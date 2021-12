Ya se acerca el año 2022, y como siempre es bueno conocer que señalan los astros de acuerdo con nuestro signo zodiacal. Si nos preparamos para los posible eventos, oportunidades y transformaciones que puedan acontecer, podremos afrontar mejor los desafíos y aprovechar todas las oportunidades.

_________________________________________________________

ARIES

Será un año de grandes cambios y transformaciones, donde tendrán como aliado la verdad

Aries forma parte de los signos cardinales y al mismo tiempo es un signo de fuego; también es el primer signo del zodíaco, precisamente por eso, simboliza el inicio, la creación. Se caracteriza por ser una persona rebosante de energía y entusiasmo; avanzada y aventurera, adora la libertad, los retos y las nuevas ideas. A lo largo de este año vas a pelear como nadie por los objetivos que te has marcado hasta agotar tus fuerzas, porque tú no eres de los que se rinden fácilmente. Vas a lograr que tu inteligencia y creatividad te ayuden a tomar el control. Vas a bucear en tu subconsciente, a conectar con ese lado más fantasioso, creativo y soñador que tienes, aunque en muchas ocasiones tendrás la sensación de que en tu vida real no hay cabida para soñar. Las buenas vibraciones que vas a transmitir, serán un valor agregado a tus relaciones, tanto personales como profesionales. Vas a asumir todo lo que te propongas con una gran determinación, y, en ocasiones, asumirás riesgos sin pensártelo demasiado. Estás ante un año lleno de buenas oportunidades en el terreno sentimental, especialmente en marzo con el tránsito de Venus, el planeta del amor, por tu signo. El 6 de marzo Marte y Venus entran Acuario, que avivará la llama del amor y tu corazón estará dispuesto a conquistas amorosas de lo más osadas. En el terreno de la seducción querrás tomar tú la iniciativa y podrás cumplir muchos de los deseos que tu mente te vaya dictando en cada momento. Pero debes ir con pies de plomo y no precipitarse en el mes de julio, porque el amor puede escapar de tus manos si surgen los celos o la relación sentimental no está suficientemente asentada. Trata de ser precavido y administrar sabiamente el dinero. La diosa Fortuna llegará acompañada de nuevas responsabilidades. Por ello, necesitas tener bien estructuradas todas tus iniciativas, todos los pasos que vayas a dar. Ante cualquier posibilidad de cambio en el terreno laboral, no te precipites, medita con calma los pros y los contras que conlleva y después toma la decisión que consideres más oportuna. Acercándose la fecha de tu cumpleaños, a partir del 20 de marzo, será el momento de mayor esplendor. Irradiarás fuerza y vitalidad, demostrando que nada ni nadie podrá contigo. A finales de mayo conseguirás que tu vida transcurra de forma fluida, sin altibajos, en armonía. Podrás salvar esos pequeños obstáculos que han ido minando tu salud. Júpiter, el planeta de la suerte, favorecerá el ámbito de los amigos y, en los momentos difíciles, ellos serán un gran apoyo para ti y te infundirán el valor y la vitalidad que te falten. A finales del año entra Júpiter por un año en tu vida lo que vaticina que el año 2023 será el año de tu vida, para lo cual debes ir sembrando para que la cosecha sea buena. A comienzos del año puedes sentirte algo inquieto y desorientado porque has sufrido mucha presión dentro y fuera de tu entorno, y necesitas poner en orden tus ideas, tu vida. No tengas ansiedad por nada, piensa que la armonía que estás buscando va a llegar a tu vida. Aunque te veas envuelto en situaciones tensas, estate tranquilo porque saldrás adelante. Después de agosto vas a notar que tu vida empieza a tener un ritmo diferente: más acelerado. Esto puede desorientar un poco, pero, si no te opones a los cambios, todo lo que llegue a tu vida va a ser muy favorable. Será un año muy intenso, dinámico y lleno de posibilidades. Dosifica tus energías porque te espera un desafío a largo plazo. No cierres ninguna puerta, al menos, asómate y mira qué hay detrás de ella. Puede que el destino te sorprenda gratamente. En diciembre Júpiter hace su entrada triunfal en tu signo y podrás ver que un año 2023 maravilloso llegará.

