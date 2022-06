El Presidente de la Republica en su acostumbrado programa los miércoles productivos, nos informó el pasado miércoles 25 de mayo en el portal Prensa Presidencial ‘’600 millones de dólares anuales costaba importar semillas de papa, ahora el Estado venezolano satisface la demanda de este rubro con producción nacional, puntualizó el jefe de Estado Nicolás Maduro ‘’. La cifra de 600 millones de dólares que se gastaban en importar semilla de papa deberá corresponder a un análisis económico con los debidos soportes de un punto de cuenta informativo del Ministro de Agricultura y Tierras elevado al Presidente Maduro para que lo anuncie en los medios de comunicación como una noticia relevante.

Para rebatir esta mentira comunicacional, vamos analizar el sistema de producción de papa que se ha desarrollado en Venezuela y las condiciones actuales del Plan nacional de semilla de papa. El sistema de producción de cultivo de la papa desde el año 1965 el Ministerio de Agricultura y Cría inicio un plan de incrementar los volúmenes de siembra de papa en la región de los andes, importando semilla con el objetivo de abastecer la demanda nacional del sabroso tubérculo, la primera experiencia se estableció en la finca San Pedro del pueblo de La Puerta en el estado Trujillo, siembra de carácter experimental con semillas certificadas provenientes de Alemania de las variedades granola para consumo fresco y las variedades de industria papa blanca sebago, Atlantis, las evaluaciones agronómicas realizadas a las parcelas demostrativas de acuerdo a los propósitos de la revolución verde, los resultados obtenidos de los cultivares que se adaptaron a las condiciones climatológicas, con el agregado que para garantizar su desarrollo vegetativo requerían de elevados volúmenes dosis de agroquímicos para el control de plagas y enfermedades fertilizantes sintéticos para suplir los requerimientos del suelo, de esta forma lograron los cultivos y las cosecha en un lapso de cuatro meses, alcanzando cosechas de 15.000 kilos por hectárea,.

Esta modalidad o patrón tecnológico ejecutado por el gobierno nacional, dio inicio a la eliminación de las semillas de papas ancestrales cultivadas por los habitantes de los páramos que fueron sustituidas por semillas importadas y la aplicación de los denominados venenos para lograr sus cosechas, paquete tecnológico que nos anclo a la dependencia tecnológica de la necesidad de depender del suministro de la semilla de papa mediante la importación de semillas, miles de kilolitros de agroquímicos fertilizantes sintéticos, y con el elemento contaminante de los suelos mediante prácticas agrícolas agresivas y el atentado contra la salud de nuestros agricultores del páramo al efectuar las aplicaciones de las fumigaciones a los cultivares con los denominados venenos.

La importación de semillas de papa en Venezuela, entre el año 1965 hasta el año 2005 durante cuarenta años la importación fueron realizadas exclusivamente como un agro negocio por empresas privadas mediante las licencias de importación que otorgaba el Ministro de Agricultura de turno, los recursos financieros provistos por el Estado en divisas preferenciales, el monto anual era aproximadamente la cantidad de veinte Millones de dólares para la importación de 15.000 toneladas de semilla granola provenientes de Alemania, Holanda, Canadá para los Andes y unas 2.000 toneladas de semilla para la industria de las variedades sebago y Atlantis para la región de Carabobo, según los registro oficiales del MAC y del MAT durante cuarenta años de importación consecutiva solo en el rubro de semilla de papa el monto invertido por la nación venezolana alcanza la cifra de ochocientos millones de dólares.

