Luis «El Teacher» Cárdenas.- El toletero venezolano Salvador Pérez se convirtió este lunes 20 de septiembre en el nuevo rey jonronero entre los receptores, luego de despachar el cuadrangular 46 de la temporada, rompiendo así un empate que tenía con Jhonny Bench, quien poseía la marca con 45 estacazos desde hace 51 años (la impuso en 1970).

«Salvy» la desapareció del parque en la quinta entrada con uno a bordo, para de esta manera aportar dos carreras que colocaban el score 7-0 a favor de los Reales ante los Indios de Cleveland, encuentro que finalizó 7-2 para Kansas City, en el primero de una doble cartelera. En cuenta de una bola y dos strikes, el criollo la mandó lejos a 429 pies por todo el jardín central, para así igualar al dominicano Vladimir Guerrero Jr como los máximos jonroneros de la presente temporada, mientras que volvió a tomar el liderato en solitario en empujadas con 115, superando a José Abreu, con el que ha tenido una lucha codo a codo en ese departamento.

En el segundo encuentro de la doble cartelera también se impuso la realeza ante los de Ohio con marcador de cuatro carreras por dos, para así dejar su marca en 69-81. El criollo ligó de 2-1, con anotada. En total, se fue en los dos cotejos de 6-3, con cuadrangular, doblete, tres carreras registradas y dos fletadas.

Mientras algunos fanáticos de la pelota caliente (incluyendo venezolanos, como cosa rara), han cuestionado el récord porque Salvador Pérez ha disputado algunos encuentros como bateador designado, el propio Jhonny Bench lo felicitó en sus redes sociales oficiales, reconociendo que le ha roto su marca. «Un hombre muy fuerte!», escribió en twitter el legendario receptor en español, para luego postear en el mismo tuit en inglés «A great man. Congrats @SalvadorPerez15. Most home runs by a catcher in a season. Catching Royal-ty. #MLB @Royals (un gran hombre, felicitaciones Salvador Pérez. Más cuadrangulares para un catcher en una temporada con los Reales)».

Aún tiene marcas por romper el receptor en la presente campaña. Está a cuatro vuela cercas de arribar a los 50, una cifra que sería récord para un venezolano, pues Eugenio Suárez posee desde el 2019 la marca con 49 bambinazos. Con tres más llegaría a la redonda cifra de los 200 jonrones, siendo esta una marca importante entre los receptores.