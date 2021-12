El año nuevo, 2022 viene cargado de esperanzas, expectativas y sueños. Y cada signo del zodiaco tiene que aprovechar sus oportunidades.

__________________________________________________________

LIBRA

Será un año para soltar y avanzar hacia los grandes cambios y reconciliarse con el éxito

Los libras se encuentran entre los signos más civilizados del zodiaco. Tienen encanto, elegancia y buen gusto, son amables y pacíficos. Les gusta la belleza y la armonía y son capaces de ser imparciales ante conflictos. … Un Libra tiende a ser sensible a las necesidades de los demás y suele ser muy sociable. Este año vas a tener una gran facilidad para adaptarte a las circunstancias que la vida te vaya presentando y una inspiración increíble para captar al vuelo, cualquier oportunidad que intuyas que va a darte grandes satisfacciones. 2022 será para ti como una especie de Amuleto Cósmico, sabrás con claridad el rumbo que debes tomar en cada momento, teniendo la certeza de lograr todo lo que te propongas. Los buenos aspectos que te hará Júpiter este año 2022, será como un regalo del cielo, por todo lo que has luchado sin quejarte, aguardando el momento de ver un rayo de luz. Era justo el impulso que tú necesitabas para escapar de aquellas encerronas del destino que te aprisionan y subirte al tren de las oportunidades. Venus, el planeta del amor, te impulsará y podrás vivir momentos mágicos, de esos que no se pueden explicar porque sobran las palabras. El día 30 de abril tendrá lugar el eclipse parcial de Sol, que te va a afectar de manera especial. No es el momento de tomar decisiones importantes. Es posible que afloren los miedos y las dudas que a veces te atormentan sobre tu futuro. Es el momento de confiar en ti y en lo mucho que vales. No eres infalible, pero lograrás salir airoso de toda influencia de baja vibración, para ir al encuentro de tu realidad y tu felicidad interna. Darás un salto cuántico. Te dejarás llevar por esos sentimientos que a veces tanto te cuesta mostrar y no pondrás límites a lo que sientes. Es el momento de enamorarte, o si ya tienes pareja, nacerá en ti con fuerza la necesidad de renovar tu relación sentimental. En septiembre, cuando el Sol esté en tu signo, podrás superar cualquier crisis a nivel sentimental que puedas estar atravesando una o tal vez la relación que mantienes no avanza, romperás y podrás vivir nuevas experiencias que te permitirán colmar tus deseos insatisfechos. Aunque a lo largo del año tu economía va a estar sometida a muchos cambios y vaivenes, tú no vas a dejar nada al azar y moverás tus hilos de manera inteligente para que tus finanzas prosperen. Tu aguda intuición te ayudará a progresar y después del mayo conseguirás la estabilidad económica, sobre todo gracias a tu trabajo y a un golpe de suerte que el destino tiene preparado para ti. Tu olfato para el dinero te despertará y podrás despedir el año 2022 más tranquilo y relajado que al comienzo. En agosto tu personalidad magnética va a causar verdaderos estragos, estarás super animado, brillando como nunca. Déjate guiar por lo que sientes, por lo que quieres. De una manera espontánea, déjate sorprender por lo que la vida te vaya dando. Las decisiones que tomes, gracias a tu serena inteligencia, van a ser acertadas. La llegada del Sol en tu signo, el día 22 de septiembre, marca un antes y un después en tu vida. Es un momento en el que pueden llegar cambios o puedes vivir experiencias a las que no debes resistirte. Te notarás más relajado, más a gusto contigo mismo y con los demás. Los primeros meses del año puede que los problemas, las responsabilidades y las obligaciones te absorban demasiado tanto que todo te parecerá un mundo; sin embargo, darás poca importancia a cosas que no la tienen. Acuérdate que a veces, más hace el que quiere, qué, el que puede. Este año, tendrás puentes hacia los tuyos, haciéndote saber que tú siempre estás ahí cuando te necesiten y haciéndoles saber también que tu puedes contar con ellos para todo, ya que eso te hace más fuerte. Saber que tienes familia, amigos y aliados, te va a ayudar a mantener a raya tus miedos e inseguridades. El año 2022 estará a la altura de tus necesidades y al margen de los conflictos del alma y del espíritu. Será como una nueva vida, la cual abordarán con fe y el máximo optimismo.

