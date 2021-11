“Tengo dos papás y dos mamás”, cuenta Silfredo Zambrano sobre su vida. Proviene de una familia ampliada de padres divorciados vueltos a casar y a sus parejas, les llamó segundo papá y mamá.

Se confiesa emprendedor, creyente de lo positivo, “no me gustan los conflictos, ni hablar mal de nadie. Siempre mi trayectoria en espacios públicos o privados es resaltar lo positivo, siempre hablo es de la solución, no del problema. No busco la debilidad del otro para aprovecharme”.

Zambrano se define cristiano, “mi papá es profundamente católico y mi mamá lo era, después empezó a estudiar con los testigos de Jehová”, así que su mayor fin en lo religioso es creer en Dios a pesar de la diversidad de influencias, porque su otro padre (padrastro) es hindú, lo que le llevó a vivir en Trinidad y Tobago cuando era muy joven.

Otros de los fuertes en el proceso de formación del aspirante a alcalde de San Cristóbal, es la academia, “no creo que un título hace más grande a uno que a otro”, dice. Pero desde pequeño se inclinó por estudiar porque considera las herramientas del conocimiento muy útiles en la vida.

“No hablo de lo que no tengo conocimiento, si no lo sé y debo hablar, primero me preparo para hacerlo”.

Zambrano se confiesa socialista, “lo apoyé desde la primera vez que ejercí mi derecho al voto”, aun cuando se considera un crítico.

“Soy más de hechos, que de palabras. Soy más de gestión. No me gusta estar figurando, debe ser por eso que tengo tres años trabajando en el estado Táchira y no me han visto”.

La familia –refiere- es su prioridad, al igual que los amigos y los animales. Ha incursionada en la ganadería como parte de la forma de vida de un ala de su familia.

“Creo en el diálogo, en el discurso y considero que la única forma de entendernos es escuchándonos”.

El recorrido por el mundo

Zambrano cuenta que ha vivido en Trinidad y Tobago, Estados Unidos e Inglaterra, pero tiene raíces tachirenses y llaneras, “nací en Guárico y viví en Caracas, siempre he estado en contacto con el Táchira a donde venía de vacaciones”.

Sintió los padecimientos de ser migrante –afirma- a pesar de no vivir la xenofobia como la que sufren hoy los venezolanos en diversas partes del mundo, “sentí también el amor de todos esos lugares, porque nunca he vivido en conflicto”.

No estaba en sus planes

– ¿Por qué querer ser alcalde de San Cristóbal?

– “Bueno, en realidad no era un tema que yo estaba buscando. Fue una propuesta por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, hubo unas elecciones internas y salí victorioso con un 74%. Después fui a elecciones regentadas por el Consejo Nacional Electoral y salgo victorioso con un 73%. Esa es la razón. En ningún momento pensé que iba a ser candidato, ni lo estaba buscando. Fue algo que se propuso porque dijeron estar cansados de la diatriba interna y querían a una persona que tuviera la capacidad de seguir haciendo, lo que ya se venía haciendo”.

No es ventajismo, es trabajo

– Usted ya está en el ruedo político y lo acusan de que los recursos que emplea a través de Corpoandes, son parte de su campaña a la alcaldía ¿hay ventajismo?

– “Esa pregunta me la han hecho varios, pareciera que como que no satisface la respuesta. Pero si es por campaña, entonces tengo tres años de campaña. Por ejemplo, el puente Burgua, se trabajó durante ocho meses y se entregó hace año y medio. La plaza Juan de Maldonado se estuvo trabajando durante año y así puedo nombrar una serie de obras, pero yo soy candidato desde hace solo dos meses y la campaña comenzó fue el 28”.

Continúa manifestando Zambrano que no se puede pedir a un funcionario que no muestre su gestión pública, “hay obras que se han venido desarrollando desde hace tiempo y se están concretando. Ahora, si dicen que es ventajismo porque ellos no han hecho obras, deberían entonces montarse en campaña desde que ejercen un cargo público. Si es así, estuve en campaña desde hace tres años que venimos trabajando”.

El aspirante a la alcaldía de San Cristóbal, por el PSUV, relata que en la reestructuración del Parque Metropolitano trabajaron dos años y dos meses y mantuvo relación con la gobernación y la alcaldía, con quienes estableció convenios, pero ellos no le dieron continuidad y debieron seguir la obra, a pesar de esa circunstancia.

“Muchos sectores privados también dijeron que trabajarían en conjunto por el Parque Metropolitano. De ahí sacamos 465 camiones de escombros, basura y desechos vegetales. El parque estaba en un olvido total y muchos otros espacios, me imagino, están así. Repito, si el ventajismo es trabajar, entonces deberían tomar el ejemplo cuando lleguen a un cargo cualquiera”.

