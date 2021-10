TRES CHOQUES muy difíciles para la Vinotinto, de local ante Brasil y Ecuador, para luego visitar a Chile. El combinado criollo volvió al sitial de cenicienta de America, al ocupar el último peldaño con apenas 4 puntos en 9 salidas…. Vuelve Radamel Falcao a la tropa colombiana. El cafetero esta viviendo un estupendo momento con el Rayo Vallecano de España. “El Tigre” sigue rugiendo, sobre todo cuando le meten centros al área y vienen sus remates implacables. Pocos creían en el legendario atacante…Los brasileños Roberto Carlos, Ronaldinho Gaucho y Juninho Pernambucano se encuentran entre los mejores cobradores de tiros libres de la historia…En el circuito criollo, Samson Akinyoola de lo mejor que ha pasado por el campeonato. Gran calidad la que ha mostrado el africano del Caracas. Los rojos del Ávila van con todo en la siguiente fase que va a estar bastante emocionante…En Puerto Cabello se ha vivido gran ambiente. El estadio es una verdadera joya, a la altura de los mejores del continente. El conjunto central ha mejorado su rendimiento desde que asumió las riendas el profesor Martín Carrillo. El caraqueño dice que hay muchas posibilidades de clasificar. “Traemos buen ritmo, sin menospreciar a ningún rival y haciendo bien las cosas en el terreno de juego”, señaló el timonel…Aragua y Gran Valencia han decaído bastante, luego de un gran comienzo…Desde Barinas el ex jugador del Zamora, Milton Vélez me dice sentirse preocupado ante la posible eliminación de la furia llanera, tras unas tres primeras vueltas donde sumaron resultados negativos. Por su parte Goyo Manzanilla uno de los grandes hinchas de Hermanos Colmenares sostiene que el ciclón azul marcha por buen camino. Este equipo es letal cuando ataca en bloque. “Este es un plantel de muchos guerreros, donde reina mucha unión. Vamos proyectados a ser la gran revelación del campeonato”, dijo este gran personaje oriundo de Boconoito. Los barineses han venido creciendo día a día en su funcionamiento colectivo, según me cuenta el estratega Luis Pacheco y se alistan para afrontar un partido bien exigente ante Zulia en la tierra del sol amada…LA FECHA TENTATIVA para el comienzo de la copa Súper Liga es el 28 de octubre y se dice que se jugará únicamente en Margarita, tal como fue la primera edición, con un total de 16 escuadras…Ronnie Thompkins ha sido uno de los basqueteros más sensacionales que jugaron en Venezuela. El nacido en Michigan, hizo su estreno con Panteras de Miranda un 15 de febrero de 1992, logrando 23 puntos e igual cantidad de rebotes, además de robar 13 balones contra los Gaiteros. Ha sido uno de los pivots más brillantes que han pasado por estos predios y conformó una dupla letal junto al alero Antonie Joubert. Tiene la marca de más bloqueos en una zafra con 163, la cual se ve muy cuesta arriba superar…El aporte de Rafael “Chamo” Pérez y de Donta Smith ha sido clave para los Cangrejeros de Santurce en Puerto Rico. Otro que sobresale es el estelar José Juan Barea…JOSE ALTUVE nuevamente protagonista con los Astros de Houston, que avanzan a la postemporada con etiqueta de favoritos. Esta es la décima primera campaña para el segunda base en las Grandes Ligas, quien ha venido estableciendo varias marcas. La novena texana se ha convertido en una aplanadora…Luego de una primera mitad decepcionante, cuando tuvieron record de 46 triunfos y 43 derrotas, en esta etapa de la contienda, los Yanquis son una maquinaria. Recientemente barrieron a los Medias Rojas. Gleyber Torres anda encendido con los mulos. La ofensiva la esta comandando el colombiano Giovanni Urshela y el poderoso jardinero Giancarlo Stanton…Alex Delgado es una figura de lujo en el cuerpo técnico de las Águilas del Zulia y será el preparador de los receptores. Tiene trece anillos como campeón y quiere ser monarca con los rapaces. El gerente general del club Luis Amaro, dijo sentirse optimista por el conjunto que se esta conformando. “Jugar de nuevo en el estadio Luis Aparicio es otra noticia importante y nuestros fanáticos están de lo mas felices”, dijo el dirigente cargado de mucho optimismo. Alí Castillo y Alex Romero, serán dos de los peloteros estelares que van a estar desde el primer día del evento…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.