En el año 2005 los investigadores del INIA Mérida y Trujillo Dr. Eduardo Ortega Ing. Fredy Montero, presentan el Plan Nacional de Semilla de papa en el programa Aló Presidente celebrado en la población de Mucuchies ante el Presidente de la Republica Hugo Chávez frías y el Ministerio de Ciencia y tecnología, el INIA para ese entonces era ente adscrito a este ministerio, el Presidente de la Republica aprueba el plan nacional de semilla de papa para la construcción de cuatro estaciones experimentales en Táchira, Trujillo, Lara, y la estación madre Mucuchies. El plan es ejecutado en un lapso de 10 años con el esfuerzo de todo el personal del INIA, el apoyo institucional del Ministerio del MAT, las gobernaciones de los estados andinos, y la participación la toma de las decisiones por los agricultores semilleristas, quienes por primera vez en la historia eran sujetos de crédito recibiendo el 100% de los requerimientos y cancelándolo con los arrimes de semillas de papa, donde los precios eran en razón de los costos de producción y precios justos las estaciones experimentales con volúmenes de producción anual de cuatrocientos mil mini tuberculos de 20 variedades de semilla de papas, ahora el propio territorio andino, los semilleristas y los técnicos venezolanos programaban la multiplicación de los materiales de semillas prebásica, básica, registrada, certificada, logrando excelente rendimientos hasta de 40.000 kilos por hectárea como la extraordinaria variedad de semilla maría bonita, cultivar que siembra desde los 500 hasta los 2500 metros sobre el nivel del mar y la disminución del más del 50 % de las cargas de las aplicaciones de agroquímicos por ser una variedad de papa altamente resistente a las plagas, enfermedades y cambio climático.

La Comisión Nacional de Semilla registraron para el año 2013 que los semilleritos de papa aportaron 2.500 toneladas de semillas de papa certificada, un aporte del 25% de las necesidades de semilla formal que requiere anualmente ser incorporadas a los siguientes ciclos de siembra del sistema nacional de producción de papa de consumo fresco, el mayor tributo fue el reconocimiento de parte de los agricultores del rubro de la papa que se sentían orgullosos que la semilla nacional sus volúmenes de cosecha en rendimientos eran superiores a las semillas importadas, más resistentes a las plagas y enfermedades, con este gran avance del Plan nacional de semilla de papa se avanzaba el lograr la soberanía agroalimentaria en el rubro de la papa, esfuerzo conjunto entre los investigadores y trabajadores del INIA y lo semilleristas de papa de los estados Táchira, Mérida Trujillo y Lara.

Mientras el Plan nacional de semillas de desarrollaba sus planes y programas, paralelo desde el 2005 se mantiene por parte del Ministerio de Agricultura y tierras la política de importación de semillas de papa con las empresas privadas que reciben las licencias e importación y las divisas preferenciales, en el 2010 la importación de semilla de papa es exclusivamente efectuada por la Empresa del Estado Agro patria, durante cinco años hasta el 2015 que realiza la última importación de semilla de papa de 6.500 toneladas de semillas de la variedad granola y 2.000 toneladas de la variedad Atlantis, toda importación proveniente de Canadá ,el monto de la importación era aproximadamente 14 millones de dólares.

El actual Ministro de agricultura y tierras en el año 2016, en sus primeros programas de televisión ‘’Cultivando Patria’’ celebrado en Mucuchies, se entera del gran avance del Plan nacional de Semilla de papa, de sus logros, anuncia públicamente la prohibición de la importación de semilla de papa, porque ya somos soberanos en la producción de semilla de papa, esta noticia fue recibida con alegría, como un reconocimiento al trabajo de investigación, el haber desarrollado un plan exitoso elaborado por los técnicos agrícolas, todo el personal del INIA, aunado a la constancia de los agricultores semilleristas por construir soberanía agroalimentaria, se planteaba continuar el reto y hacer sustentable el Plan Nacional de semilla de papa, lo que no anuncio públicamente el Ministro de Agricultura y tierras fue la puñalada trapera al tomar la decisión perversa de eliminar el presupuesto justo y necesario para la continuación del desarrollo sustentable del Plan nacional de semilla de papa, recursos presupuestarios que le fueron negados al ente rector de la Investigación Agrícola como es el INIA, a partir del año 2016 el Plan Nacional de semilla no disponía de un bolívar de presupuesto, , esta decisión administrativa y antinacional eliminaba el Plan nacional de semilla de papa, plan exitoso en la historia de la investigación agrícola venezolana.

