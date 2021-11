La que inicia este domingo con un año de postergación por la pandemia de la COVID-19 y se extiende hasta el 12 de noviembre es la COP26, de modo que la han antecedido 25 conferencias similares desde la primera en 1995.

El preámbulo de la cita mundial ha estado marcado por el pesimismo. Aunque el Acuerdo de París fue la gran promesa de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para mantener el incremento de la temperatura entre los 1,5 y los 2 grados respecto a los niveles preindustriales, recientes informes de Naciones Unidas indican que no todo se cumplió según lo previsto y esta conferencia tendrá como foco acercarse a una implementación más sólida y rápida y a compromisos reales en la reducción de emisiones.

Uno de esos informes es el de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre los gases de efecto invernadero, que precisa que la concentración de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso en 2020 fue superior a la tasa de crecimiento anual promedio del último decenio, a pesar de la pandemia. “La ralentización económica causada por la COVID-19 no tuvo ningún efecto evidente en los niveles atmosféricos de los gases de efecto invernadero ni en sus tasas de aumento, aunque sí se produjo un descenso transitorio de las nuevas emisiones”, afirma la agencia. En 2021, tampoco hay freno.

Con estos resultados a la mano, en esta COP se evaluarán los compromisos climáticos de las naciones, un mandato del Acuerdo de París de 2015 que establece que las partes deben presentar planes nacionales detallando en cuánto reducirán sus emisiones. Estos planes se conocen como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Cada cinco años las partes deben actualizarlas con sus metas más ambiciosas.

El informe sobre la Brecha de Emisiones 2021, publicado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), no es alentador, pues precisa que los planes de acción climática de los países solo evitan un 7,5% de las emisiones previstas para 2030, “pero se necesita una reducción de 55% para cumplir con el objetivo 1,5 °C del Acuerdo de París”. Este reporte muestra que Venezuela no ha actualizado su NDC.

Además, se espera que el foco de esta COP esté en: 1) Financiamiento: países desarrollados debían aportar 100 mil millones de dólares anuales desde 2020 a los países en desarrollo para implementar planes de mitigación y adaptación; 2) Reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, sobre los mercados de carbono y 3) Transparencia.

“SO LET’S COME TOGETHER OVER THESE TWO WEEKS. AND ENSURE THAT WHERE PARIS PROMISED, GLASGOW DELIVERS”

THIS MORNING, COP PRESIDENT @ALOKSHARMA_RDG DELIVERED HIS SPEECH AT THE OPENING OF #COP26.

WATCH A CLIP BELOW 👇#CLIMATEACTION | #TOGETHERFOROURPLANET PIC.TWITTER.COM/C5GAYAYEG4

— COP26 (@COP26) OCTOBER 31, 2021