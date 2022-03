LA GRAN PROFUNDIDAD de la plantilla de Táchira está dando sus frutos. Línea por línea los andinos se encuentran blindados. Contra Hermanos Colmenarez reaccionaron como unas fieras heridas para sumar su tercera victoria seguida y afianzarse en la cima. Anda bastante bien el joven zaguero central Jesús Quintero, quien tiene solo 21 años y el año pasado viera acción en 23 encuentros, cuando alcanzaron la novena estrella. El referido formó parte de la escuela “Tiro Libre” de Puerto La Cruz y ahora es una de las grandes joyas de la institución aurinegra, ya que fue clave en aquel cotejo, cuando se proclamaron campeones, aunque debe saber manejar los tiempos, no apresurarse y cometer faltas innecesarias y tener más confianza en el manejo del esférico…Soberbia actuación para Alexander Osorio en la pasada fecha del certamen. El ariete demostró que está hecho para grandes cosas con dos dianas de alta factura en Maturín, donde el conjunto de Portuguesa sacó sus garras afiladas, con una sorpresiva victoria ante los orientales, con una soberbia remontada en la etapa complementaria. La tropa de Alí Cañas quiere dar muchas sorpresas, con una plantilla súper unida y renovada…Que jugadorazo este Jean Torres, joven mediocampista del Caracas, es desequilibrante, atrevido, estupendo pasador y tiene gran calidad técnica. Este chico promete perderse de vista. Los rojos del Ávila apuestan a su material joven…Estudiantes de Mérida no levanta vuelo. Siguen los problemas internos en el elenco emeritense. La línea defensiva es un verdadero desastre. Otro factor que les está pasando factura es que tienen un promedio de edad bastante alto…Un cambio rotundo el que presenta Zamora. Se nota el trabajo aceptable del estratega Noel Sanvicente y el ariete Erickson Gallardo se afianza como el máximo goleador de la furia llanera con cuatro anotaciones… El peruano Kevin Ortega será el juez principal del duelo entre argentinos y criollos, programado para el próximo viernes en Buenos Aires…Que gran momento para el Barcelona en España. Los azulgranas lucen bien engranados bajo el mando de Xabi Hernández y para finales de año esperan tener nuevamente al astro Lionel Messi…FELIX HERNANDEZ ha sido el pitcher criollo con más victorias en las Grandes Ligas con un total de 169, le siguen en el orden Freddy García (156), Johan Santana (139), Carlos Zambrano (132) y Aníbal Sánchez (112). Por cierto que ya se empiezan a ver grandes contrataciones en las respectivas escuadras, como la de Freddie Freeman, quien ha puesto mucho más fuertes a los Dodgers…MICHAEL JORDAN ha sido el único jugador de la NBA en anotar 50 puntos o más en duelos de finales, durante las décadas de 1980, 1990 y 2000. Es considerado el más grande de la historia en esta disciplina…Excelente iniciativa de Daniel Domínguez, coordinando un súper torneo de baloncesto en Ocumare del Tuy, con la participación de otras leyendas como Víctor González, Octavio Contreras, Melquiades Jaramillo y el gran Víctor David Díaz ….ESTE LUNES 21 de marzo Ayrton Senna cumpliría 62 años de edad. El legendario corredor brasileño falleció joven, en un fatídico accidente en Italia, un primero de mayo de 1994. Fue monarca indiscutible de la Formula Uno en tres ocasiones. Dejó recuerdos por diversos lugares del planeta y un bonito legado. Se encuentra entre los pilotos más exitosos y dominantes de la era moderna. Muchos expertos lo señalan como el más rápido de la historia. Mantuvo una intensa rivalidad con el francés Alain Prost. Un gran orgullo de Suramérica para el resto del mundo…FINALMENTE muy agradecido con todas aquellas personas que me felicitaron por arribar a medio siglo de vida, se les quiere un montón. Un abrazo gigante para el fraternal amigo Jesús “Chuy” Vera, quien me sigue desde Estados Unidos y para Johnny Castellanos, Robert Millán y Milton Vélez en Barinas…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.