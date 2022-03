Rómulo González es estudiante de 2do año de Medicina en la ULA, además de ser desarrollador de páginas web en blockchain basadas en Ethereum. Antes de entrar a la universidad ayudaba a su padre con la agricultura. González resultó ser el ganador del Virtual Biztec Camp, un programa internacional virtual, único en su estilo, totalmente online. Patrocinado por Biznovator (@biznovator), Fundación Global Casimiro (@casimiroglobal) y la Asociación Civil Aprende (@aprendeac).

De 30 participantes, el joven emprendedor trujillano destacó con su proyecto Red Cripto, que es una plataforma web de comercios, servicios y productos que aceptan criptomonedas como método de pago. Este proyecto cuanta con un procesador de pago que sirve al comprador y vendedor. En entrevista a Diario de Los Andes, Rómulo González afirmó que “las criptomonedas son el futuro de cómo transar y comprar productos y servicios de forma cotidiana”.

¿Cómo fue la experiencia de participar en el Virtual Biztec Camp?

“Nunca había competido en un programa como éste, nunca había hecho una asesoría o un campamento de emprendimiento. Consideré este programa como una buena oportunidad. Habían muchos emprendedores que planteaban su ideas mucho mejor que yo quizás porque soy algo introvertido y me cuesta eso de participar, creí que tenía desde ese punto de vista una desventaja con el resto de mis compañeros”.

¿De qué trata redcripto.com, el proyecto con el cual ganaste este proceso de capacitación?

“Es una plataforma digital, básicamente una página web a la cual la llamo como el ‘mercado libre de las criptomonedas’. Venezuela está en el top 10 de países que más utilizan las criptomonedas a nivel mundial, de hecho estuvo en el top tres hace dos años. Ya hay muchos negocios que comienzan a utilizar las criptomonedas como método de pago. Pero mi idea es que todos esos negocios que acepten criptomonedas se unan a la red de comercios y servicios, también productos y puedan ofrecerlo por esa plataforma (redcripto.com), para conseguir posibles compradores que quieran transar por esos productos y servicios usando criptomonedas.

Creo que el mercado de uso de criptomonedas está disperso, y mi intención es buscar la manera de agremiarlos, por decirlo de alguna manera. Es una especie de catalizador que hace que algo suceda. Juntar a todos esos comercios y que los compradores sepan dónde ubicarlos.

Hay casos en los que se compra en criptomonedas pero se paga en bolívares, el vendedor recibe esos bolívares y compra criptomonedas, la idea es comprar y vender en criptomonedas.

Redcripto.com es más que un directorio geolocalizable de comercios y servicios que aceptan criptomonedas. Mi proyecto es mucho más específico porque se puede comprar y vender productos y servicios con un procesador de cambio con protección al vendedor y comprador”.

Estudias Medicina, un área distinta al redcripto.com. ¿Qué te llevó a emprender en este negocio digital ajeno a la carrera donde te estás profesionalizando?

“Yo estaba en trámites para empezar a estudiar Medicina, tuve tiempo libre. Siempre me gustó la parte digital para poder ahorrar. En ese entonces fue una época muy dura en Venezuela, la devaluación era muy extensa y no sabía cómo generar ingresos o ahorrar. Empecé a descubrir las criptomonedas (…) a comprar productos de la vida cotidiana y vi que era rentable.

Sé que mi carrera es larga. Yo sacaba la cuenta: de aquí a que yo me gradúe yo quisiera tener un negocio estable o algo que me permitiera seguir estudiando y a la vez generar ingresos. Si buscaba un trabajo de 8 horas al día no me iba a alcanzar el tiempo para estudiar medicina.

En el 2020 en plena pandemia, paré mis estudios allí porque se paró la universidad, comencé a desarrollar esta idea de negocio, aunque no sabía nada de desarrollo web, nada de eso. Entonces viendo videos en YouTube cursos tutoriales y así aprendí a hacer una página web dinámica, donde se puedan registrar, donde se pueda buscar un producto con su ubicación, usando palabras claves, salga Google Maps, la foto del negocio, con un sistema de reputación, además de los links para comunicarse directamente con el comprador o vendedor. Todo eso lo implementé. Todo esto a punto de videos de YouTube”.

¿Cómo está el uso de las criptomonedas en Trujillo respecto al resto del país?