TAURO

Será un año de avances en todos los aspectos de su vida

Inicias el año con incertidumbre por todos los cambios que han sucedido en tu vida y en el planeta los últimos meses. Quizá también sientas que tienes demasiadas responsabilidades y pocas recompensadas. Pero tienes en tus manos la oportunidad de vivir un año diferente, un año en el que serás tú el que escriba en esas hojas en blanco y digas hacia dónde quieres dirigir el rumbo de tu vida. Sabes que no puedes planificar mucho, que todas tus expectativas quizá no se cumplan, pero has aprendido a cambiar de rumbo si ves que el camino que has elegido no te conduce a buen puerto. 2022 es un buen año para iniciar romances, consolidar relaciones, vivir una nueva ilusión… Tu gran sensibilidad será maravillosa para todo lo que tenga que ver con la creatividad. Con el tránsito del planeta del amor, Venus, por tu signo, será un momento fantástico para conocer a alguien con el que puedas vivir una historia de cuento de hadas, si no estás enamorado, o para consolidar y afianzar tu relación de pareja, si ya la tienes. En verano prepárate para vivir pasiones exaltadas si no dejas que la razón las frene. En la segunda quincena de enero va a ser muy bueno para que se consoliden proyectos y te pueda venir dinero que alivie tu economía. Uno de los mejores momentos para tomar decisiones importantes en asuntos económicos o proyectos nuevos será del 19 de abril al 4 de mayo, porque un tránsito el planetario benéfico contribuirá a que tengas ideas geniales y tus ingresos se puedan crecer de manera sustancial, ya que eres de los que se exalta si sus arcas están en baja. Marzo traerá éxitos económicos y profesionales, pero cuidado con comentar tus planes hasta que los proyectos estén materializados. Acuérdate que a nadie le gusta ver ojos bonitos en la cara de otro. La cuadratura de Saturno con Urano en junio y octubre te llevará hacer cambios que significarán un antes y un después, sobre todo a nivel de trabajo, traslados o mudanzas. Plano laboral: tomarán decisiones importantes, posicionándose a la par de sus colegas. Ganarán autoridad con sus palabras en nuevas áreas. Plano afectivo: habrá corazonadas que no podrán desoír. Sepan valorar las coincidencias. Salud: presten atención a las malas posturas que les pueden generar tensión muscular y contracturas. El planeta Marte continúa en tu signo hasta agosto. Aportándole una fuerza y una energía increíble. Notarás como si tuvieras una protección astral casi mágica que te ayuda a conseguir las cosas con poco esfuerzo. Con el ingreso del Sol en tu signo, el día 19 de abril, llega una época muy positiva para ti, en la que podrás vivir instantes maravillosos y desaparecerán momentos dolorosos que has vivido y te estaban haciendo mucho daño. Atento a tu economía, porque este año va a haber desajustes en este terreno y te pueden producir grandes sobresaltos, lo pertinente es analizar y usar tu buen juicio sin la terquedad que te acecha. Cuidado a principios de junio porque puede haber algunos gastos inesperados. Sé muy cauteloso porque tu economía puede verse de nuevo amenazada. El eclipse total de Luna del 16 de mayo dosifica tus energías. De igual manera el 30 de abril tiene lugar un eclipse parcial de Sol en tu signo y puede hacer que te sientas confuso y un poco perdido. Tu vida puede sufrir cambios que pongan en jaque tu estabilidad material, pero activarás tus recursos y conseguirás adaptarse perfectamente al viento que sople. La excelente posición del planeta Júpiter en tu Casa X este año te llevará al éxito cuando menos te lo esperes. Con la suerte a tu favor, es el momento de demostrar al mundo todo lo que eres capaz de hacer. En resumidas cuentas, puedo ver con claridad y firmeza que Tauro será uno de los signos con mejores proyecciones en el 2022. En hora buena.

