Zulma López / DLA.- El 60% de las más de 1500 instituciones educativas del estado Táchira, no están aptas para el año escolar 2022-2023, según lo afirmó el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Ildemaro Useche, quien hizo una descripción sobre las condiciones en las que se encuentra la infraestructura escolar.

Useche señaló que el inicio del año escolar este año es atípico, debido a que la situación educativa en el país sigue la misma crisis que se viene experimentando desde hace muchos años.

El docente señaló que el problema de la infraestructura escolar es grave, no solo de las instituciones que dependen del ministerio de Educación, sino de las que dependen de las Gobernaciones y de las Alcaldías.

Explicó que instituciones íconos del estado como el Liceo Pedro María Morantes que tienen más de 10 años esperando que le hagan las reparaciones necesarias, está en las mismas condiciones; la escuela estadal Walda de Márquez en el centro de San Cristóbal tiene el techo, paredes, ventanas y baños en pésima condiciones; la escuelas Manuel Felipe Rugeles, ubicada en el sector Genaro Méndez, tiene un colapso de las cloacas y las aguas negras, allí el agua corre por el patio central y las aulas.

Precisó que no solo esa situación ocurre en el municipio San Cristóbal, también en las poblaciones del Táchira hay varias instituciones afectadas, entre ellas la Francisco Fernández Belandria de Seboruco, cuyos techos han colapsado y la escuela Ciudad de Carúpano en Lobatera, pareciera afectada por un movimiento telúrico porque las paredes están agrietadas y los techos están corroídos.

El profesor Useche estima que son unas 600 escuelas en pésimas condiciones, «hay unas que pudiéramos decir que están totalmente inoperativas porque las condiciones no están para ello, y nosotros los gremios estamos visibilizando lo que para el gobierno es invisible», dijo.

Agregó que hay muchas escuelas que no tienen puertas, los techos están cayéndose, no tienen agua, luz, ni servicio de internet, los baños no funcionan y no hay programa de alimentación escolar.

«Solo el 47% de asistencia escolar»

El profesor Ildemaro Useche detalló que según cifras manejadas por la Federación Venezolana de Maestros, la asistencia de estudiantes los primeros dos días de actividades escolares, está entre el 47 y 48% y de los docentes alcanza el 57%.

Dijo que en el caso de los educadores, el salario no les alcanza para ir a las instituciones educativas, «mientras que el Gobierno anuncia que tienen un aumento salarial, técnica y operativamente, los maestros no tienen cómo ir por más de tres días a las instituciones educativas».

Señaló que para los padres y representantes la situación es similar, pues tampoco cuentan con los recursos para pagar el transporte, y si lo hacen, solo envían a sus hijos dos o tres veces a la semana a la escuela.

Destacó que las instituciones educativas adolecen de la dotación escolar desde hace muchos años y la migración de educadores alcanza el 28%, algunos se han ido del país y otros buscan alternativas económicas diferentes para subsistir.

Agregó que los niños también se están yendo de las instituciones educativas, hay colegios, escuelas y liceos donde han tenido que fusionar varias salones porque no alcanzan a llegar ni 10 alumnos en un salón.

