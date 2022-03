Eduardo Viloria/DLA.- La semana que se inició este lunes 7 de abril, donde según los comentarios de luchas pasadas, servirá para recordar, que el martes es 8 de marzo Día de la Mujer, instituido por diversos gobiernos como recordatorio de las luchas que sostuvieron mujeres de una empresa de USA por mejores reivindicaciones, que llevó a la declaratoria de un conflicto el año de 1908, generándose un incendio donde perecieron 129 damas, que luchaban por sus reivindicaciones.

En Venezuela el día de la conmemoración, que se ha convertido en celebración por el “pan y las rosas”, la consigna que se originó en la empresa que marco historia, se cumplió por vez primera en el gobierno del general Isaías Medina Angarita el 3 de marzo de 1944.

En la región como en todo el país no hay unidad de criterios para conmemorar el día, es lo que nos han dicho muchas damas, que no permiten ni que las nombren, no obstante que también son víctimas de la crisis que recorre el mundo y que se siente con pavor en Venezuela.

Invitación en Sucre

Según nota originada en el gobierno municipal de Sucre, que preside Keiver Peña, se tiene previsto “celebrar el día de la mujer, este martes 8 de marzo a partir de las 6 de la tarde en la avenida Bolívar de Sabana de Mendoza, frente a la Casa de la Cultura profesor Jesús Rodríguez Lera, estando previsto que se realice una velada artística musical, en honor las mujeres en su día”.

Hay invitación a todas las mujeres del municipio y localidades aledañas, para que participen en esta fiesta dedicada a ellas en su día, lo cual se realiza, señala la invitación, gracias al alcalde Keiver Peña que trabaja por hacer de Sucre, un Municipio próspero.

Reclamo de mejores reivindicaciones

Mientras tanto el miércoles 9 de marzo es un día de reclamo de reivindicaciones, de mejores salarios y mejores pensiones de sobrevivencia, pues lo cancelado actualmente se diluye al momento de ser cobrado.

Llegan infinidad de mensajes invitando para la sede del Seguro Social de Valera y Trujillo, para hacerse presente en el reclamo que consideran justo, son muchos los mensaje, pocos los que les gustan que los nombremos, sin embargo Diberto López, educador jubilado y pensionado apoya el reclamo, que según él, se debe realizar también en las plazas Bolívar de cada Municipio, pues muchos no tienen ni con que cancelar el pasaje que los lleve por ejemplo, de los municipios del eje panamericano a la urbe de las Siete Colinas, donde están ubicadas las oficinas principales del Ivss, cuyos administradores deben escuchar la queja de los pensionados, que claman por un salario justo, cambio total del mismo, y aplicación de un nuevo régimen de pensiones, acorde con la crisis que se vive en el país, dijo López al despedirse.