ESCORPIO

Será un año para fluir, perdonar y recuperar lo perdido

Escorpio es un signo fijo y de agua; su potencia y energía emocional son únicas en todo el zodíaco. Tiene mucha imaginación e intuición, además de una gran capacidad para el análisis, fuerza de voluntad y firmeza, aunque también es muy sensible y emocional consigo mismo y con el entorno. 2022 va a ser un gran desafío para ti. Has pasado por tantas situaciones y has tenido que afrontar tantos retos que en algunos momentos tus fuerzas han flaqueado. Sin embargo, y aunque muchos de tus planes se hayan venido abajo, el tsunami en el que se ha visto envuelto todo tu mundo, esa experiencia te ha servido para salir de esa inercia en la que te hallabas y demostrar el enorme potencial que posees. Vas a encarar el 2022 con intensidad, con ganas de recuperar el tiempo perdido, incluso es posible que este año todo te parezca poco y tiendas a exigirte demasiado a ti mismo y a los demás. Plantéate tus ambiciones y tómate tu tiempo; con paciencia y una actitud equilibrada puedes conseguir lo que quieras. Se presenta un año afortunado. Venus, el planeta del amor, traerá armonía y equilibrio a tu vida sentimental. Por otra parte, es un gran momento para dar nuevos pasos en el vínculo como viajar, mudarse o comprometerse. Muchas personas de Escorpio se sentirán muy enamoradas, con ganas de constituir nuevos proyectos con su amante, incluyendo una familia. La frescura y espontaneidad que pondrás en tus relaciones van a hacer que renazca sensaciones que ya creías haber olvidado. Ahora bien, también vas a tener una enorme necesidad de ser tú mismo y de vivir el amor a tu aire. Tanto si tienes pareja estable como si tu corazón va de flor en flor, te costará rendir cuentas y, en principio, huirás de todo lo que suene a compromiso. Tendrás que encontrar un punto de equilibrio para evitar desencuentros. Marzo y abril serán periodos muy favorables para tu vida sentimental. Estarás tan radiante y atractivo que serán numerosas las posibilidades de hacer nuevas conquistas. Obvio, si ya estás en pareja vienen renovación de votos y apertura mental. Estás aprendiendo a valerte con menos recursos de los que acostumbras, pero este año tendrás una sana ambición que te va a llevar a volcarte en proyectos e intereses en los que pueden darse importantes beneficios económicos. Dos eclipses van a tener lugar en tu Casa II, la de los bienes materiales, el del 16 de mayo y el del 25 de octubre, y, aunque su poderosa influencia te puede hacer pasar por algunos altibajos económicos, también te va a ayudar a encontrar otras formas de hacer dinero y de manejar tus asuntos económicos con mayor destreza y eficacia. Pero a decir verdad saldrás airoso de todo. En el comienzo de abril y junio vas a recibir aspectos muy benéficos de Mercurio, así como en septiembre , este planeta será tu gran aliado porque contribuirá a que tu mente esté brillante y despejada para tomar las decisiones que más te convienen en cada momento. Bajo su influencia, recapacitaras para actuar reflexivamente, frenando un poco esa impulsividad tuya que a veces te lleva a actuar más con el corazón que con la cabeza. En torno a la fecha de tu cumpleaños, cuando el Sol transite por tu signo, del 23 de octubre al 22 de noviembre, será un período en el que tendrás mucha energía para lograr tus metas y en el que puedes obtener buenos resultados en todo lo que inicies. Con el planeta Marte en oposición el 8 de diciembre, sentirás que debes concretar o impulsar un nuevo proyecto para el 2023, de por si eres un signo activo y de energía arrolladora, y bajo la influencia del guerrero Marte vas a estar imparable, con una energía ilimitada que te puede llevar a actuar con impulsividad y a generar algunas tensiones en tu entorno. Necesitarás calma y mantener a raya los excesos. Tu hiperactividad puede ser la fuente de tus males, por eso debes obligarte a parar cuando sea necesario. Es el momento de escapar de todas esas emociones del pasado que te paralizan y de aprovechar las nuevas oportunidades que pueden llegar este año 2022 para brillar con fuerza y ocupar el lugar que mereces.