GEMINIS

Será un año de evolución y grandes retos, tendrán en su mano la llave que abre la última puerta

Al ser un signo de aire, Géminis se caracteriza por ser intelectual, curioso y muy activo. A las personas nacidas bajo este signo, les encantan los juegos de palabras y actividades complejas que les hagan reflexionar, crecer como personas y continuar avanzando. Son amables, generosos y muy cariñosos. Con la llegada del nuevo año es momento de dar un carpetazo al pasado en el que ha habido pérdidas, desengaños amorosos, traiciones… y recuperar esa armonía afectiva que tanto echabas de menos. Has cerrado un año en el que has soportado demasiada carga impuesta, has dado mucho sin recibir nada a cambio en muchas ocasiones, te has sentido atrapado sin salida… Pero eso se acabó. Ahora soplan vientos que te inducen a vivir nuevas experiencias en las que podrás desarrollar todo tu potencial personal. Tú inteligencia, tu fuerza y tu paciencia te van a ayudar a triunfar. Te mostrarás duro y flexible a la vez con todo lo que te ocurra. Resistirás por encima de todo, adaptándote a los cambios que vayan llegando y serás flexible frente a los reveses que se te presenten. Cualquier proyecto al que te hayas entregado en los últimos tiempos dará sus merecidos frutos este año 2022. Se consolida tu parte laboral y surgirán ofertas de trabajo dentro y fuera de tu lugar de confort. Tu momento dorado en el amor tendrá lugar en marzo y abril. Si estás soltero, una relación sensual y apasionada puede hacer acto de presencia en tu vida. Será importante que pongas todo tu entusiasmo y energía en ella, pero no te obsesiones ni quieras forzar las cosas. Y si estás comprometido, vas a vivir un periodo de complicidad con tu pareja. Te entenderá casi sin palabras, los proyectos en común se afianzarán… Otro momento inmejorable para tu vida en pareja tendrá lugar después de agosto. Si estabas atravesando una crisis, todo se solucionará y puede encenderse la llama de una pasión que creías extinguida. Los primeros meses del año serán de reacomodos, pero luego de marzo soplarán vientos muy favorables a tu vida profesional. Aumentará tu confianza personal y eso te ayudará a alcanzar todos tus objetivos. La Diosa Fortuna también estará de tu lado en los últimos meses del año. Puedes conseguir beneficios económicos que debes mantener en secreto para no despertar envidias. Sé práctico para aprovechar la buena racha. Debes tener los ojos muy abiertos para tomar decisiones importantes que van a afectar a tu futuro. Con el ingreso del Sol en tu signo el día 20 de mayo, vas a sentir como una corriente de energía positiva, de fuerza, de optimismo, de ilusión… que te ayudará a conseguir todo lo que te propongas, sin lugar a dudas. Desde septiembre aparecerán muchas oportunidades para que puedas reconducir tu vida hacia donde realmente desees. Este año tendrán lugar 4 eclipses, el primero, un eclipse parcial de sol el 30 de abril, el segundo un eclipse total de Luna, el 16 de mayo, el tercero, un eclipse parcial de Sol el 25 de octubre y el último un eclipse total de Luna el 8 de noviembre. Tendrás que ser muy cauto porque cualquier cambio que se produzca en tu vida puede alterarte, aunque sólo será momentáneamente, dado que los signos de aire y fuego serán los menos afectados. El planeta Marte transita por tu signo desde agosto y, aunque te transmitirá una gran energía, también contribuirá a que estés más impulsivo e irreflexivo que de costumbre, y corras el riesgo de tomar decisiones equivocadas, por eso es menester que tomes nota y puedas prevenir. Hombre precavido vale por dos. Podemos decir que el 2022 será un año de apertura y de cambios radicales en muchos aspectos de la vida. Lograrás que el Universo conspire a tu favor.

