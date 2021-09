El aspirante independiente a la Gobernación del estado Trujillo, José Hernández (JH), pidió un derecho a réplica a Diario de Los Andes a propósito del trabajo periodístico titulado “JH: el eterno aspirante” publicado el pasado 28 de septiembre del año en curso.

“NO SOY UN PERDEDOR”

El candidato indicó al señalamiento de ser un perdedor, al tener una larga lista de derrotas electorales en su expediente político, dijo: “yo he participado en 10 elecciones y he ganado en 8, no puedo ser un perdedor. Competí para el centro de estudiantes del liceo Antonio José Pacheco y gané; competí después pal’ liceo Rafael Rangel y gané. Después fui candidato a concejal en 1979, no fui el concejal más joven de Valera como tú lo señalas, fui el concejal más joven de Venezuela, después fui a la reelección y gané. Después fui candidato a la Asamblea Legislativa y gané, después gané dos elecciones consecutivas, por tres períodos fui diputado al Consejo Legislativo. Luego fui diputado al Congreso y gané (…) Después se hicieron elecciones primarias cuando Capriles ganó esas primarias, se hicieron elecciones para escoger al candidato de la oposición en Trujillo y yo gané esas primarias. El balance de mi gestión como político, si lo medimos por elecciones, es exitoso. Perdí unas elecciones internas con el doctor Sánchez Cortés, y perdí con Rangel Silva porque había perdido Capriles las elecciones presidenciales, las elecciones a gobernadores eran aun año, el gobierno sabía que estábamos muy mal porque había perdido Henrique y adelantaron las elecciones”.

JH considera que si hubiera perdido todas esas elecciones, eso significaría un mérito por “mantenerse en la lucha y ser perseverante”. “Un hombre que se mantiene desde sus 14 años a sus 64 años con una operación en el corazón, y está en la calle luchando por este estado, algún mérito debe tener, el mérito de la constancia, de la permanencia, del que no se entregó ni se retiró (…) es un mérito más no un defecto, el ser perseverante”.

FUE HUGO Y RUBÉN

En relación al “atraco” de los recursos del dinero de la logística para la campaña presidencial de 2012, JH precisó: “yo manejé esos recursos porque era candidato a Gobernador y jefe de su comando de campaña en Trujillo. El grueso del dinero se entregó el día martes y no hubo ningún problema. Luego nos anunciaron que había un remanente de 300 mil bolívares para la celebración del triunfo de Henrique en todo el estado Trujillo, y nos lo hicieron llegar. Yo convoqué el día viernes a mi casa a los candidatos a alcaldes más cercanos (geográficamente) para que retiraran ese dinero, y que también se iba a entregar parte de ese dinero para los motorizados. Si yo hubiese tenido interés de robarme esa plata, pues hago el atraco el martes, que era donde se estaba repartiendo el grueso del dinero”.

JH recalca que en ese entonces, él era el candidato de Henrique Capriles, razón por la cual considera ilógico que se le acuse de hacerse un auto-robo para perjudicar a Capriles. “El principal afectado de una operación como esa era JH, porque si eso fuera así, le robo la plata a Henrique Capriles, hago que pierda Capriles y pierdo yo en Trujillo. Nadie en su sano juicio, sensato, con un de’o de frente puede pensar que yo robara a Henrique Capriles para afectar mi candidatura a la Gobernación de Trujillo”.

Detalla JH que el robo fue a las 10 de la mañana, especifica que llegaron “los tipos armados hasta los dientes bien vestidos, bien apertrechados”, se metieron a su residencia, se llevaron el dinero y los teléfonos celulares de todos. El GPS de Pedro Bracamonte lo prendieron para seguirle la pista a los ladrones. “El GPS fue a parar a Betijoque, bajó a Trujillo, le dio dos vueltas a la Plaza Bolívar de Trujillo y se metió en el estacionamiento de la Gobernación de Trujillo”.

El declarante acentúa que tenía a su hijo Andrés en su casa el día de los sucesos, y uno de los delincuentes lo inquirió por la plata, y él en su inocencia de un niño de 11 años, fue a buscar un dinero ahorrado que tenía en un cuaderno y le dieron un “cachazo” en la cabeza. “Los que me conocen saben que yo tengo fama de buen padre, de buen hijo, buen hermano y buen amigo, nadie que me conoce puede decir que José Hernández va a someter a un hijo suyo a un riesgo de esos”.

