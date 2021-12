El boconés ex candidato a diputado a la Asamblea Nacional y ex candidato a concejal lista por Alianza Democrática, Gustavo Miliani, consideró necesario prevalezca en el seno de la oposición el respeto y el reconocimiento a las autoridades legítimamente electas el pasado 21 de noviembre.

«La victoria de la oposición no se materializó puesto que desde las intenciones de candidaturas a las mega elecciones, nosotros mantuvimos la visión de unificar las postulaciones, es lo que indicaban las estadísticas y el electorado, pero vienen discursos divisionistas y con descrédito hacia algunos dirigentes por algunos factores y dirigentes de oposición que no reconocieron que todos somo oposición. Eso creó muchas fisuras e hizo casi imposible llegar a un consenso, además algunos acuerdos tampoco se respetaron», aseguró.

A su juicio, las trampas políticas son herramientas de discurso de algunos dirigentes que aún sabiendo que no tenían aceptación, ni estructura, ni padrón electoral insistieron en que ellos eran los merecedores de las postulaciones y más aún se creyeron los ganadores aún sin tener la mínima oportunidad. Es egolatría de algunos que no escuchan ni siquiera a su equipo político, el estar o no participando es decisión específica del candidato. Fue falta de madurez política de algunos candidatos y falta de visión política, que aún sabiendo que no tenían oportunidad se mantuvieron en la contienda creando un resultado desfavorable a todos los que querían un cambio».

Sobre el tan cuestionado tema de falta de liderazgo, Miliani explicó que todo líder debe tener ciertas características básicas para lograr convencer a un electorado, es decir conocer herramientas de mercadeo político, tener carisma, personalidad, discurso, buenos proyectos y sobre todo un amor verdadero a su tierra y a sus coterráneos.

«Sin duda que además, las apetencias personales y hasta grupales de un círculo que apoya a un candidato les quita la visión de la realidad de un colectivo que pide solución y renovación para el desarrollo y bienestar de todos», enfatizó.

Por último, recomendó para las próximas acciones constitucionales de todos los factores de oposición, «primero debe haber reconocimiento y respeto de todos, hacer revisión, evaluación y renovación de los cargos de alto nivel en las estructuras de las organizaciones políticas, unificar criterios, prepararse para activar un referéndum o en sus efecto, esperar para ir a presidenciales, pero ante todo respeto y reconocimiento a todas las autoridades legítimamente electas en este proceso electoral que culminó».

.