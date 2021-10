Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130).- Respecto al llamado a clases presenciales que están haciendo las autoridades correspondientes, conversamos con la Prof. Iraly Guerrero, Presidenta del Colegio de Profesores de Venezuela, Seccional Trujillo, quien fija posición en torno al persistente llamado a clases de las autoridades nacionales, regionales y municipales.

En nuestra entidad federal – comentó la dirigente magisterial – hay casos muy precisos de niños que han padecido Covid 19; así mismo hay muchos educadores que han presentado graves quebrantos y la mayoría de estos no están vacunados al igual que los alumnos, por lo que las condiciones para iniciar clases presenciales no están dadas. No es un secreto que las instituciones están desguarnecidas, los servicios públicos cada día funcionan peor, en algunos medio sirven y en otros planteles no se cuenta con estos, como es el caso de la energía eléctrica que en este momento existe un supuesto racionamiento como lo han justificado. Si es el servicio del agua, tan vital dentro de las normas de bioseguridad, tampoco se cuenta con regularidad en algunas instituciones escolares, al igual que en el resto de las comunidades del estado Trujillo.

Trabajen a distancia

Es triste y lamentable ver que muchos educadores genuflexos al patrono lo que hacen es ir y cumplir por quedar bien, aunque arriesguen su vida. No se dan cuenta que ya el educador no tiene un seguro contra accidentes personales y menos el HCM. Con esa posición también ponen en riesgo a su familia, porque la mayoría de los educadores, viven con sus padres que por sus edades avanzadas y otros que por enfermedades de base están en riesgo. Igualmente exponen a sus hijos y es muy lamentable ver el entreguismo de algunos educadores producto quizá de algún miedo, que no sabemos ¿De quién o a qué? Cuando el miedo debe ser que se les enferme un hijo, que tengan que costear un tratamiento y carezcan de los recursos, porque los sueldos y salarios no alcanzan para nada.

Estamos buscando la manera y como no, que por nuestra mística y si así lo desean, que trabajen a distancia sin poner en riesgo ni los niños en edad escolar ni a su familia. Hay un caso latente que se vio en una U.E. en Carache que en la primera reunión del consejo de educadores que se dio, estuvieron personas con aparente gripe y casi todos los educadores se contagiaron de Covid y una gran mayoría todavía están en sus casas y aun así, tiene la osadía la directora de dicho plantel de llamarlos a cumplir horario.

Es doloroso ver que no le importa el derecho a la vida. Ella olvida que el derecho a la vida es supra constitucional por el cual tenemos que velar todas las personas, pero que el Estado, está obligado a garantizar. Por eso nuestro llamado a los colegas, trabajadores del sector educativo, padres y representantes, para que tengamos presente que un año se recupera, pero poniendo en riesgo nuestra salud podemos perder la vida que es irrecuperable.

Muy responsablemente

En cuanto a las autoridades zonales, Guerrero aseguró que en la reunión del 25 de octubre, muy responsablemente, estaremos abordando ese tema. Es verdad – continuó – que se pueden planificar talleres, video – conferencias y otro tipo de actividades con los educadores, mientras las tecnologías así lo permitan, para acercar el conocimiento a los niños. Pero en definitiva, no podemos arriesgar la vida de los alumnos y educadores, así como el resto del sistema escolar, que por supuesto incluye: directores, obreros y administrativos.

