Seguimos con los temas que debe abordar el Programa mínimo común que tendrá que llevarse adelante, una vez producido el cambio político en el país.

Hemos hablado del cambio político institucional para construir una Democracia Moderna, con instituciones fuertes y respetables. Del cambio económico para lograr el desarrollo de todas nuestras potencialidades, superar la inflación y generar empleos modernos para todos y, finalmente, hablamos del cambio social para superar la tragedia de la pobreza y de la marginalidad.

Toca hoy abordar el tema de los servicios públicos. El Presidente de los Estados Unidos Joe Biden, en su reciente mensaje al Congreso sobre el estado de la Nación, dedicó unos párrafos a este tema y manifestó su preocupación por que Estados Unidos aparece en el lugar número trece entre todas las naciones del mundo en infraestructura y equipamiento de servicios fundamentales. Hizo especial énfasis en el tema de las comunicaciones y de Internet. No quiero imaginarme en que puesto estará Venezuela en esa lista.

El tema de los servicios públicos tiene que ver muy de cerca con la calidad de la vida de los ciudadanos y con el nivel de bienestar de nuestras familias. El estado existe para defender la integridad de las personas, la seguridad de los bienes y el bienestar de la población. Servicios públicos esenciales son la educación y la salud. Son dos cosas que actualmente están por el suelo. El próximo gobierno tiene la obligación de trabajar por darle a los venezolanos educación y salud de primer mundo.

Otros dos servicios públicos fundamentales son el agua y la electricidad. La mayoría de los venezolanos no tiene acceso al agua potable. Esto es especialmente doloroso cuando uno piensa en los niños venezolanos condenados a beber agua impura. La mayoría de las ciudades en Venezuela no cuentan con un servicio eficiente de luz eléctrica. Sin energía eléctrica no hay ninguna posibilidad de desarrollo económico y de mejoramiento social.

Otros servicios públicos esenciales son la seguridad personal y la seguridad social, las comunicaciones y las telecomunicaciones, el internet, la vialidad, el transporte, el aseo urbano, los puertos y aeropuertos, el transporte público. Hace algunos años el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía era de los mejores de América Latina. Hoy es superado ampliamente por muchos aeropuertos en los distintos países del continente.

Venezuela tiene que ocuparse de actualizar sus servicios públicos. Es una exigencia de la modernización del país, pero también es una necesidad si queremos tener desarrollo económico y es un reclamo que hacemos en nombre de la calidad de la vida en nuestro país y del bienestar de los venezolanos.

Seguiremos conversando.

Eduardo Fernández

@EFernandezVE

Twitter: @ifedecve

Instagram: @Ifedecvenezuela

Facebook: @ifedecVZLA

.