“Trujillo es uno de los estados que en buscador de Google más investiga sobre criptomonedas en Venezuela. Eso lo dice la misma plataforma de Google.

Mi idea inicial para impulsar la plataforma era la de visitar comercios y servicios en el estado y anclarlos a la plataforma. Cualquiera se puede registrar con sus teléfonos. Pero mi intención era hacer una especia de comunidad registrándolos para hacerles el trámite más sencillo. Pero a quienes visité no creían mucho en el proyecto y no confiaban en mi persona, y me rebotaban. Entonces dije que necesitaba la confianza y validez de algunas personas para concretar mi proyecto”.

De 30 proyectos presentados en el Virtual Biztec Camp, redcripto.com fue el favorecido. ¿Cuál es el siguiente paso?

“Ahora debo prepararme para la competencia con los otros 5 estados que también hicieron el Virtual Biztec Camp. De ser ganador me darán un capital semilla. Con ese capital semilla (de ganarlo) yo podría invertir en un mejor hosting. Quiero invertir en publicidad y recursos humanos no en la parte técnica especialmente, pero sí en formar equipo que diseñe y ejecute estrategias para acercarse a los negocios y animar a empresarios y emprendedores a unirse a la plataforma”.

Venezuela desde hace algunos años es receptor de importante número de remesas. ¿Este proyecto tuyo podría mejorar las transacciones de los emigrantes venezolanos a familiares que aún se encuentran en territorio nacional y que su dinero conserve valor?

“No es un secreto que hay mucha gente en Venezuela que recibe remesas. Antes las recibía por una empresa que se llama Western Union, pero esta ya es arcaica te cobran mucha comicion, hay que hacer cola en sus afiliados, la gente empezó a ver otras plataformas que podrían utilizar. Las criptomonedas es una de ellas. LocalBitcoins es un ejemplo de ello, está en Chile, Australia y muchos otros países y desde allí puedes comprar con la moneda local Bitcoins y enviarlos a Venezuela, donde se pueden cambiar por bolívares.

Ahora bien, si ya hay personas que ya envían remesas en criptomonedas, y la persona que las recibe las cambien a bolívares, por qué no hacer que esas personas que las reciben criptomonedas, compren servicios y productos y paguen en criptomonedas sin necesidad de convertirlos en bolívares, con comisiones muy bajas, casi nulas”.

¿Hacia dónde va el mundo financiero de las criptomonedas y por qué es necesario involucrarnos?

“Hay un problema en lo nuevo, en la tecnología nueva que es la cantidad de estafas. Para nadie es un secreto que hablar de criptomonedas es en algunas ocasiones hablar de gente que se quiere aprovechar de aquellas personas que aún no tienen conocimiento en el área, ofreciéndoles ganancias altísimas por ejemplo.

Afortunadamente hemos venido evolucionando en el mundo y un punto clave es la descentralización. Todos estos años hemos sido afectado por los Estados (de muchos países) que controlan el dinero, y muchas veces las personas se ven afectadas. Ya es hora que cada quien controle su dinero, cuánto gana, cuánto pierde. Y las criptomonedas te lleva a ello, a esa libertad financiera de poder decir: yo quiero pasar esta criptomoneda de aquí a China si quiero hoy mismo, en 5 minutos, o si quiero las ahorro aquí y las dejo 5 años, y nadie puede interferir.

Es verdad que el lavado de dinero con las criptomonedas existe, pero el lavado de dinero está desde muchos años atrás. Siempre habrá sus pro y compras. Pero la visión que tengo es que las personas puedan usar criptomonedas de manera cotidiana y así va a ser. Porque en Venezuela hay una importante cantidad de personas que generan ingresos con criptomonedas, que no sabemos porque prefieren quedar bajo el anonimato. Así pasó cuando – por ejemplo – comenzamos a usar el dólar, era difícil conseguirlos en la calle, ya hoy en día es normal verlos. Así va a pasar con las criptomonedas. Las criptomonedas son el futuro de cómo transar y comprar productos y servicios de forma cotidiana”.

¿Cómo nos educamos para usar criptomonedas?

“Hay mucha desinformación. En redcripto.com creamos un blog educativo, con tutoriales para usar criptomonedas de forma sencilla. Allí hay información de cómo crear billeteras y de cuáles son las criptomonedas más usadas, cómo venderlas, cómo intercambiarlas”.

Por: Alexander González

IG: @AlexGonzalezDigital

Fotos: @MerlynParra