SAGITARIO

Este año será una excelente oportunidad para brillar y cumplir tus metas al cien por ciento

Sagitario es uno de los signos más brillantes y positivos del zodiaco. Las personas Sagitario suelen ser de carácter aventurero y emprendedor, con la mente abierta y siempre dispuestas a conocer a nuevas personas o a vivir experiencias diferentes. Son intuitivos, buenos organizadores y muy generosos. Puede que hayas terminado el año decepcionado porque los resultados conseguidos no responden a las expectativas que tenías, pero 2022 te propone dejar atrás todas las desilusiones, cerrar ciclos y abrir nuevos horizontes. Todo ello, sin perder un ápice de entusiasmo y renovando ese deseo que tú siempre tienes de disfrutar intensamente y de beberte la vida a tragos. Gracias a tu planeta regente, Júpiter, la comunicación con tu entorno será muy fluida y te conectarán de maravilla con la gente. Tus relaciones personales y profesionales se verán muy favorecidas por esa actitud dialogante y receptiva que vas a tener, siempre abierta a colaborar. Venus, el planeta del amor, activa tu carisma y poder de seducción tornándose muy intensos, tanto que, en algunos momentos, puedes sentir la necesidad de liberar toda tu energía y expresarte tal y como eres, aunque rompas algunos corazones. Tu ímpetu aventurero y pasional te puede llevar a embarcarte en algunos escarceos amorosos, sin medir consecuencias. En septiembre el planeta Venus armonizará y reforzará los vínculos emocionales con tu pareja, así como favorecerá el inicio de relaciones plenas y estables. El comienzo del mes de marzo y de junio, serán también momentos muy propicios para el amor y los afectos. Aunque las circunstancias no te permitan sentirte del todo seguro y estable en lo que al dinero se refiere, vas a afrontar cualquier situación que venga con una buena dosis de optimismo y con decisiones que serán todo un acierto para estabilizar tu economía. Asimismo, no desecharás ninguna propuesta sin estudiarla a fondo, y vas a tener una gran habilidad para afrontar nuevos retos profesionales que se traduzcan en dinero y que impulsen tu economía. Sin lugar a dudas que tendrás un año muy equilibrado a todo nivel, por lo que harás honor a ese optimismo plus que te caracteriza. El planeta de la suerte, Júpiter, tu regente, se instalará en tu Casa IV, y su energía favorecerá y armonizará el ámbito familiar. El final de marzo y el junio será, pues, un período fabuloso para reforzar los lazos familiares y disfrutar de un hogar en armonía. Los buenos aspectos de Mercurio que transitará por tu signo, potenciarán tu inteligencia y creatividad. Las ideas te llegarán de repente, como un rayo de luz, con resultados muy favorables si las pones en marcha. Tendrás una gran capacidad de concentración que te permitirá triunfar en temas laborales y de estudios. Cuatro eclipses tienen lugar este año, el 30 de abril, el 16 de mayo, el 25 de octubre y el 8 de noviembre; su poderosa energía te puede generar inestabilidad emocional y eclipsar tu talante positivo y optimista. Viejos resentimientos o algún recuerdo perturbador del pasado podrían apoderarse de ti, pero también supondrá una valiosa oportunidad para revivir experiencias pasadas de las que aprender y sacar beneficiosas lecciones. Lo más aconsejable en estas fechas es relajarte, usar tu sentido de pertenencia y activar tus mecanismos de defensa. Necesitas expresar tus emociones de forma serena y templar tu temperamento para evitar desavenencias y desencuentros. Sustituye tu fuego interior por calma para que nada te desestabilice este año.

