Luis «El Teacher» Cárdenas.- Sin sorpresas la definición del premio «The Best» que entrega la FIFA al futbolista más destacado del año, luego de conocerse este lunes 17 de enero los ganadores de la edición del 2021, donde el polaco Robert Lewandowski terminó consiguiendo el premio por segundo año consecutivo en la rama masculina, mientras que la española Alexia Putellas se quedó con la distinción en la femenina.

La gala virtual celebrada de manera virtual, en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza no ha dejado lugar a las dudas, tras lo ocurrido en la entrega del Balón de Oro, donde el argentino Lionel Messi se impuso por encima del polaco, creando mucha polémica y escándalo, pese a la consecución del «10» del título con la selección de Argentina en la Copa América, pero al no tener un protagonismo como en años anteriores y tras los grandes números dejados por «Lewa» en su club, al alzarse con el título de la Bundesliga y set el jugador con más goles en el año.

El ariete del Bayern Munich, quien además ganó con el club el Mundial de Clubes y la Supercopa Europea, superó en la vocación al argentino Lionel Messi y al marroquí Mohamed Salah.

En el femenino tampoco hubo ningún tipo de polémica, con la española Putellas completando el «doblete», luego de consagrarse con el balón de oro y ahora el premio The Best. Superó a su compañera de club, Jennifer Hermoso, y a la jugadora australiana del Chelsea, Sam Kerr.

Por su parte, tampoco hubo sorpresa en la escogencia del entrenador del año, donde el alemán Thomas Tuchel, campeón de la Champions con el Chelsea, se quedó con los máximos honores, por encima del español Pep Guardiola (Manchester City) y Roberto Mancini (selección de Italia). En el femenino el honor fue para Emma Haye, por lo que el cuadro Blue arrasó con las dos distinciones de estrategas este año, con algo de sorpresa, al superar al ex DT del FC Barcelona, Lluís Cortés y a la seleccionadora Sarina Wiegman.

El guardameta Edouard Mendy fue escogido como el mejor guardameta del año 2021, luego de ser uno de los artífices de la consagración del Chelsea. En el femenino fue Christiane Endler, portera del Olympique Lyon.

En lo que respecta al once ideal masculino, hay sorpresas, luego que el mejor guardameta del año y otro de los finalistas al The Best no aparecieran incluidos, quedando conformado por Donnarumma; Alaba, Bonucci, Ruben Dias; Jorginho, Kanté, De Bruyne; Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski y Haaland. El femenino quedó compuesto por Endler, Bronze, Renard, Bright, Eriksson, Banini, Lloyd, Bonansea, Miedema, Martha y Alex Morgan.

Otros premiados en la gala fue el argentino Erik Lamela, por su gol de rabona con el Tottenham ante el Arsenal. Superó a Patrik Shick (extraordinaria anotación desde la mitad de la cancha con República Checa a Escocia en la Eurocopa) y Mehdi Taremi (gol de chilena con el Oporto frente al Chelsea en Champions).

La canadiense Christine Sinclair y el portugués Cristiano Ronaldo, recibieron una distinción especial por sus récords de goles y trayectorias tanto a nivel de clubes como selecciones.