Eduardo Viloria/DLA.- Los salarios a cancelar de manera quincenal en varios despachos oficiales, principalmente en las alcaldías tienen retraso, motivado a que estos emolumentos no son cancelados por el presupuesto que tienen esos despacho, sino que son cancelados por el Sistema Patria del Gobierno Nacional, que es en última instancia, quien cumple con esta obligación.

En Sabana de Mendoza, según una nota de prensa de la Alcaldía local, está sucediendo este inconveniente, tal como lo corroboraron Jennifer Peña, Alquidio Aguilar y Joennis Villegas; directora de Talento Humano, director General de la Alcaldía y directora de Hacienda, respectivamente; quienes señalaron que en el tiempo justo se hizo la carga de los ficheros de la nomina al Sistema Patria, dependiendo ahora de este sistema, la cancelación respectiva.

Precisaron los funcionarios, que escapa de sus manos el retraso, por lo tanto están haciendo un llamado a los funcionarios que manejan el Sistema Patria, para que aligeren el pago pendiente, no dejando también de recomendar a los trabajadores que mantengan la calma, pues saben de los inconvenientes que trae la no cancelación cotidiana de los salarios que les corresponden, que repitieron no es culpa de la Alcaldía, sino del Sistema Patria, precisa la información.

