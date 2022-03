A pesar de que Europa del este vive momentos de drama, conflicto y tensión por la invasión de Rusia a Ucrania, colateralmente Venezuela podría tener un beneficio que podría impactar de forma positiva su economía. Así lo refirió Ricardo Ríos, politólogo, en un nuevo espacio informativo de “Perspectiva País ¿qué esperar del 2022?” un programa de Medianálisis y que está moderado por el periodista Andrés Cañizález.

La opinión de Ríos se basa en el tiempo que puede durar la guerra y las estrategias geopolíticas económicas del mundo. Enfatiza que Estados Unidos con su poder e influencia mundial está comenzando a tomar medidas inmediatas que minimice el impacto, por ejemplo, del alza del barril de petróleo y el precio del galón de gasolina que llegó históricamente a 4,17 dólares desde el año 2008.

“La guerra de Ucrania y Rusia será prolongada y su impacto en Venezuela es que Estados Unidos vuelva a su proveedor de crudo de confianza. La política europea y mundial tendrá un punto de no retorno con Rusia y (presidente Vladímir) Putin y cuando todo esto se encone (efecto embudo), Venezuela puede ser beneficiado” expresó Ríos cuando desglosaba uno de las consecuencias que podría tener este conflicto bélico para el país.

La participación del politólogo en “Perspectiva País: ¿Qué esperar del 2022?” un espacio creado por Medianálisis para romper con la cadena de desinformación en torno a estos temas tan necesarios para la sociedad venezolana y contribuye en la construcción de certezas en torno a escenarios del país. Esta sería la cuarta edición que se lleva a cabo en el año.

El invitado también detalló que el gobierno de Nicolás Maduro es “ambivalente” en su discurso y en su manera de actuar, pero que al final la guerra le abre las ventanas para recibir una bocanada de oxígeno que confirma, políticamente hablando, que el chavismo en Venezuela es quien tiene el poder y maneja los hilos del país. Citó como ejemplo de esto, la reciente visita de una delegación de alto nivel de EE.UU para reunirse con Maduro, Cilia Flores y Jorge Rodríguez.

“El gobierno de Maduro está haciendo ambivalente con apoyar a Rusia en su conflicto contra Ucrania pero también en decir que qué bonita se ven las banderas de Venezuela y Estados Unidos. Ellos (el gobierno venezolano) están mostrando las cartas de respaldo, pero también está intentando mejorar la relación con Estados Unidos. Este acercamiento de Venezuela con EEUU le baja el volumen al gobierno interino de (Juan) Guaidó y oxigena a Maduro quien está sacando provecho propagandista que le sirve hasta para calmar a sus propios radicales” resaltó.

La guerra desnuda la realidad venezolana

Ricardo Ríos, atendiendo preguntas de los usuarios que se conectaron a través de Facebook Live y de periodistas invitados, ofreció una secuela del conflicto en Rusia y Ucrania que apuntó a la oposición venezolana y a Juan Guaidó. Precisó que la guerra actual desnudó el declive político que sufre el líder opositor agregando que las estrategias que lo llevaron a ser una esperanza de cambio en Venezuela fueron erradas.

“Que Estado Unidos (EE.UU) haya recurrido a su proveedor de confianza y se acercó a hablar con Maduro y el alto gobierno es para demostrar que tiene el dominio de terreno cuando quiere y porque saben que el apoyo a Guaidó se transformó en algo simbólico porque es el gobierno oficialista quien tiene el control efectivo de los recursos del país. Ese acercamiento también dejó ver que Guaidó está en un rol opositor que va en declive…que él fue una ventana táctica para una transición que no se dio, pero no es fácil desplazarlo aunque sigue siendo un actor relevante en la oposición venezolana. Guaidó es una referencia política, pero no como gobierno interino” aclaró.

El especialista también subrayó que lo que está sucediendo actualmente entre EE.UU y Venezuela a raíz de la guerra representa un “cambio” y una “decisión inteligente” del gobierno de Joe Biden sobre todo en contraposición a la política aplicada por el presidente Donald Trump quien estaba en “máxima” presión para salir de Maduro y como no funcionó había que hacer un “giro político” demostrando también que “las sanciones contra Venezuela por parte de EE.UU no fueron efectivas».

“Lo que estamos viviendo tiene un alto costo político, pero creo que es una decisión inteligente por parte del gobierno de EE.UU” acotó.

“Corazones rotos” dentro del gobierno

Además de los primeros efectos que se vieron del acercamiento de EE.UU a Venezuela luego de estar 20 años “peleando”, como la liberación de los directivos de la empresa refinadora de petróleo Citgo, Ríos dijo entre ambos gobiernos generó “corazones rotos” y malestares dentro de las filas gubernamentales pues se contradice al discurso antiimperialista que expresan desde que están en Miraflores.

“Esta relación del gobierno de Maduro con Estados Unidos también ha generado corazones rotos dentro de las filas de gobierno, pero para ambos gobiernos de Biden y Maduro está generando un alto costo político. Hay sectores del senado norteamericano que rechaza las negociaciones con la dictadura…hay silencio por parte de Cuba y China…. Además este acercamiento generó una crisis interna sabiendo que (el ministro de defensa Vladimir) Padrino López es afecto y cercano al gobierno ruso”

El invitado también opinó desde el punto de vista político económico pues dejó ver que el conflicto entre Rusia y Ucrania puede que Estados Unidos flexibilice las sanciones de Venezuela y quizás eso sea bien visto por muchos internos del gobierno de Maduro. “Biden y Estados Unidos está tomando medidas inmediatas para el impacto de este conflicto porque piensan en su país. Políticamente habrá cambios en el discurso del gobierno. Ahora hay muchas dudas razonables en los actores políticos. Cada gesto tiene un peso importante en la actualidad para esos cambios. La visita de los actores del gobierno de Estados Unidos con el gobierno venezolano ya logró cambios” cerró.

Aquí puede disfrutar del evento completo: https://youtu.be/wC9Hp9HzSHQ

Por Héctor Rodríguez