CÁNCER

Será un año de cierre de viejas heridas y de encuentros con nuevas realidades, la estabilidad marcará la pauta

Cáncer, cuarto signo del Zodíaco, cardinal, y primero del elemento Agua, representa lo femenino, lo fecundo y está regido por las emociones de la Luna. … Leales, emotivos, constantes, protectores, tradicionalistas, sensuales, intuitivos, y golosos, a este signo de Agua se lo asocia con la necesidad de seguridad. Para ellos se presenta un año muy positivo, especialmente para realizar cambios en algunos ámbitos de tu vida. Este año vas a volar muy alto, Cáncer, porque te dejarás sorprender por el destino, porque superarás el miedo provocado por la incertidumbre y aprenderás a vivir el presente y a disfrutar de él. Por fin, encontrarás la manera de volver a ilusionarte y conseguirás la armonía en tu vida. Este año, tener un Cáncer a nuestro lado será un poderoso talismán. A finales de junio, la suerte va a estar de tu lado en el terreno sentimental. Concretamente, del 2 al 27. Te sentirás protegido. Si tienes pareja, es un momento inmejorable para conseguir la estabilidad y el entendimiento. Y si no tienes pareja y sueñas con que esa situación cambie, puedes encontrar a esa persona que ocupe tu corazón y te haga sentir de nuevo mariposas en el estómago. No lo estropees con dudas o miedos infundados, y entrégate. Con la llegada de septiembre vas a recibir sorpresas muy agradables, y cualquier relación sentimental que comiences tendrá visos de ser duradera. Aunque comiences el año con sobresaltos en el terreno económico, después del primer trimestre vas a poder decir adiós a las pesadas cargas económicas de los últimos tiempos que te ahogaban de tal manera que, a veces, te hacían la vida imposible. 2022 será un año fantástico para recuperarte profesionalmente o para marcarte metas nuevas en las que podrás demostrar todo el potencial que llevas dentro. Con la llegada de tu cumpleaños, cuando el Sol ingrese en tu signo, el día 21 de junio, darás la bienvenida a un ciclo de renacimiento e iniciarás una etapa en la que sentirás que el cosmos te protege y te mima. El planeta Marte, te llenará de energía y vitalidad, te aportará seguridad, aplomo…, pero también hará que vivas todo con tanta intensidad que a ratos puedes sentir que necesitas calma. En julio, Mercurio, el planeta de inteligencia, será como un valor agregado y te aportará tal creatividad que te ayudará a llegar a los demás con más facilidad. El día 16 de mayo la Luna Llena viene con un eclipse total de Luna. Recuerda que, como la Luna es tu regente, la energía de este eclipse va a afectar poderosamente. De manera especial, puede afectar a tu salud y a tu vida profesional, y puedes vivir momentos desestabilizadores que te pasen factura, ya que puedes estar muy vulnerable y con la sensibilidad a flor de piel. Ábrete y habla de lo que te preocupa; compartir tus inquietudes aliviará esa pesada carga que llevas sobre tus espaldas. 2022 es un año en el que tu buena estrella será fruto de todo el esfuerzo realizado, un año en el que será muy importante que recuperes la autoestima perdida y deseches todo aquello que no te aporta nada. La vida va a pedirte que este año des lo mejor de ti, y podrás comprobar que en la medida en que tú des así recibirás.

Este año va a ser muy dinámico y tú estarás más valiente y arrollador que nunca. El año pasado tuviste periodos largos en los que, aunque estuviste sumido en un estado de angustia, preocupación, inquietud…, eso también te sirvió para estar alerta a cualquier oportunidad que el destino te diera. Y este año vas a mostrar faceta más innovadora, enfocando siempre tu vida desde un punto de vista positivo, y mostrándote audaz y guerrero porque tú mejor que nadie sabes que estás preparado para afrontar cualquier reto que la vida te ponga.

