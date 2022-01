El viernes 21 de enero fue entregada en las diversas instituciones escolares de Rafael Rangel, una bolsa de alimentos correspondiente al programa Mundial de Alimentos Escolares, auspiciado por las Naciones Unidas, del cual conocimos a través de una madre beneficiada que tiene sus niños estudiando en una de las instituciones escolares que funcionan en Rafael Rangel.

El programa de alimentación de las Naciones Unidas busca favorecer a todos los padres y representantes de los niños que concurren a los centros de educación inicial, al igual que a los educadores, obreros, personal administrativo, madres cocineras y vigilantes de las escuelas que funcionan en las 4 parroquias del municipio; José Gregorio Hernández, Los Cedros, Betijoque y la Pueblita. Los cuales recibieron la bolsa en cuestión que contenía en esta primera entrega 4 kilogramos de arroz de buena calidad, 4 kilos de caraotas, un paquete de sal de 454 gramas y un litro de aceite, entrega correspondiente a los padres por solo un niño, aclarando la personas informante, que si tiene tres niños estudiando recibe tres bolsas y así sucesivamente, sin límite, una bolsa por niño, precisó.

Sin embargo la misma persona que dio la información; constató al periodista, y mostrándose sumamente disgustada se refirió la burla que constituyó la entrega de la referida bolsa, pues las legumbres, en esta caso especifico las caraotas, salieron duras como piedras, pues las colocó por tres horas al fuego y nada que ablandaron, viéndose en la necesidad de botarlas.

«Es lamentable que se burlen de esta manera de las personas de escasos recursos económicos, como somos la mayoría de las personas que tenemos niños estudiando, que muchas veces no tenemos para darles la alimentación que requieren los mismos, por la crisis que se vive en el país», dijo la declarante.

«Ojalá y que este programa de alimentación de la ONU no sea otro programa de corrupción, amparado esta vez por la Organización de Naciones Unidas», dijo la declarante, quien espera se corrija esta irregularidad y que suministren alimentos de verdad, no desechos de otras naciones, como sucedió con la bolsa de la alimentos de la ONU, que es primera vez que la recibimos y uno de los alimentos salió no apto para el consumo.

No dejó de mencionar la declarante que el Centro de Acopio de este programa de las Naciones Unidas funciona en el Centro de Animación Cultural ubicado a la entrada de la Zona Industrial de San Luis, municipio Valera.

Por: Eduardo Viloria