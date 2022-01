«Hoy cuando celebramos la misa del deporte, es momento de recordar a viejas glorias deportivas vigienses, quienes defendieron los estandartes en diferentes competencias, dejando sus legados y a muchos de ellos no se les ha dado el reconocimiento que merecen, tales como Maxell Uzcátegui, Rafael ‘El Pinta’ Ángulo, Óscar Ortega, Edwin Valero, Isidoro ‘Lolo’ Pérez, Vicente Brinco, Pedro Contreras, Emiro Chourio y otros más que en este momento no recuerdo», apuntó el orador, quien dejó un gran legado entre sus deportistas, no solo por las enseñanzas sino por el don de señor que le hizo ganarse el cariño de todos a lo largo de décadas dedicadas al voleibol.

Pantaleón solicitó la construcción y recuperación de las instalaciones deportivas en la localidad, «instalaciones que mucha falta le hacen al municipio, las cuales se han venido deteriorando. De igual manera la dotación de material deportivo para las diferentes disciplinas, la implementación de un transporte para el traslado de nuestros atletas. Para finalizar deseo enviar un mensaje a los deportistas vigienses, a los que insto que luchen por sus derechos como deportistas, solicitando sus necesidades deportivas, para el mejor manejo y desempeño y que los entes gubernamentales asignen recursos para nuestros atletas. El Vigia tiene un gran potencial y de masificación indispensables».