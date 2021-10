El presidente del Sindicato de la Salud en Trujillo, José Cáceres denunció que los Hospitales de esta zona andina tiene un déficit de 70% aproximadamente de trabajadores, esto por el poco salario que perciben llevándolos a ejercer otros oficios.

Cáceres aseguró que el recurso humano médicos y de trabajadores de la salud, han dejado sus ocupaciones porque el poco ingreso que perciben, deben arriesgar sus vidas pero sin garantía de nada.

También denunció y calificó de vergüenza el pago del primer mes de aguinaldos que les cancelaron.

Dijo que el mes de aguinaldo para los trabajadores fue una burla un dólar y medio aproximadamente fue lo que les cancelaron, «eso no nos alcanza para nada, no garantiza nuestro tratamiento médico. Esto no se soporta, queremos que nuestra calidad de vida mejore».

El vocero de los trabajadores de la salud dijo que han elevado su voz de descontento ante el Ministerio de La Salud, del cual no han conseguido respuestas, dijeron que no van a desmayar y seguirán solicitando las reivindicaciones que así requieren por sus años de servicio.

Para finalizar exhortaron al gobernador del estado gestionar recursos para cumplir con los trabajadores de la salud, quienes siguen comprometidos con el trabajo por la salud de los venezolanos.