CAPRICORNIO

Será un año financieramente estable, etapa para sanar viejas heridas y encontrar la pieza del rompecabezas perdida

Sensato, tenaz, de pocas palabras, pero de ambiciones y voluntad fuertes, Capricornio avanza lentamente, escalando la cima del éxito. De talante más bien desconfiado, cuenta solo con sus propios recursos. Se relaciona con dificultad y mantiene un férreo control sobre sus emociones. En 2022 dejas atrás momentos de inquietud y no pocas cavilaciones, y comienzas con la intención de hacer borrón y cuenta nueva, con el firme deseo de tomar parte activa y aprovechar las nuevas oportunidades, aunque ello conlleve abandonar tu zona de confort y asumir algunos riesgos. Saturno, tu regente, el planeta que te aporta esa tenacidad, resistencia y espíritu práctico que te caracterizan, desde Acuario te va a transmitir un toque de innovación y originalidad que te empujará a afrontar la vida con mayor ligereza, libre de corsés y límites que te impiden ser tú mismo, permitiéndote soñar y entrar un poco en la magia de lo novedoso y excéntrico. El 2022 te va a devolver la ilusión, y vas a disfrutar de un carácter expansivo y alegre que te llevará a acaparar todas las miradas y a ser el centro de conversación. Especialmente cuando Venus, el planeta del amor, transite por tu signo, sentirás la necesidad de soltar lastre y de vivir con más ligereza para poder disfrutar de la vida y de los pequeños placeres. Te mostrarás más receptivo al amor; vas a poder recuperar la complicidad de antaño y vas a encauzar tu vida por una senda más luminosa. Llegará la primavera a tu vida. También serán momentos en los que desplegará todo tu magnetismo y disfrutarás de un amor sereno y feliz. El benefactor Júpiter va a transitar buena parte del año por tu Casa II, la de los bienes materiales, y va a ser de gran ayuda en estos tiempos en los que el ámbito económico se presenta complicado. Trabajo y dinero irán de la mano, y es posible que tengas que aceptar nuevas responsabilidades que conlleva mucho esfuerzo personal y más carga de trabajo, pero también mayor estabilidad económica. La confianza y transparencia que transmites te ayudarán a conseguir los apoyos necesarios para poner en marcha alguno de los proyectos que tienes en mente. Mercurio transitando por tu signo en el inicio y final de año estimula tu inteligencia y te transmite una insaciable curiosidad, por lo que serán momentos muy favorables para estudiar algo nuevo o realizar cursos que te abran nuevas puertas profesionales. Es un buen periodo también para hacer exámenes o entrevistas de trabajo con resultados positivos. Cuando el Sol transite por tu signo, y en torno a la fecha de tu cumpleaños, la suerte puede aparecer de la mano de personas dispuestas a ayudarte. Cazarás al vuelo cualquier oportunidad que surja, y tu tenacidad y fuerza de voluntad harán el resto. Los cuatro eclipses que van a tener lugar este año pueden poner a prueba tu mundo interior y tu equilibrio emocional, lo que te puede llevar a levantar una muralla infranqueable que dificulte las relaciones con tu entorno. Tendrás que hacer un esfuerzo para no alejarte y buscar el apoyo de los tuyos. Es probable que viejas amistades o personas que crees que ya estaban fuera de tu mundo regresen ya sea por iniciativa propia o porque necesites poner claridad a antiguas discrepancias o malos entendidos. En marzo, el guerrero Marte, puede desequilibrarte y romper lo que tú ya creías que estaba consolidado. Debes ser cauto porque puedes tener reacciones impulsivas y poco reflexivas que te compliquen la vida. Solo tendrás que consultarlo con tu almohada o alguien de tu extrema confianza, un gurú o guía espiritual, allí encontrarás la respuesta. No te agobies si las cosas no salen a la primera y recuerda que, en ocasiones, tu principal escollo puede ser la falta de confianza en ti mismo. Es necesario que creas en ti, que valores lo mucho que vales y que dejes aflorar ese carácter voluntarioso y tenaz que tienes para que no se te escapen tus sueños. Haz el amor y no la guerra es tu lema del año.

