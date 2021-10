SOBERBIAS ACTUACIONES para Real Sociedad y Osasuna, con un gran arranque en el fútbol español, mientras que la mejor ofensiva la tiene el siempre poderoso Real Madrid. Esta competición mira hacia el futuro con la expectativa de encontrar nuevos referentes y con una camada de jóvenes dispuestos a brillar para ratificar al campeonato ibérico como la mejor competición del planeta…Caracas, Táchira y Deportivo La Guaira son los amplios favoritos para el hexagonal A…Un semestre importante para jugadores como Samson Akinyoola, Juan Carlos Ortiz, Richard Celis, Adrián Fernández, Tommy Tobar, Joel Infante, Rubén Rojas, Juan Camilo Zapata, Yerson Ronaldo Chacón, Franklin González, Armando Araque y Anuard Peláez…Sorprendente lo de Hermanos Colmenarez, al meterse en la segunda fase, donde prometen seguir batallando, de acuerdo a su entrenador Luis Pacheco. Han logrado conformar un plantel bastante unido y aguerrido en su primera incursión en la máxima categoría…Muy decepcionante lo de Mineros de Guayana. Francisco Carabalí fue uno de los jugadores más regulares con la pandilla del sur. El trujillano se convirtió en el goleador inesperado de los orientales. Un lateral desequilibrante que le puso un mundo…Ha llegado el momento para que la nueva junta directiva de la Federación sancione a los clubes morosos. Hay franquicias que deben hasta siete meses, por favor pongan mano dura y si el próximo certamen hay que jugarlo con solo diez o doce equipos, pues manos a la obra…Al Zamora le falto poco para meterse. La furia llanera le dice adiós a la justa. El trabajo de Alfarabi “Pin” Romero estuvo bastante aceptable, ya que no conoció la derrota en siete presentaciones. Es un hecho su ratificación…Una cuarta vuelta para el olvido. Portuguesa duró varias semanas entre el uno y dos de la llave occidental, pero bajó el ritmo y en su lugar se metió el bregador Estudiantes de Mérida…Metropolitanos de nuevo por un cupo a Copa Suramericana. El profesor José María Morr dice que están bastante cohesionado para los próximos retos…Martín Carrillo logró salvar a la Academia Puerto Cabello. Un cuadro que tuvo un mal comienzo y el timonel caraqueño con trabajo, constancia y disciplina logra clasificarlo. El ejército carabobeño se ha transformado y no es nada fácil para sus rivales. La solidez defensiva es otro de los puntos fuertes de esta plantilla que quiere dar mucha guerra…Vuelve la fanaticada a los estadios. Hay que cuidarse con mucha prudencia…PARA FEBRERO anuncian la vuelta de la Liga Profesional de baloncesto con los mismos conjuntos que existían, esperando que Guaros, Gaiteros y Marinos solventen su situación. Se dice que en Anzoátegui podría ser rescatado por nuevos dueños y pudiera darse una expansión de clubes, ya que varios que compiten en la Superliga que inicia el 7 de noviembre, tienen respaldo económico… “Tiene que existir un campeonato estable y duradero para que los jugadores podamos estar en forma. Lamentablemente nosotros los atletas no podemos hacer nada, un llamado a los directivos de los escuadras y recuerden que estamos en la posición 17 del ranking mundial y queremos seguir ascendiendo”, declaraciones del capitán de la selección nacional José “Grillito” Vargas. El alero mirandino dijo que hay una buena generación de relevo, ya que se cuenta con jugadores de buen nivel…UN ASCENSO fabuloso el que ha mostrado Vladimir Guerrero como pelotero. El primera base dominicano de 22 años, disfruta de unas merecidas vacaciones, tras dejar grandes números con los Azulejos de Toronto, promediando 311, impulsó 111 carreras y conectó 48 jonrones, igualado con el criollo Salvador Pérez…“Prometo ayudar para estar en la cima y ganar la Serie Mundial”, declaraciones de Aaron Boone, quien de manera sorpresiva fue ratificado como manager de los Yanquis. El polémico dirigente estampó su firma con los mulos hasta 2024…PIDIENDOLE a Dios por la recuperación de los apreciados amigos Juan Carlos Babio, Giovanni Pérez y Liberio Mora. Señor haz el milagro para que sanen estos seres ejemplares… Para cerrar un gran abrazo para el profesor Carmelo Carrillo, hombre de fina pluma, quien es fiel lector de la columna, también para mi tío Jesús López y felicitaciones para el talentoso narrador barines Ricardo Paracuto, quien estuvo de cumpleaños…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.