, como el pitcher Justin Verlander, también entrena fuertemente, El derecho de 38 años, doble ganador del Cy Young, estuvo ausente con los Astros, tras la operación Tommy John y ahora es agente libre. Yanquis, Azulejos y Medias Rojas muestran interés en el experimentado serpentinero… Sigue metiendo miedo el Magallanes, en esta recta de la pelota profesional. La nota opaca ha sido la baja asistencia de fanáticos a los diferentes escenarios…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

