Eduardo Viloria/DLA.- A pesar de la alta matrícula de la Unidad Educativa Diego Bustillos, el Programa de Alimentación Escolar, que ofrece alimentación a las instituciones escolares, no llega a la escuela nombrada, que tiene una inscripción superior a los 300 alumnos, a los cuales les han cortado este beneficio que dependía del Instituto de Alimentación Nacional y Estatal del Estado Trujillo (Ianet), organismo de alimentación de la Gobernación del estado, el cual no volvió a suministrar más alimentación a los cursantes de la institución, al tomar el gobernador la solución inmediata, cortar de los recursos que aportaba, sin haber una alternativa que permitiera dar los alimentos a los cursantes de la institución en mención, Diego Bustillos.

Son muchos los padres y representantes que todos los días hablan con el periodista, inclusive profesores de la Escuela, los cuales nos piden reservar su nombre, por las represalias que se puedan emprender contra ellos.

Situación actual

Se ha señalado a raíz de la reanudación de las actividades escolares de manera normal en las instituciones escolares, que en la Diego Bustillos se iniciaron las mismas el pasado lunes, habiendo una asistencia de un 70 por ciento de los cursantes inscritos, que sobrepasa los 300 alumnos, esto en lo que se refiere al primer turno, porque en la tarde la asistencia, dijo un profesor, la asistencia estuvo floja.

Alimentación

En relación a la alimentación, no obstante que la jefa de la Zona Educativa, María Palomares, ha señalado que está funcionando en la mayoría de las instituciones escolares, en la Diego Bustillos el programa no ha llegado, lo cual preocupa a los educadores pues muchos padres y representantes envían a sus hijos a clases, precisamente para conseguir los alimentos que no se tienen en el hogar.

En la Diego Bustillos, dijo otra fuente son más de 300 cursantes que están excluidos, estando las esperanzas ahora en el gobernador Gerardo Márquez, pues el anterior excluyó a esta institución de ese beneficio, no midiendo las consecuencias de la decisión que tomó, que tiene para tres años de haber puesto en práctica la misma, al quitar la ayuda que debería aportar la Gobernación para mantener el programa de alimentación en cuestión, que ha excluidos del mismo, a más de 300 niños de esta institución.

Ni la cocina sirve

Si se reanuda el programa de alimentación a través del PAE, las autoridades educativas deben de ir pensando en dotar a la institución de una nueva cocina, pues la que tenían en uso, el tiempo ha dado cuenta de ella, ya no da más, dijo una representante, pues la misma está inservible.