Prosigue explicando que el robo fue a las 10 de la mañana aproximadamente, y de su bolsillo repuso el dinero robado. “Fui al banco BOD – está vivo el gerente de ese momento – y le pedí que me diera 300 mil, y me dijo: ‘espérate que los voy a recoger’. Me llevé la plata a mi casa y les entregué los 300 mil a todos. ¿Cómo es que yo me robo 300 mil a las 10 de la mañana y los regreso a la 1 de la tarde? ¡Entonces soy un ladrón muy malo que regresa lo que se roba! Pero además yo cometí un gran error en ese momento, no señalé al responsable de ese robo. Que fue el Gobernador del estado (Hugo Cabezas) y el jefe de Seguridad Ciudadana de ese momento (Rubén Pérez), ellos son los responsables de ese robo. Y yo cometí el error de haber salido a la prensa a decir que ‘había que esperar las investigaciones’. Eso fue un grave error que me ha costado esto”.

JH afirma que el “rumor del auto-robo no salió del Gobierno, salió de “miserables que se dicen opositores”. “Yo sé quiénes son, lo que pasa es que yo en estos momentos no tengo interés de abrir esa pela (…) por supuesto después el Gobierno aprovechó esa onda del rumor para afectarme la imagen, y sí lograron afectarme, pero yo he venido limpiando eso poco a poco”.

“SENTIMIENTO POPULAR”

El declarante cree que en estos momentos es un sentimiento popular, especialmente en las zonas rurales y en los barrios. “Los sectores más humildes están encariñados con JH porque tengo 30 años defendiéndolos (…) no soy un chulo de la política como hay algunos acá en Trujillo. La gente me quiere porque yo me parezco a lo que es un trujillano”.

¿FINANCIADO POR EL GOBIERNO?

Aprovechamos la oportunidad de consultar a JH su opinión sobre los señalamientos que hiciera Joaquín Aguilar y Yoni Toro, de estar recibiendo dinero del Gobierno para dividir a la oposición. JH los calificó de “patanes”.

“Yo pudiera decir que la oposición la está financiando esas personas que están recibiendo dinero sucio del extranjero de factores que son distintos a los intereses del país, que los están financiando para dividir a la oposición. ¿Cómo les queda las cuotas si yo gano la Gobernación? ¿Quién tenía la razón? Bueno vamos a esperar que el pueblo hable. Porque si yo saco más votos de los que dicen que yo estoy dividiendo a la oposición, ellos son los que debieron unirse a mi candidatura”.

Añade que propuso 26 veces hacer elecciones primarias. “Desde enero de este año lo he propuesto, la respuesta fue ‘no’, si ellos dicen que tienen el apoyo del pueblo y que JH no, por qué no hicieron primarias para que el pueblo me revocara. Yo no necesito fiador, he apoyado a quien me ha ganado una elección, si no me creen, pregúntale a Conrado Pérez que me ganó unas primarias a mí y a Yoni Toro (…) Hubieran hecho las primarias que les propuse, pero lo que hicieron fue repartirse todo en un escritorio en Caracas, se repartieron hasta los suplentes de concejales de Carache, y cometieron abusos, y atropellaron a gente que ahora está conmigo, y mi candidatura ha crecido en las últimas 78 horas por culpa de ellos, por la torpeza en el manejo de las alianzas e irrespetar liderazgos naturales que merecían ser candidatos”.

El conocido “Gallo que más canta” opina que los dirigentes del G4 no deben buscar excusas diciendo que JH está financiado por el Gobierno. “Financiado por el Gobierno son los que han hecho contratos con el Gobierno como Joaquín Aguilar, todo el mundo lo sabe (…) no me van a dar lecciones de oposición, cuando estaban todos escondidos y aquí el único que alzaba la voz contra Chávez en su mejor momento era JH y la Nena Medicci que me acompañaba en eso”.

Por último JH considera que el G4 son los que dividieron a la oposición, al no respetar los liderazgos municipales. “Ellos van a perder las elecciones, quedarán ante la opinión pública como unos irresponsables”.

_____________________________________

Por: Alexander González

IG: @AlexGonzalezDigital

Foto: Alexander Viloria