Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130) Este fin de semana fue la proclamación del periodista y candidato independiente Jair Emiro González, quien está siendo apoyado por las organizaciones: Centrados y Fuerza Vecinal, con lo cual se viene a reforzar las aspiraciones del este comunicador social con varias décadas en los medios y quien dadas las circunstancias del país, del estado Trujillo y especialmente de Boconó, está optando por ser el nuevo corregidor del Jardín de Venezuela.

Para ello también cuenta con el apoyo de José Hernández (JH). El contumaz dirigente político que por más de 30 años ha logrado mantener su imagen en el electorado del estado Trujillo y nuevamente, luego de haber sido concejal en el municipio Valera, parlamentario regional y nacional, vuelve a optar por la gobernación de nuestra Entidad Federal y según sus palabras en el acto de Boconó “Esta vez voy a ser el gobernador que nuestro Estado estaba esperando, porque ya no se aguanta más la desidia del actual gobierno regional y nacional. Ambos se olvidaron que los trujillanos existimos” También señaló “Soy candidato a la gobernación, porque no me puedo quedar enchinchado en la casa, mientras este régimen está matando la gente por las necesidades que los tiene padeciendo”

Proclamado como independiente

Por su parte Jair Emiro González como candidato proclamado para la alcaldía mantuvo en su discurso que una vez electo, gobernará con todos los sectores de Boconó y de allí saldrá su mejor equipo, porque durante su mandato, gestionara ante los organismos regionales y nacionales, todo lo que sea necesario para encontrar la solución a los problemas de nuestro municipio. No escatimaré – señaló – y ante quien haya que acudir, así lo haré – prosiguió – porque mi triunfo no es un afán de ejercer el poder, por el poder mismo, sino porque deseo servir a la comunidad y ayudar en todo lo que sea necesario, para que los boconeses, sin ninguna distinción, vivan una vida digna mediante Un Plan de Desarrollo Integral que nos permita disfrutar ahora de buenos servicios y lo que ello conlleva.

Tenemos que tener presente – acentuó – que si algo es importante, es el desarrollo turístico, religioso, folklórico, tradicional y además el “Don que caracteriza nuestra gente”

Para todo lo anterior debemos gozar de buenas vías y esa debe ser una tarea que tenemos que emprender, porque Boconó reúne todas las condiciones escénicas para nuestro uso y disfrute, así como las mejores condiciones de vida, por lo que entre todos, incluso los boconeses que laboran fuera de Boconó y del país, desde donde se encuentren, nos pueden ayudar para un desarrollo armónico de nuestro municipio, además de buenas instalaciones deportivas para evitar el ocio.

En el acto aparte de encontrarse el Comando de Campaña que preside el dirigente Francisco Cabezas, también Miguel Ángel Cadenas, aspirante al Clet. Igualmente estuvieron los aspirantes a la Cámara Municipal: Circuito 1 parroquia Boconó: Silvia Corina Barazárte y Rafael Castro; Circuito 2 parroquia El Carmen: Edgar Bastidas y Dora Milagro Villamizar; Circuito 3 Humberto Barroeta e Isabel Ángel. (Tostós, Niquitao, Las Mesitas, Guaramacal): Circuito 4, Edicio Quevedo y Liliana Gudiño. San Miguel, San Rafael, Burbusay, Ayacucho, Vega de Guaramacal y Mosquey. Los candidatos lista en el mismo orden: José Gregorio Vetancourt; Alejandra Santander, Francisco Graterol, Hormelly Zambrano y Porfidio Hernández.

Voluntad del electorado

Lamento – dijo finalmente Jair Emiro González – que la dirigencia de algunos partidos políticos, no permitieron en Boconó que los sectores involucrados en la Alianza Por La Unidad Democrática, pudiésemos participar para la escogencia del o los candidatos de elección popular. En vista de esta exclusión de la cual fuimos objeto, ahora por voluntad del electorado el 21-N seremos electos los candidatos independientes. Con esto se confirma, que para futuras elecciones, las organizaciones políticas deben prever más anticipadamente mejores decisiones.