Desde el año 2016 hasta el año 2022, seis años han trascurrido sin Plan Nacional de semilla de papa, en este lapso de tiempo no existe producción de semilla de papa por parte del INIA en ninguna cuatro estaciones experimentales, las condiciones físicas de las casas de cultivo están en total deterioro, fueron abandonados los laboratorios, el personal no dispone de un salario justo para trasladarse hasta el lugar, el referente nacional la estación madre Mucuchíes es un cuadro de calamidades y deterioro totalmente paralizada, igual situación se presentan en las restantes estaciones experimentales, el caso más vergonzante es la estación experimental La Cristalina del estado Trujillo, que hace cinco años el Ministro del MAT trasfirió la responsabilidad administrativa a la empresa de las fuerzas Armadas Agrofanb, en cinco años no cosecharon un mini tubérculo, a finales del año 2021 acordó un convenio con una empresa privada violando la ley de bienes públicos, la ley de semillas, ya que la estaciones experimentales son instituciones del Estado de investigación y desarrollo agrícola al servicio de los agricultura nacional ,al servicio de los agricultores y no para el lucro de particulares .

Presidente Maduro, quienes le provén de los informes sobre los montos anuales de importación de semilla de papa y de los volúmenes de producción de semilla de papa nacional son falsos, por esa información falsa Usted Presidente miente ante el país, ante los agricultores y los semilleristas, actualmente no existe producción de semilla de papa por parte del Ministerio de Agricultura y tierras y ningún ente del Estado Venezolano. La única institución de investigación y desarrollo que está produciendo semillas de papa es la Organización de la Sociedad civil que agrupa los productores del páramo de Mucuchies PROINPA, organización sin fines de lucro que es un ejemplo honorable en manos de los semilleristas y al servicio de los agricultores, las semillas producidas por PROINPA son multiplicadas por agricultores semilleristas mediante un convenio denominado Alianza Científico Campesina que desarrollan un programa actualmente de carácter embrionario con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, están dando los primeros pasos en la entrega de limitadas cantidades de semilla pre básica a pequeños grupos de agricultores semilleristas, esta iniciativa nos devuelve la esperanza en resucitar el Plan Nacional de semilla de papa. Presidente Maduro tome una primera decisión trasfiera el INIA al Ministerio de Ciencia y Tecnología y otórguele un presupuesto justo a la investigación y desarrollo agrícola… Decrete el Plan nacional de Semilla de todos los rubros entre ello el Plan nacional de semilla de papa. Presidente Maduro converse directamente con los agricultores, vengase sin avisar para Mucuchies o cualquiera de las estaciones experimentales, los agricultores y semilleristas no mienten… aquí encontrara la verdad ….

Presidente Maduro…venga y reúnase en pleno territorio de los Andes con los agricultores que estamos siendo arruinados por el contrabando de papas y hortalizas colombianas. La producción actual de papa de consumo fresco es de apenas 4.000 hectáreas que se siembran con semillas viejas y las provenientes de PROINPA, la superficie disponible es de 20.000 hectáreas en los Andes, actualmente los costos de producción de un saco de papa son de aproximadamente 20 dólares, el agricultor con su esfuerzo espera una rentabilidad del 30 % que son 6 dólares por saco para ser vendido a puerta de finca a la cadena de comercialización en 26 dólares y trasladarlos hasta los Mercados nacionales, el contrabando desde Colombia nos esta arruinado, no existe explicación la ciencias de la Economía como un saco de papa en Bogotá tiene un precio de 30 dólares este mismo saco de papa colombiana llega hasta el mercado de Coche en 10 dólares…. Detenga y ordene la defensa de la producción nacional de la papa y las hortalizas , el contrabando atenta contra la soberanía agroalimentaria.

