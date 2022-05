Con motivo del bautizó del libro “Mi Viejo Sabio” sobre las vivencias de su padre, Roberto León Chuecos, ya fallecido, oriundo de Isnotú, y escrito por la hija mayor Orietta León, se encuentra en Valera Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), quien accedió a una entrevista para el Diario de Los Andes.

Comenzamos indagando sobre ¿Qué es Anauco?

-Anauco es una frase muy criolla, conocida en variadas formas, Casa Anauco, Avenida Anauco, pero es para nosotros resistencia, cuando decidimos usar estas siglas como expresión de la Alianza, quienes conocen de imagen tenían sus dudas, pero poco a poco nos fuimos posicionando en las páginas web. Anauco es una organización venezolana bajo la figura de Asociación Civil, que nace en el año 2002 como respuesta a una necesidad mundial de fortalecer la defensa de quienes individualmente han sido débiles jurídicos, sobre todo en Venezuela, y otros países latinoamericanos las condiciones sociales y los volátiles índices macroeconómicos son caldo de cultivo para que se produzcan luchas entre las partes de las relaciones jurídicas.

Consiente de estas realidades Anauco hoy por hoy ha logrado reunir a numerosos afectados en diversos casos conformados de manera colectiva, que es nuestro mecanismo de acción. Y durante 20 años de ejercicio hemos obtenido importantes éxitos en defensa de los legítimos intereses de los ciudadanos en condición de debilidad jurídica.

Hablando de los logros y éxitos. Ustedes tienen el caso del BOD, ¿en qué estado se encuentra esta cuestión?

-Este ha sido un caso traumático para muchas personas, familias venezolanas que sus fondos quedaron congelados en bancos internacionales. Lejanas de un acceso judicial y fuera de las posibilidades de cobro jurídicamente, hemos vivido el sufrimiento de estas familias que quedaron en el aire al no contar con sus ingresos de sustento. Eso sería grosso modo el caso. Pero se trata de una empresa venezolana del grupo financiero BOD en proceso de intervención o liquidación, allí representamos un promedio de 700 personas. Hemos logrado hasta el momento llegar a un acuerdo de entendimiento para la negociación y obtención de este dinero a fin de no agotar la vía jurídica, para que estas personas tengan acceso a su dinero. El impedimento ha sido la burocracia bancaria y hemos tenido que acudir a La Haya, para que se pronuncie sobre el caso, tenemos fe en vamos a lograr la devolución total de los fondos de estos ciudadanos.

De acuerdo a su experiencia como abogado de los jurídicamente indefensos ¿cómo percibe los derechos humanos? ¿se respetan o no?

-Los derechos humanos de plano están vulnerados, y esto tiene que ver con la crisis política, entendiendo que la política tiene varias vertientes, en otros países a pesar de la controversia y discusiones del orden político se respetan los derechos de los ciudadanos, caso contrario acá en Venezuela la diatriba política ha dividido a familias, matrimonios; la política se ha metido en todas partes trastocando de manera radical todo el estamento constitucional del país.

Por otro lado, la práctica del ensayo y error en el ámbito económico ha desvirtuado la respetabilidad de los derechos civiles, antes era delito hablar del dólar, ahora circula sin limitaciones ni formalidades, la gente no desea la moneda constitucionalmente establecida como es el Bolívar por su devaluación ante el dólar y allí está otra dicotomía que atenta contra un derecho ciudadano como es la estabilidad financiera, tienes acceso al dólar, pero tu trabajo te lo pagan en bolívares, esto es una distorsión, violatorio del derecho a la adquisición de bienes y servicios, como es el agua, la electricidad, el libre tránsito, la seguridad social, la salud, en sí se irrespetan los derechos humanos, no se cumplen de manera efectiva. A pesar de esto sostengo que Venezuela tiene recursos para subsistir económicamente, apenas se toma una medida que permita respirar al comerciante se logra cierta mejoría, hay bases sólidas que se pueden mejorar, el problema radica en que tenemos que pensar seriamente en cómo refundar al país, pensar más en el país que en la política que ha polarizado a esta Venezuela, en buenos y malos.

Ahora ¿cómo romper esa polarización que Ud. ha mencionado?

-Hay que decir que el debate político condicionante ha bajado. La gente está cansada de una disputa estéril que le ha estancado su vida, y algunos han optado por el reencuentro ciudadano, aquí tenemos que decir que la única manera de salir adelante es preservando la democracia, reorganizando la sociedad civil que es el poder más grande socialmente con el que se pueden lograr grandes cambios, hay que despolitizar la relaciones interpersonales.

Hablemos un poco del terruño, ¿cómo ve luego de su larga ausencia a su estado Trujillo?

-Me preocupa Trujillo y me llevo una tarea, producto de mi estadía, de vivencias y encuentros con las diversas fuerzas que hay en el estado, tanto productivas, como comunitarias: Trujillo no tiene aeropuerto, carreteras inservibles, una crisis de la prestación de agua y de luz, he vivido la angustia de estar cuatro o más horas sin este servicio, desde Anauco emplazamos al trujillano a la unidad, nuestro lema es en la Unión está la Fuerza y Trujillo cuenta con un recurso humano incalculable, solo le falta un empujoncito para que salga ese valor del trujillano por su tierra y la defensa de su legítimos intereses como ciudadanos.

De la lectura del libro sobre la vida de su Papa “Mi Viejo Sabio” se deja entrever la necesidad del manejo pulcro en el ejercicio político. Su papá resolvía los asuntos de manera ética. ¿Cree Ud. que hay que rescatar la ética?

-¡Indudablemente que sí¡ hay que fortalecer las virtudes morales de las personas, aprender a gerenciar el aspecto político con verdadero sentido de servicio, más que de lucro, servir al otro te ayuda a ejercer tus funciones de corazón, no se trata del cargo público o privado, es la responsabilidad que tienes como conductor o ejecutor en el quehacer ciudadano.

Papá tenía esa sapiencia de conducirse y resolver los asuntos grandes o pequeños con astucia, bien concebida en el servicio como gerente público, no tuvo fortuna pero nada le faltó.

Bien señor Roberto Parilli ¿algún mensaje al trujillano?

–Más que mensaje es agregar que a pesar del tiempo lejos de mi tierra, Trujillo, Isnotú, me trajo esta visita, recuerdos, papá siempre nos traía, y hoy veo sus mismas calles, su gente humilde, laboriosa, atenta, repito, me llevo una tarea de ayudar a mi gente a propiciar encuentros para tener un aeropuerto funcionando, buscar las fórmulas para lograr unas carreteras óptimas y seguras; Trujillo es un diamante bruto que hay que pulirlo, pero para ello la sociedad civil debe activarse.

