Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130).- Dos graves problemas confrontan los residentes de Miticún, parte baja, según lo está dando a conocer Arquímedes Bastidas, miembro del CC Maestro Mario José Lozada.

El dirigente comunitario señaló que confrontan un problema de contaminación ambiental producto de aguas negras desbordadas que amenazan la salud de la comunidad. Igualmente aseguran que les fueron secuestradas 107 bombonas por parte de una empresa privada que distribuye GLP.

Respecto al problema grave de contaminación que confrontan, está referido al caso de las aguas servidas que caen libremente sobre una acequia. El mismo no es importante, para las autoridades locales, ni menos para Fundasalud, cuyo organismo debe velar por el bienestar de la ciudadanía, en cumplimiento de un derecho constitucional que establece, que las comunidades deben desenvolverse en un ambiente libre de contaminación.

Con el mismo también está obligada la alcaldía, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Pero hasta ahora, nadie hace nada al respecto.

Ni una explicación

También denunció – Bastidas – que desde febrero del 2021, les secuestraron 107 bombonas vacías, luego que estas fueron entregadas a una empresa de distribución privada que se encarga de proveerles del GLP.

La empresa fue identificada ante los organismos competentes, porque no hay dudas que las familias fueron burladas en su buena fe, ya que las bombonas las entregaron el 18-02 2021 y de hecho, lo que no compartimos – señala Bastidas- es como programan jornadas donde prevén que en 4 días devolverán las bombonas con el GLP.

Nosotros entendemos y somos conscientes, que por razones involuntarias, la devolución puede ser en un plazo posterior al previsto, aunque el mismo no debe ser excesivo, pero con nosotros se les pasó la mano. No es posible – afirma – que después de 9 meses, hasta la presente fecha, no las hemos recibido. Ni siquiera nos han dado una explicación, pero lo que es peor, tampoco nos dicen para cuándo serán devueltas, lo cual es descaradamente injusto y abusivo.

Por esta desatención

En vista del problema suscitado, pacientemente esperamos 6 meses y no habíamos hecho nada, confiando en la buena fe de la empresa, pero lamentablemente no se dignaron con una respuesta satisfactoria.

Por esta desatención, hemos solicitado la devolución de las bombonas llenas cuyo costo como así nos comprometimos, estamos dispuestos a cancelar, sin aceptar chantajes, ni especulaciones de ninguna índole, porque la demora no es por nuestra culpa y así lo expresamos en nuestra solicitud ante la fiscalía del Ministerio Público, organismo del cual estamos esperando respuesta para la presente semana.

dlahectorb@gmail.com

.