En las Ciencias de la Economía existe la ley de la oferta y demanda, es un modelo matemático que se desenvuelve en condiciones económicas normales dentro de un mercado libre de competencias, tiene como objetivo fijar el precio de un bien ante las demandas de la población, el bien debe estar al alcance y la satisfacción de toda la población, en teoría el punto donde ocurre la intersección de ambas curvas la oferta del bien y la demanda del bien, determina el precio ideal del bien para un mercado libre; los expertos de la economía crearon la teoría del valor-trabajo que define inicialmente el precio de un bien, el precio del bien está determinado por la cantidad de trabajo que es necesario para constituirlo y colocarlo en el mercado a disposición de los consumidores con un precio natural , la teoría del valor- trabajo considera que es la variable del costo de producción quien fija inicialmente el precio límite mínimo de un bien, si por cualquier razón el costo de producción cambia, tendremos un ajuste del precio limite posible del bien de acuerdo a los incrementos de los elementos que integran los costos de producción, y es el mercado libre de la oferta y la demanda quien en definitiva va a determinar el precio para un momento determinado del bien bajo condiciones ideales, perfectas en un sistema económico libre de mercado.

Las políticas económicas del gobierno nacional en los últimos 22 años implementaron como parte de su política económica, que la Ley de la oferta y la demanda determinara los precios en todos los rubros de consumo fresco como son las raíces, tubérculos, hortalizas y frutas. Para entender los criterios teóricos de esta política vamos analizar si se cumplen los teoremas económicos de la Ley de la oferta y demanda en el sistema de producción nacional del rubro de la papa de consumo fresco, la papa es el tercer rubro de consumo nacional después del maíz y el arroz, es el sistema productivo que incorpora directamente el mayor número de familias en una actividad primaria de la agricultura nacional su modalidad, la tradicional agricultura familiar por ello, su gran importancia social y económica para la nación, son pequeñas unidades de una, dos hectáreas de producción del cultivo de la papa que se encuentran ubicadas en el pie del monte andino y los páramos de los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Lara, los registros estadísticos llevados por el MAT hasta el 2013 representaban una superficie de veinte mil hectáreas que anualmente cultivan 12.000 familias, con un rendimiento promedio de 16.000 kilos por hectárea y un volumen de producción de 320.000 toneladas, que abastecen plenamente la demanda nacional,

El colapso del sistema rentístico petrolero durante los últimos seis años , fenómeno jamás visto en la historia de la economía venezolana por los altos niveles de hiperinflación que derritió la moneda nacional, generando la pauperización de toda la sociedad a niéveles de empobrecimiento de más de 90% de la población venezolana, la dolarización especulativa de los costos de producción, la baja demanda en todos los rubros alimenticios ocasionados por los bajos salariaros de los trabajadores y pensionados que solo disponen del 30 dólares mensuales para cubrir apenas el 10 % de la canasta alimentaria que ya rebaso los 400 dólares, esta terrible realidad económica, impuso como consecuencias la disminución de la superficie cultivada de papa, se estiman ya que se carecen registros estadísticos oficiales ,que actualmente se siembran unas cuatro mil hectáreas que representan el 20% de la superficie nacional y que son atendidas por una 3.000 familias andinas.

Actualmente los costos de producción para una hectárea de papa con semilla nacional no formal, está por el orden de los 8.000 dólares la hectárea, capital familiar que proviene del esfuerzo del trabajo de todos los integrantes de la familia andina, los agricultores de los Andes no son beneficiarios de los créditos agrícolas de la famosa la cartera agrícola, la agricultura de los Andes está excluida de las políticas financieras de la cartera agrícola, los recursos financieros que por ley están depositados en la banca pública y privada que tienen como objeto estar destinados para financiar toda la agricultura no son otorgados a la agricultura andina, la gestión política agrícola gubernamental actual solo están a la disposición ¨¨ democratizadora de los créditos agrícolas¨¨ para financiar exclusivamente los grandes agroindustriales vinculados a la siembra de maíz, arroz, caña de azúcar y frijol chino, los nuevos empresarios propietarios de la comercialización de los insumos y fertilizantes y a los grupos económicos constituidos para la exportación de café.

Los costos de producción de una hectárea de papa actualmente son 8.000 dólares, es una actividad agrícola de alto riesgo ante la influencia de las condiciones ambientales, los recursos financieros son invertidos en actividades totalmente artesanales para atender el cultivo de la papa y la adquisición de todos los insumos necesarios, consta de 50 sacos de semilla nacional no formalizada, 1000 sacos de gallinazo,20 sacos de fertilizantes triple 15, los agroquímicos para la atención de control de plagas y enfermedades, la mano de obra de los jornales necesarios para la preparación de suelos, siembra, aporque, fumigación, riego, cosecha, recolección de semilla y el ensacado, los rendimiento dependerán de la calidad de la semilla y de las condiciones climatológicas que les permiten cosechar los esperados 16.000 kilos por hectárea que representan 400 sacos de papa de consumo fresco, con este rendimiento el costo de producción por unidad de 40 kilogramos es de 20 dólares el saco de papa.

