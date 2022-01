La Diócesis de Trujillo y el Santuario de Isnotú, invitan a participar de la programación de las Fiestas Patronales en honor al Niño Jesús del Dr. José Gregorio Hernández.

El viernes 7 de enero se contará con la visita de la Reliquia de la Virgen del Talquito, peregrinación desde la parroquia de Jajó a partir de las 9 am.

El sábado 8 de enero, llegará al Santuario Nuestra Señora de la Paz, patrona de la Diócesis, a las 9: 30 am y la misa será presidida por el padre Gustavo Godoy.

Y el domingo 9 de enero, día central, habrá una extensa programación que se detalla de la siguiente manera:

6. 00 a.m. Repique de campanas y alegre despertar.

8: 00 a.m. Rosario al Divino Niño.

10:00 am. Solemne Eucaristía presidida por el Vicario General de la Diócesis, Pbro. Rubén Delgado.

11: 30 am. Procesión con la sagrada imagen del Niño.

12: 00 m Actos de clausura de las festividades en el santuario y en el templo parroquial.

La información fue dada a conocer por el padre Magdaleno Álvarez, rector del Santuario de Isnotú.

.