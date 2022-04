Eduardo Viloria/DLA.- La noche del viernes se fue al vacío la última pieza de mármol que le quedaba al Bolívar de pie, colocado en la plaza que guarda la memoria de nuestro Libertador en la plaza que lleva su nombre en Betijoque, daño que lo ha precipitado, se presume, las últimas lluvias caídas en capital del municipio Rafael Rangel.

Los daños vienen desde comienzo de año

El pasado 31 de enero del presente año, publicamos un trabajo sobre los daños que tenía la estatua en mención, que mira hacia el norte a la cual se le habían caído el 75 por ciento de piezas de mármol, pues de cuatro planchas del preciado mineral, habían sufrido daños tres, quedando solo una, daños que no fueron atendidos ni por la Gobernación ni por la Alcaldía, los cuales contribuyeron a que la última lámina de mármol cayera, como efectivamente sucedió el viernes santo en la noche, antes de llegar la procesión del Santo Sepulcro.

El alerta no fue atendido

En el trabajo publicado el 31 de enero del presente año, señalábamos de los severos daños que tenía el pedestal que guarda la memoria de Simón Bolívar, no tomando en cuenta por ningún organismo oficial, ni por la Alcaldía ni por los Concejales del Municipio.

Señalábamos que nadie de la municipalidad se daba por enterado de esta irregularidad, que tal vez se vuelva a suceder, pues si se hubieran acometido obras de reparación de la estatua los planchones de mármol no se hubieran caído.

El deterioro no es solo del Bolívar de pie de la plaza de Betijoque, no es nuevo, el mismo se ha venido cumpliendo poco a poco, como lo hemos dado a conocer en anteriores trabajos publicados, donde inclusive dimos a conocer las deplorables condiciones, en que se encuentran varios tramos de los pisos de la interioridades de la plaza y del bulevar Benito Salillas, añadiendo a esto, asientos que también se han deteriorado y retirado, presumimos que por personal de la municipalidad, pero no sustituidos ni reparados.

Son cuatro planchones de mármol que ahora le faltan a Bolívar, fácil de identificar, pues miran a cada uno de los puntos cardinales establecidos, norte, sur, este y oeste.

Ayer en la mañana los restos del planchón de mármol partido, estaban todavía tirados en el piso, justificable dijeron unos, en estos días de asueto por la Semana Mayor del mundo cristiano.

.