Río de Janeiro, 1 feb (EFE).- La banda estadounidense Living Colour y el guitarrista ganador del Grammy Steve Vai tendrán un inédito encuentro el próximo 2 de septiembre, cuando el festival Rock in Río 2022 abrirá sus puertas al público con una jornada dedicada al metal, confirmaron este martes los organizadores.

Para ese día también fueron anunciados la banda galesa Bullet For My Valentine, la estadounidense Metal Allegiance y los brasileños Black Pantera, que abrirán el palco Sunset junto con Devotos.

«La originalidad de la presentación de Living Color con el guitarrista Steve Vai reunirá los timbres graves de Corey Glover sumado a los precisos «riffs» (punteos) de guitarra de Steve Vai», señalaron los organizadores del festival en un comunicado.

Éxitos como «Cult of personality» y «For the love of God» tendrán una interpretación única por parte de Living Colour y Vai, mientras que Bullet For My Valentine llevará a la tarima temas como «Rainbow Veins», «Knives», «Parasite» y «Shatter», algunas de sus más recientes creaciones.

Metal Allegiance, por su parte, promete un espectáculo inolvidable con temas de su último disco, «Volume II: Power Drunk Majesty», que se ha convertido en un clásico del «trash» con canciones cargadas de mucha adrenalina.

En el día dedicado al metal ya se había confirmado la participación del grupo británico Iron Maiden, uno de los grandes nombres que estarán este año en el festival junto con bandas como Guns N’ Roses, Maneskin, Coldplay, Megadeth, Dream Theater y Sepultura.

Este año también están asegurados el rapero Post Malone, los cantantes Camila Cabello, Jason Derulo, Demi Lovato y Justin Bieber.

La octava edición del Rock in Río en Río de Janeiro estaba prevista inicialmente para septiembre y octubre de 2021, pero la pandemia de la covid obligó a los organizadores a aplazarla un año.

El evento musical tendrá siete noches de conciertos los días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2022 en la llamada «Ciudad del Rock» que los organizadores volverán a montar nuevamente en el Parque Olímpico de Río de Janeiro.

La edición de 2022 será la vigésimo primera del festival en su historia y la octava en Río de Janeiro, donde nació en 1985.

En 35 años de vida el festival ha realizado 20 ediciones en Río de Janeiro, Lisboa, Madrid y Las Vegas, 119 días de conciertos y 2.338 atracciones musicales, vistas por unos 10,2 millones de espectadores.