ACUARIO

Será un año para dejar atrás viejos esquemas y entrar por el aro de la adaptación, se augura un año 2022 de renacimiento

Acuario, el signo más independiente del Zodíaco, pertenece al elemento Aire y está regido por el planeta Urano. Representado por un hombre que vierte el contenido de un cántaro, es el único signo del Zodíaco que tiene un simbolismo totalmente humano. Como signo de Aire, necesita estímulo intelectual y es muy social. Además de saber cuáles son las previsiones para este año que acaba de empezar, suma conocer las características generales que rigen a los acuarianos. Las personas de este signo poseen una fuerte y libre personalidad que los impulsa a rebelarse contra toda actitud convencional y restrictiva. Idealistas e innovadores, siempre poseen un punto de vista original y contrario a las mentalidades conservadoras y no dudarán en imponerlo, aunque se los juzgue de rebeldes y arriesgados. Acuario es el signo de la amistad por excelencia. En el 2021 bajo el influjo del benefactor Júpiter, te mostraste optimista y con un carácter abierto y expansivo que favoreció, ahora con Júpiter en Piscis pasas a segunda base, todo lo relacionado con el ámbito de los afectos tendrá una importante dosis de optimismo. Disfrutar de la vida será uno de tus objetivos prioritarios en el 2022, por eso no tendrás reparos en manifestar abiertamente lo que esconde tu corazón. El mes de febrero en concreto, coincidiendo con el tránsito del planeta del amor, Venus, por tu signo será uno de los mejores periodos del año para enamorarte o reavivar tu relación de pareja. El final de marzo y de junio también serán momentos fantásticos para sentir la llama del amor. Tu economía, sometida a sobresaltos en los últimos tiempos, va a experimentar una gran mejoría. No será inmediata, sino que, a lo largo de los meses, irás comprobando que tus objetivos se desbloquean y vas consiguiendo lo que te habías propuesto. Especialmente, mayo y julio, momento en el que el benefactor planeta Júpiter te favorecerá grandemente. Una conjunción planetaria te dará carta abierta y dirigirá su energía hacia la Tu Casa II, la del dinero, vas a tener el don de encontrar la forma más imaginativa de aumentar tus ingresos y seguir avanzando, y lo que hagas ahora influirá en tu futuro a medio y largo plazo. El planeta de la suerte, Júpiter volverá temporalmente en 2022 y estarás bajo su protección, te sentirás tocado por las hadas y cuanto más grandes sean las pruebas que te presente la vida mayor será la satisfacción que sentirás al superarlas. Desde el inicio del año hasta mediados de marzo, los buenos aspectos del planeta Mercurio te brindan un momento fabuloso para todo lo relacionado con la comunicación. Tu capacidad dialéctica, ya de por sí poderosa, estará si cabe más potenciada y tendrás la habilidad de conectar con la gente y de llegar a acuerdos muy beneficiosos para ti. Saturno, el planeta encargado de hacernos ver la realidad, el lado menos amable de la vida y nuestras limitaciones, seguirá su tránsito por tu signo durante todo el año 2022. Aunque suele ir acompañado de sacrificios y renuncias, su tránsito puede resultar muy beneficioso porque te va a ayudar a crecer, mostrándote valores tan necesarios (que a ti a veces tanto te cuestan) como la voluntad, la paciencia, la tenacidad, la prudencia…, y marcándote nuevas pautas de comportamiento que te llevarán a ver la vida desde otro ángulo. Tu mente estará enfocada hacia lo positivo, al disfrute de la vida, y ese optimismo y fe en tus posibilidades te darán fuerzas para luchar y conseguir sentirte satisfecho contigo mismo y con tus logros. Será un año de grandes satisfacciones, donde sentirás que tu economía se recupera y donde podrás sembrar para recoger en los años siguientes grandes cosechas.

PISCIS

Año de grandes logros a todo nivel, el año 2022 marcará un antes y un después en sus vidas

