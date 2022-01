Continúan los problemas en algunas avenidas principales de la Urb. Villa Nueva La Coromoto sector La Granja de la parroquia El Carmen próximos a cumplir 7 años que el río Boconó les inundó intempestivamente en su asentamiento original, donde permanecieron durante varias décadas. La denuncia la hacen residentes del lugar, quienes ante la larga espera, están perdiendo la paciencia.

Como todos recordarán, el 100% de sus 174 viviendas habían sido afectadas el aciago miércoles 08-07-15, en horas de la tarde, fecha en que se recordaban 34 años de una tragedia similar en nuestro municipio el 08-06-81 y que arrojó 6 muertos y cuantiosas pérdidas.

En esta oportunidad hay que dar gracias a Dios que no hubo víctimas fatales, pero quedaron damnificadas 254 familias que sumaban más de 1.000 personas de diferentes edades.

En aquella oportunidad estas familias, no fueron escuchadas, por lo que después hubo que vivir momentos de angustia y buscarles refugios entre familiares, amigos y otros lugares habilitados para los damnificados.

Vinieron las promesas por parte de quienes antes se habían hecho oídos sordos y nos consta por el seguimiento que por años le hicimos al caso, en procura de prevenir una tragedia como la del 81.

Responsabilizan al Consejo comunal

Como consecuencia de lo anterior, finalmente nace la Urb. Villa Nueva en el sector La Granja de Los Pantanos donde aparte de la construcción de las viviendas requeridas, también en las adyacencias se construyó con todos los servicios otro desarrollo urbanístico. Mientras esto sucedía, los damnificados de La Coromoto desde el 2016, todavía están esperando por la pavimentación total de varias avenidas, el alumbrado público y mejor funcionamiento de los servicios públicos.

Los residentes del sector responsabilizan al Consejo Comunal quienes no han mostrado suficiente interés para solventar los problemas que confronta el urbanismo y hasta el momento, todo se ha quedado en promesas. Por otro lado del material recibido, nadie conoce en qué exactamente fue dispuesto. La avenida 1 y la transversal están pavimentadas; mientras la 2 y 3 comenzaron la pavimentación, pero no están concluidas. La Av. 4 está sin pavimentar y muy enmontada; además cuando llueve, se torna intransitable para vehículos y transeúntes.

Por lo antes expuesto – Concluyeron – tendremos que volver a las luchas reivindicativas que se nos conoció mientras estuvimos en la Urb. La Coromoto de La Vega Arriba.

Boca de lobo

No se entiende cómo estando los transformadores para el alumbrado público en poder del CC, no los hayan colocado para que como está previsto, presten un servicio a toda la comunidad que se encuentra como una boca de lobo. El desarrollo urbanístico, también conocido como los techos rojos, sí han sido debidamente atendidos, pero el resto de la comunidad, están siendo discriminados, por lo que no han recibido la atención que por Ley les corresponde.

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com