La teoría de valor—trabajo, fija el costo de producción de un saco de papa es de 20 dólares, si le aplicamos el margen de rentabilidad del 30% , con el justo esfuerzo del trabajo, la inversión y el tiempo de cuatro meses de espera el agricultor al cosechar las papas obtendría seis dólares por saco, un sencillo ejercicio matemático al sumar el costo de producción 20 dólares y la rentabilidad del agricultor 6 dólares obtendría un precio natural inicial de un saco de papa de 26 dólares a puerta de la unidad de producción, al efectuar un balance de la inversión efectuada y los ingresos obtenidos por las ventas de sus cosechas, la familia andina al cultivar una hectárea de papa obtiene al multiplicar el rendimiento obtenido de los 400 sacos por hectárea por la rentabilidad de 6 dólares con un beneficio de 2.400 dólares, en un lapso de 4 meses que es el desarrollo de un cultivar de papa, con estos ingresos la familia andina de cinco miembros obtendría un promedio mensual de 600 dólares que le permitirían la manutención familiar, el mantenimiento y reposición de la estructura de la unidad de producción, celebrando que la actividad agrícola primaria de cultivar papas tiene márgenes de rentabilidad, es sustentable desde el punto de vista productivo y económico ,es el deber ser en el sentido de la economía de una Venezuela, donde los precios sean fijados por el agricultor al considerar los costos de producción y los márgenes de rentabilidad justos.

En Venezuela en ningún periodo gubernamental de la cuarta república o los 22 años de la actual gestión política se aplica la Ley de oferta y la demanda, la ley que se impone es la ley salvaje de la especulación, donde las roscas establecidas en los grandes mercado metropolitanos son las que fijan el precio de todos los rubros de consumo fresco, la comercialización en Venezuela tiene una alta carga especulativa en el proceso de intermediación desde el pequeño mercado regional hasta el mercado de Coche, el gobierno históricamente ha intervenido en la política de fijación precios de los rubros agrícolas frescos, estos son fijados a la discreción de una famosa comisión nacional de precios justos integrada por representantes de los ministerios de alimentación, agricultura y tierras, finanzas y desarrollo económico quienes analizan los precios de 5 rubros de referencia que inciden en el costo de la canasta alimentaria, los rubros considerados son papas, zanahoria, tomate, pimentón y cebolla, la comisión gubernamental descarta de hecho los costos de producción reales, elabora una plantilla de costos de producción con la visión de los técnicos gubernamentales , quienes en acuerdo con los propietarios de las roscas que controlan la distribución de la comercialización en el mercado de Coche, los precios fijados al por mayor garantizan los altos beneficios a las roscas especulativas , quienes obtienen millonarias ganancias en días mediante esta política permanente de descartar los costos reales de producción, afectando directamente al agricultor fijando los precios en los mercados regionales que no superan los costos de producción real, generando pérdidas en las cosechas a los agricultores, por ser rubros altamente perecederos

Actualmente el contrabando de papas y hortalizas provenientes de Colombia traslado a la ciudad de Cúcuta el lugar donde ahora se fijan los precios de todos los rubros agrícolas de consumo fresco que demandan los venezolanos, perforando el proceso de intermediación y comercialización nacional que antes fijaba los precios en Coche, una carga de papa de 120 kilogramos que son dos sacos de 60 kilogramos, tiene un precio en Bogotá de 60 dólares, el precio unitario de un saco de papa colombiano seria 30 dólares. ¿Cómo es posible que ese mismo saco de papa, el precio en el mercado mayorista de Coche su precio es de 10 dólares?, la teoría de las Ciencias Económicas no encuentra explicación a este fenómeno económico, que fijan precios con 50% menos que los costos de producción, el gobierno nacional no reconoce la acción y presencia del contrabando de papas y hortalizas provenientes desde Colombia, el gobierno justifica esta práctica perversa al considerar que una de las formas de mantener los precios bajos de las papas y las hortalizas ante una población que están impedidos en adquirir los alimentos necesarios.

La importancia estratégica y soberanía agroalimentaria de una nación, es la autonomía en la disposición de los volúmenes de alimentos que producen en su territorio y que garantiesen el suministro nutricional a su población, Los Andes Venezolanos, las pequeñas unidades de producción, este inmenso conglomerados de la agricultura familiar ubicadas ,en los páramos, pie de monte y la cuenca del sur del lago de Maracaibo, realizaron el mayor esfuerzo económico en garantizar los alimentos a toda la población venezolana antes las medidas coercitivas económicas , que atentaron contra la seguridad de la nación, fueron las cosechas andinas que permitió que todos los días existieran en los todos los mercados nacionales, supermercados, bodegas y ferias de hortalizas diseminadas en las calles de las barriadas, los alimentos a precios justos provenientes de la despensa nacional que son la unidades de producción de los Andes. Señor Presidente Nicolás Maduro, jamás en ningún momento existieron colas para comprar papas, tomate, cebollas, plátanos, yucas, frutas, pimentón, coliflor, repollo, todos los tipos de hortalizas, frutas, raíces y tubérculos.

Señor Presidente, las consecuencias generadas por el contrabando de papas y hortalizas que actualmente provienen desde Colombia, ya son catastróficas, todo el sistema productivo agrícola de los andes venezolanos esta en ruina, los precios de las papas, cebollas, zanahoria, hortalizas y frutas no cubren ni la mitad de los costos de producción, tome la medida con urgencia, detenga el contrabando que atenta contra la soberanía agroalimentaria, ante esta situación que atenta contra la familia, el derecho al trabajo, el realizar las actividades económicas y productivas en las unidades de producción de los agricultores de los Andes, como ciudadanos defensores de los Derechos de la Constitución Nacional nos corresponden defender el patrimonio de la Nación, ante el atentado de permitir el contrabando de papas y hortalizas provenientes de la Republica de Colombia que actualmente está ocurriendo dentro del territorio nacional, acción que atenta contra la seguridad económica y la producción agroalimentaria, los agricultores andinos nos corresponde la responsabilidad de tomar las medidas correspondientes dentro de la normativa de paz y seguridad en defender la seguridad agroalimentaria en todo el territorio nacional.

