El haber crecido en medio de una familia humilde, cuyo peculio no es otro que el patrimonio familiar, derivado del esfuerzo y el trabajo tesonero y digno, siempre a favor de los más necesitados, investido por dos apellidos de tradición andina, boconoense, para mayor precisión, con real conocimiento de las necesidades básicas del pueblo de a pie, son avales para buscar el mayoritario respaldo que requiere, el aspirante a la presidencia regional de Primero Justicia, PJ, Manuel Alfredo Aguilar Parilli, a quien se ha denominado en candidato de la renovación y la unidad.

Con 53 años a cuestas y siete en la política, siempre en PJ, Aguilar Parilli, con demostrado carácter altruista e innegable sentido filantrópico, pretende un vuelco en las orientaciones de las vetustas líneas marcadas por los partidos tradicionales, “porque el pueblo se merece otra cosa, líderes que velen por sus intereses, que ya no engañen a más nadie y que apunten a solucionar los reales problemas del trujillano que sufre los embates de la crisis.”, expone convencido de contar con suficiente apoyo para el proceso en el que se elegirá al presidente regional de esa tolda política, evento a efectuarse el venidero 9 de julio.

Principios más que aspiraciones

Fe, esperanza y optimismo, son tres fuerzas, no políticas sino de convicción de vida, con las que blinda sus aspiraciones el dr Manuel Aguilar Parilli, quien se aferra a “enfrentar a la política tradicional, plagada de negocios oscuros, corrupción, mentiras y promesas no cumplidas”. Y asevera que desde su propuesta apuestan “a la transformación integral del trujillano para garantizar un mejor futuro no solo del estado sino del país”, insistió.

Desde antes de hacer su trabajo de medicina rural a mediados de los años 90, en el que recorrió casi todo el territorio nacional, fue comprobando cada vez más las reales carencias del pueblo en general en materia de salud y de otros aspectos sociales, lo que generó en Aguilar Parilli el compromiso de brindar otro tipo de atenciones, que fue planificando y ejecutando paralelamente con su formación, no solo como médico cirujano especialista en urología de niños y de adultos, sino como político atípico, de verdadero impacto social, sin mucha promoción ni publicidad, más allá que los testimonios de miles de venezolanos, de diversas regiones del país –aunque con especial atención a sus paisanos de Trujillo–, muchos entre quienes han sido beneficiados por sus acciones sociales como intervenciones quirúrgicas, tratamientos, charlas de orientación y presencia real como médico y como líder de este venezolano comprometido con sus ideales de apoyo desinteresado.

Ni siquiera el no contar con gran respaldo económico –más que lo destinado desde su patrimonio personal– ha podido frenar en su afán por brindar más y mejores condiciones para todos, a este médico egresado de la ULA y con infinidad de cursos de nivelación y actualización y postgrados avalados tanto en el país como en exigentes niveles académicos como República Dominicana y Argentina, lo cual demuestra su alto nivel de preparación.

Tenemos como ejemplo, que Aguilar Parilli ha sido protagonista de la modernización y humanización de la práctica urológica en el país, con atención a pacientes incluso desde edades lactantes, escolar y adultos, con destacado desempeño y mejores resultados –como lo muestra su amplia hoja de servicio– en varios hospitales de la región andina, así como en el Hospital Militar Carlos Arvelo y el infantil JM de los Ríos, ambos en la capital de la República donde es un profesional respetado y muy querido.

Quiere unidad y respeto entre todos

El denominado «candidato por la renovación» había dado la campanada en los comicios parlamentarios del año 2015, cuando no contaba con el respaldo ni la experiencia que ahora tiene, y los electores están conscientes de eso, así como el partido PJ, que bajo su nombre se recuperó el histórico electoral en más del 90% del circuito 1 al que pertenece en su localidad de Boconó, aunque es un hombre que conoce la problemática de todos los 20 municipios.

Su nombre suena en la dirigencia

Al recibir el respaldo de un numeroso grupo de militantes, Aguilar Parilli expresó: “Compañeros de todas las generaciones me han insistido en que me lance cono candidato por PJ con un programa político novedoso, porque ellos me apoyarán, para acabar con las viejas prácticas políticas que se basaban en el engaño. Nosotros vamos por la verdadera renovación. No quiero divisiones internas que tanto daño le ha hecho a los factores de la oposición venezolana, ”, recalcó el candidato, quien se considera un demócrata disciplinado y estima que es el momento de alzar su propuesta pero para conciliar y por supuesto robustecer la presencia de Primero Justicia en el estado Trujillo».

«Con mucho respeto por la dirigencia de la tolda amarilla y negra en los veinte municipios, les hago en llamado solidario. Tengo un proyecto en mente donde nos reunamos todos, no solo para trabajar por un país más próspero, sino con una dirigencia más unida, que converja en ideas de proyectos para el desarrollo regional y que abortemos los naturales enfrentamientos en favor de la unidad monolítica y de luchar por este gran país…Dios bendiga a todos quiénes luchan por un mundo y una patria mejores y grandes»- finalizó.