Sostiene, que si los recursos del Estado los hubiese usado para su provecho personal, si sería ventajismo, pero los ha empleado para el bien del público.

Es de la creencia, Zambrano, que incluso si el pueblo de San Cristóbal decide por otro candidato deben concretar los proyectos, porque de no hacerlo, solo se estaría tratando de políticos electorales.

Proyectos en veremos

– ¿De usted no resultar vencedor en las elecciones del 21 seguirá al frente de Corpoandes? ¿Seguirá con los proyectos?

– “Eso no lo puedo responder, no lo sé. La decisión no es mía, yo puedo decir que puedo seguir en mi finca porque es de mi propiedad. Ahora decir que voy a seguir al frente de Corpoandes o cualquier otra institución no lo decido yo, es decisión del ejecutivo nacional”.

Primero la gestión, que el partido

– El alcalde Gustavo Delgado señalaba que con pintura ustedes quieren tapar la crisis humanitaria de la que sería responsable el partido que usted representa ¿qué opina?

– “Bueno, eso es una cosa de amplia discusión. Por ejemplo, la mitad o más de la mitad en Europa son socialistas, con la diferencia que ellos no están bloqueados, no están sancionados. Con la diferencia que a ellos nadie les quita las empresas, ni les nombran un presidente interino sin haberlo elegido absolutamente nadie ¿de quién es la culpa? ¿La culpa es de la vaca?

La interpretación que hace el candidato sobre su actuar frente a Corpoandes, es que la población no quiere más diatriba sino obras, “una cosa es el partido y otra la gestión pública a desarrollar, que es para lo que eligen a un alcalde”.

– ¿Cuál es su prioridad ser gerente o responder al PSUV?

– “Lo primero para nosotros es San Cristóbal, y pueden venir propuestas del partido, por supuesto, pero también de otros sectores, y por eso nace una plataforma electoral llamada Amemos el Táchira, donde se ha sumado empresarios, ganaderos, Fedecámaras que no son precisamente chavistas y han tenido una confianza en nosotros y no quieren votar por el PSUV, pero a través de ese eslogan lo podrán hacer”.

“ Amemos el Táchira no es un partido”

Zambrano asegura que en todos los cargos ejercidos ha priorizado el talento humano, “debemos quitarnos de la mente que solo deben salir beneficiadas unas personas, por eso yo creo en la pluralidad”.

– ¿Cómo pasó Amemos el Táchira de ser eslogan a partido político?

– “No es un partido político. Es una plataforma electoral. Yo siempre llamó a la unidad, entonces todo el que llame a la unidad es de un partido político. Por ejemplo, en el país hay un partido que se llama Primero Justicia, que es como deben resolverse las cosas, es como que yo le diga porqué usaron ese eslogan para el partido”.

Reitera que Amemos al Táchira no es partido político sino un mecanismo que un grupo uso para darles apoyo.

– ¿Cómo diferencia el elector a Amemos el Táchira de lo que es un partido político?

– “Ellos han declarado públicamente, parece que algunas periodistas escuchan a unos, pero no, a los otros. Ellos lo han dicho, ´somos independientes no vamos con el PSUV porque yo no soy tal y tal cosa, yo soy adeco y tampoco quiero ir con la plataforma del Polo Patriótico´. Fue una oportunidad para los independientes”.

Agrega Zambrano, que quienes integran la plataforma Amemos el Táchira son opositores, “así lo pongan en cuestionamiento. Por ejemplo, Edgar Medina, yo lo vi declarando. Por ejemplo, Alberto Maldonado si es opositor, así como otros son opositores. Algunos incluso son radicales, pero si son opositores, como puede ser usted o como puede ser la amiga. Piensan distinto, pero creen que las políticas que se han desarrollado no son las correctas”.

– Mi pregunta es simple, ¿al momento de votar van a poder votar por la Plataforma Amemos el Táchira este 21 de noviembre como si fuese un partido AD, Copei, Psuv?

– “No como un partido, van a votar es por la plataforma electoral”.

– ¿Si, pero al votar por esa plataforma el voto va a valer lo mismo que si lo hace por cualquier partido?

– “Claro, va a valer”.

– ¿Igual que un partido?

– “Bueno, si usted lo quiere ver así. Lo que pasa es que el partido ejerce funciones partidistas, usted puede decir un partido AD, Copei, por eso se llama una plataforma electoral, que es otra cosa distinta”

Después del 21

– ¿De no resultar ganador su compañero de fórmula a la gobernación usted trabajaría con quien quede electo?

– “De hecho lo hice, lo hice con un amigo mío, lamentablemente el Covid se lo llevó. Fue Carmelo Chacón el presidente de CAIMTA, él era uno de los enlaces con la gobernación. Una persona que quise mucho, saludo a su familia. Pero claro que sí, nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar por el bien de todos, no solo en base a un partido. Evidente, vengo de un partido y hay líneas que deben establecerse dentro del plan nacional y no debo ir conflicto”.