Los Piscis son personas tranquilas, pacientes y amables. Son sensibles a los sentimientos de los demás y responden con simpatía y tacto al sufrimiento de las personas que los rodean. Son muy queridos por los demás porque tienen un carácter afable, cariñoso y amable. Júpiter estará en el signo haciendo a sus nativos más consciente de la soledad y la coraza que se creó. Aunque durante marzo, Marte y Venus aflojan las tensiones emocionales. Llegará la diversión y un respiro necesario para los nacidos bajo este signo se ven influenciados de manera positiva este 2022, Piscis necesitará hacer gala de esa personalidad innovadora, espiritual y transformadora. Tu mente estará enfocada en lo positivo y será ese optimismo el que te ayude a replantearte metas y alcanzar objetivos. En lo referente a lo laboral, 2022 tendrá un comienzo bastante exitoso y un final feliz. Tras un año complicado y de mucha inestabilidad (laboral, mental y sentimentalmente), la prioridad de Piscis es encontrar la paz mental que tanto ansía. Equilibrio emocional y estabilidad, los pilares sobre los que piscis quiere cimentar su 2022 y que conseguirá en la medida en la que cambie sus valores y actitudes. Intuitivos y creativos, los nacidos bajo este signo vivirán una intensa reflexión durante 2022 y a través de ella conectarán con su propio ser. En lo relacionado con el amor, los Piscis que tengan pareja disfrutarán de pasiones irrefrenables, en el caso de los solteros, toda su vida sentimental dará un vuelco a partir de la segunda mitad de año. Paciencia, que todo llega. tu prioridad va a ser recuperar la tranquilidad y el equilibrio que necesitas para conectar con tu esencia y sentirte bien. Tu escala de valores va a cambiar, y es posible que te cuestiones creencias, actitudes y objetivos que ya no casan con tu forma de ver la vida. Es un año para agarrar al vuelo las oportunidades y convertir las dificultades en aprendizaje. Para no errar, vas a contar con tu poderosa intuición y con una inmensa creatividad que te llevará a apasionarte con todo lo que hagas, sin permitir que tus temores te frenen. Para ti, que eres uno de los signos del zodiaco más sensibles y emotivos, el amor es el motor de tu vida, y este año vas a poder disfrutar de momentos tan intensos como necesitas. Derrochan ternura por todos los poros de tu piel y enamorarás sin remedio… Vas a adivinar los deseos de tu pareja con solo mirarla y, si alguien te atrae, te atreverás a declararte sin complejos. Los momentos de incertidumbre y zozobra que has podido vivir no se esfumarán de un plumazo este año, pero pueden surgir nuevas oportunidades económicas, y lo mejor de todo es que tu instinto para las finanzas va a ser muy acertado. Sabrás planificarte, hacer cuentas y no dejar cabos sueltos que desemboquen en sobresaltos. A finales de marzo y en junio, los buenos aspectos que vas a recibir del benefactor Júpiter, planeta de la suerte, también vinculado a la fortuna y a la estabilidad material y financiera, atraerán la buena estrella a tu vida, facilitando contactos muy provechosos a nivel monetario. Con la llegada de abril, tu creatividad y claridad de ideas estarán muy potenciadas, y notarás que tienes una habilidad especial para encontrar soluciones a los problemas, y que el diálogo fluye para acercar posturas y llegar a acuerdos importantes y beneficiosos. Pero lo más sobresaliente astrológicamente es que vas a contar con la presencia del planeta de la suerte, Júpiter, pero muy especialmente entre el 13 de mayo y el 28 de julio, podrás ver cumplidos tus más caros anhelos. Se estará ampliando notablemente tus oportunidades y beneficiándote en todos los ámbitos de tu vida. Bajo su influjo, vas a tener una visión más optimista y confiada de la vida, sintiéndote capaz de asumir nuevos retos y desafíos. En ocasiones, no podrás evitar la tentación de sumergirte en tus fantasías con tal de alejarte de tus temores, de lo que te hace sufrir… Y ese conflicto entre realidad y quimera te puede hacer vivir situaciones contradictorias en las que tu voluntad será inestable, dirigida por tus emociones. Evita eludir responsabilidades y afronta los retos. Si no estás al pie del cañón, tarde o temprano, vas a arrepentirte. Tienes un sexto sentido que es como un duende que te dice al oído lo que otros no ven, y ese radar interno te ayudará a cazar al vuelo las oportunidades que pueden llegar y a poner en marcha tus planes en el momento más oportuno. Las cartas están echadas, y Piscis será el gran ganador del zodiaco en el 2022.

****Jean Luis Bogadi es Astrólogo y Terapista Bioenergético, síguelo en Instagram y Facebook: @jeanluisbogadi

jeanluisbogadi@gmail.com