Ante la afirmación realizada el pasado viernes 17 de septiembre por la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, sobre que al G4 no le interesa la unidad en la entidad porque tendría negocios turbios con el gobierno de Nicolás Maduro, el dirigente de Acción Democrática institucional, Reinaldo Manrique, manifestó que no es precisamente el grupo de partidos políticos el que tiene alianzas con Miraflores, y recordó que no fue negativo para la mandataria cuando le dieron el apoyo y la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hace cuatro años.

Manrique exhortó a Laidy Gómez a hablarle con la verdad a los tachirenses y explicarles el motivo por el cual de cuatro gobernadores de Acción Democrática electos hace cuatro años, tres fueron respaldados por la Plataforma Unitaria para la reelección y la única que quedó por fuera fue ella.

“¿Por qué ahora el G4 es malo y hace cuatro años no?, ¿por qué ella no le explica a la gente y es sincera diciéndoles el motivo por el cual no forma parte ahora del G4?, ¿por qué tres de cuatro gobernadores de Acción Democrática fueron avalados para la reelección y ella es la única que no está en esta circunstancia?. Quiero que le explique a los tachirenses porqué México no los reconoció como oposición a esa Alianza Democrática de la que ella forma parte, que es la misma Alianza de Bertucci, de Franklyn Duarte, de Henry Falcón, la de Parra, de Brito, la de todos los opositores que traicionaron a quienes adversamos al régimen”, manifestó.

El dirigente de Acción Democrática institucional recordó que hace cuatro años la tolda blanca nombró a Laidy Gómez desde Caracas como candidata para la Gobernación del Táchira, y ella no se quejó de eso. “Ahí si no era malo el G4, ni la tarjeta de la MUD”, reiteró.

Explicó Reinaldo Manrique que las primarias que estuvo promoviendo Gómez eran de mentiras, porque la Alianza Democrática nacional emitió un comunicado indicando que ella era la candidata y que no permitirían que se midiera en internas; a lo que le sumó que en caso tal de que se dieran el principal aliado de ella es el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), pues como no tiene los votos para ganarle a la verdadera oposición, Freddy Bernal le ofreció su maquinaria para que ganara y así poder medirse con ella el 21 de noviembre. “A ella sola no le alcanzan los votos para ganar”, acotó.

Manrique destacó que la Mesa de la Unidad Democrática aglutina en su tarjeta a los hombres y mujeres que no claudicaron ante las pretensiones de Nicolás Maduro, a la dirigencia opositora que se ha mantenido en la lucha democrática para generar un cambio positivo en el país.