Complementa Zambrano narrando que tiene buenas relaciones con la gobernadora y el alcalde Gustavo Delgado, “a él lo apoyamos en varias cosas que él ha solicitado, y él igual nos ha apoyado”.

Como Madrid, Londres o Washington

“La alcaldía de San Cristóbal no me quita el sueño, todo lo contrario, lo que Dios determine es lo que haré. Si Dios quiere que yo sea la persona que represente y apoye a esta ciudad para que se convierta en una ciudad como las grandes capitales del mundo, como Madrid, Londres, Washington, que son ciudades del mundo que debemos reconocer, si Dios me permite hacer ese trabajo en función de los demás, allí estaré. Si Dios me dice que el camino es otro, ahí estaré”.

– Usted sueña con grandes ciudades como modelos, pero cite los proyectos más importantes que desarrollaría en la alcaldía de San Cristóbal.

– “Más que soñar, porque yo sueño todos los días, porque este mundo es complejo. Si yo no sueño en el mundo no podría vivir. Pero más que soñar me gustaría tener la oportunidad de ver, porque San Cristóbal es una ciudad hermosa y no estoy descubriendo el agua tibia, pero aquí hay una ciudad deportiva, un Polideportivo, un parque Metropolitano que es un pulmón de la ciudad y fue construido hace años. Cuando digo eso, creo que todo se puede hacer con voluntad y hemos trabajado en algunas cosas sin recursos, pero si con voluntad”.

Zambrano relata que en todas las entrevistas pone el ejemplo de España, “pasó por una guerra mundial, la guerra civil. Después que vieron que ese no era, se unieron y convirtieron a España en una potencia cultural, turística y comercial. Quién puede negar que España es una potencia cultural, turística y comercial y ha tenido gobiernos municipales socialista y capitalistas, pero hay continuidad en las políticas públicas”.

Refiere que, en efecto, están lejos de ese modelo, pero pueden comenzar rescatando los espacios públicos, “convirtiendo a Barrio Obrero en un centro comercial gastronómico, turístico. A lo mejor no podemos comprar los 20 autobuses de cuatro pisos, pero si podemos comenzar con cuatro o cinco”, señala.

“Es un trabajo muy duro, no es fácil. Lo que sí sé, es que donde he estado ha habido cosas que no hicieron otros y yo lo hice con los mismos recursos, sin siquiera solicitar recursos adicionales”.

Prioridades para San Cristóbal

Silfredo Zambrano tiene prioridades, para gerenciar San Cristóbal, “primero, debemos comprar una planta de asfalto exclusiva para San Cristóbal, independiente que la gobernación la tenga, creo que la vialidad es importante no solo desde el punto de vista urbanísticos”.

La seguridad, menciona que es necesaria fortalecerla repotenciando la Policía Municipal, los Bomberos y Protección Civil.

Otros de los aspectos es el plan de iluminación que no solo incluye la luz led que se está colocando –señala- sino electricidad con energía solar.

“Le sumo el rescate de los espacios públicos y deportivos, por eso doy el ejemplo, convertir a San Cristóbal en una ciudad como Madrid. Por ejemplo, que Barrio Sucre, Barrio Obrero sean centros turísticos comerciales donde cualquiera pueda acudir y disfrutar. Es un trabajo arduo, y eso lo sé”.

Sistematizar y reconocer el talento humano de la alcaldía de San Cristóbal, figura también en sus prioridades.

“Debemos trabajar también con la empresa privada porque ningún gobierno funciona solo con los recursos públicos, debe haber acuerdo con el sector privado el cual debe tener garantías, como seguridad”.

De ser electo alcalde de San Cristóbal tiene previsto invitar gobiernos a que conozcan la ciudad, “como el de Estados Unidos y el gobierno europeo, de hecho, ahorita están aquí”.

Reconoce que hay muchas necesidades, y lo ha podido palpar ahora en las comunidades, “muchos familiares se han ido porque no tienen la posibilidad, pero muchos están regresando porque la cosa no es fácil, por eso creo en la parte privada”.

Silfredo Zambrano nace en el estado Guárico, de raíces tachirenses por parte de su padre. Tiene dos hijos adolescentes y en este momento tiene una pareja estable, no está casado.

Estudió investigación penal. Es licenciado en ciencias sociales. Es abogado. Tiene especialización en administración pública y gerencia policial, al igual que en derecho penal, derecho internacional y seguridad y defensa. Es doctor en ciencias de la educación. Es locutor e interprete público en el idioma inglés.

En la administración pública ha ejercido como director general de la alcaldía de Caracas; destacando en funciones como manejo de desechos sólidos y reordenamiento de la economía informal en Caracas. Presidió la Junta Admistradora del IPASME.