Douglas Abreu / CNP 21627.- El Sindicato Unitario del Magisterio Trujillano (Suma Trujillo), filial de Fetramagisterio, exhorta al Defensor del Pueblo, Representantes de INPSASEL y el Fiscal del Ministerio Publico para que visiten los planteles escolares a constatar y verificar las condiciones sanitarias, laborales y ambientales, donde están laborando educadores, personal obrero y administrativo, porque hay repunte vertiginoso del COVID-19, el cual amenaza diaria y aceleradamente a los venezolanos y la comunidad escolar, no se ha detenido, cada día se incrementan los contagios y los decesos poniendo en riesgo la vida, salud y bienestar familiar de todo el pueblo.

Las declaraciones corresponden al presidente del Suma Trujillo, profesor José Miguel Briceño, que preciso “Allí están las propias cifras del estado-patrono-partido de Nicolás Maduro donde cada día aparecen más la propagación y los muertos en todo el territorio Nacional y el mundo, incluyendo niños y jóvenes trujillanos donde el año anterior perdió la vida un chamo, una realidad sanitaria inocultable que pareciera que los estadistas patronales, representan un simple espejismo o una estrategia política de contención que a la luz de todos estos hechos epidemiológicos no se paralizan los contagios y los muertes por este virus chino”.

¿Qué esperan, una masiva contaminación?

Alcanzando a la fecha – contabilizó – un total acumulado de contagios en Trujillo de 5.888 y de muertes 244, para un total nacional de nuevos contagios: 432.514, fallecidos: 5.161 personas, en el mundo suman: 5,2 millones de personas fallecidas y 261.612.924 infectados, entonces será que el régimen espera por una contaminación masiva de estudiantes, educadores, obreros y administrativos, o por centenares de fallecidos en todo el país y así engrosar más los occisos en el mundo, siendo así la vida y la salud, no tienen ningún valor y significado humano y fundamental,

En consecuencia alertamos a los representantes de Inpsasel, Defensor del Pueblo y el Fiscal del Ministerio Publico – puntualizó – para que procedan a visitar las instituciones educativas del estado Trujillo, porque si el año anterior por un solo caso de contagio, suspendieron las actividades escolares en todos los niveles y modalidades, que espera ahora, cuando aparece una nueva variante del coronavirus, denominada “Omicron”, la cual tiene mucho más mutaciones, mayor transmisibilidad y potencialmente más contagiosa que para los pelos de punta en todo el mundo.

Trujillo: suspendidas clases en 7 instituciones

En el caso de Venezuela – preciso – en 81 Instituciones educativas de 9 estados, suspendieron la presencialidad escolar: Lara, Anzoátegui, Zulia, Sucre, Mérida, Táchira, Apure, Carabobo y Trujillo, por los momentos son 7 planteles: Liceo Benito Perdomo, Carvajal, Liceo “Rafael María Urruchaga” Pampán, U.E “Dr. Leonardo Ruiz Pineda” Boconó, Valera y Escuque.

Además de esta verdad incontrovertible – adicionó – encontramos que más del 45% de las instituciones educativas del Estado, no tienen agua, más del 90% de las escuelas y liceos no cumplen con las medidas preventivas para el COVID, no cuentan con los insumos para cumplir con las medidas de bioseguridad, más del 85% de los planteles escolares, están en condiciones deplorables, con salas sanitarias totalmente deterioradas, carentes de alumbrado público, filtraciones y grietas en cantidades industriales, salones inhabilitados, cercas perimetrales en pésimas condiciones, fallas constantes de electricidad, y de conectividad, con el Internet más lento y deficiente del mundo donde a duras penas el 15% de las instituciones educativas tienen este servicio tecnológico.

Arrebataron calidad de vida de educadores

Con respecto a las remuneraciones de los educadores – recordó – desde el año 2018, Nicolás Maduro, les arrebato la calidad de vida al magisterio venezolano, y a su grupo familiar, los tiene como los nuevos esclavos salariales y laborales del siglo XXI, porque cobran como profesionales de la docencia como Doc. I: 4,21$, deben esperar 16 años de servicio, para ser Doc. IV con especialidad para devengar: 5,01$, para ser Doc. VI con su respectivo Magister o Doctorado, debe esperar 21 años de antigüedad para percibir: 6,26$

Que sumando a las primas contractuales y profesionales – concluyo el dirigente sindical José Miguel Briceño – a duras penas puede alcanzar algunos dólares más que no les permiten vivir con dignidad para cubrir las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales donde la reina la pobreza extrema ya que jamás podrán comprar los diferentes productos que contiene la canasta alimentaria, CENDA, octubre, la cual se ubicó en 400$, mientras que la Canasta Básica marco los 800$, sin atención médica, ni servicio de Hospitalización, cirugía y maternidad, mucho menos servicios funerarios.

@douglasabreub