LEO

Será un año de grandes metas y realizaciones, tendrán por norte su brillo y poder de convicción

El signo de Leo es fijo y de fuego, también el signo más dominante del zodíaco. Creativo y abierto, tiene ambición, valor, fuerza, autonomía y total seguridad en sí mismo: sabe dónde quiere llegar y nada ni nadie podrá evitarlo. El planeta del amor, Venus, te hará un regalo sorprendente, marcando un período muy positivo para tu vida sentimental. En el amor, este año algo dentro de ti te dice que las cosas están cambiando. Si no tienes pareja, no vas a ir detrás de nadie porque vas a tener la intuición de que va a llegar a tu vida lo que realmente es bueno para ti. Pero si sientes que alguien consigue acelerar los latidos de tu corazón, mostrarás todas tus armas de seducción y, tarde o temprano, caerá en tus redes. Entonces, la pasión estará en su cota más alta, y no sólo vas a enloquecer tú, sino que también harás que la otra persona se muera de amor por ti. A lo largo del año 2022 van a crearse situaciones que, unidas a las buenas decisiones que tú solo tomarás, te permitirán reactivar tu economía. A pesar de que este año fue la continuidad de la pandemia, tu vida social no se detuvo. Ahora desarrollaras este aspecto como tú desearías, vas a hacer buenos contactos, buenos negocios y buenas inversiones. Si necesitas que tu vida profesional o económica se active vas a poner en marcha esas ideas geniales que te surgen cuando estás buscando nuevos recursos. Ya sabes, Leo, que a ti te encanta experimentar, pero si tienes un negocio o un proyecto que piensas poner en marcha, no lo compartas con nadie hasta que esté completamente concretado, pues a ti te envidian hasta el modo de caminar. Recibes 2022 con la primera Luna Nueva del año, el día 3 de enero lo cual te augura de que todo lo que pidas al cielo te será concedido. Leo, tú eres fuerte, ante las adversidades te creces como nadie. No olvides que el Sol que es tu regente siempre te aportará esa fuerza y ese coraje que sacas en los momentos difíciles y que te hace único. Con el Sol en tu signo del 22 de julio al 22 de agosto sentirás una energía muy especial que te empuja a estar activo, a tomar la iniciativa en temas importantes de tu vida y a luchar por lo que quieres con seguridad. Este año 2022 tienes algunas oposiciones planetarias pueden provocar cierto desequilibrio emocional. Será un periodo para redefinir tus relaciones personales, construir vínculos afectivos muy poderosos y dejar fuera de tu camino a esas personas que no han sido honestas contigo. Llevas tiempo superando trabas sin claudicar y éste será un año cargado de bendiciones, de recompensas. Descubrirás cómo sacarle el máximo partido a la diosa Fortuna y lo harás a base de organización, previsión y una buena adaptación a las circunstancias. Bueno Leo solo falta tu cambio de actitud y empoderamiento para que tengas el año soñado.

VIRGO

Será un año de recompensas y claridad

Virgo es un signo mutable y de tierra; representado por una virgen, es un signo caracterizado por su espíritu crítico, precisión, reserva, paciencia y convencionalismo. También es lógico, metódico y aplicado, le gusta aprender y es capaz de analizar las situaciones más complejas con una claridad pasmosa. Este año vas a desafiar al destino como nadie, soltando amarras y reinventándote. Tú vas a tener el coraje de soltar todas aquellas cosas que no te hacían feliz en el pasado y empezarás a dibujar un mundo nuevo, completamente diferente, para cambiar los tonos grises y negros por tonos vivos, alegres, tonos que invitan a ser optimista. Este año 2022 vas a tener que ejercitar la paciencia, vas a aprender a esperar y vas a estar muy atento para ver cómo la vida presenta ante ti planes de futuro que ni siquiera habías imaginado en tus mejores sueños. Con la llegada de marzo tienes por delante días maravillosos para enamorarte, renovar tus ilusiones y sentirte bien contigo mismo. Estarás muy persuasivo y todas las miradas estarán puestas en ti. Virgo, este año vas a necesitar que la persona que camine a tu lado tenga inquietudes similares a las tuyas, que sepa entender tus silencios y que te proteja cuando la inquietud, el miedo y la inseguridad te acechen. Venus potenciará tu poder de seducción y te ayudará a consolidar compromisos. Si ya no piensas continuar con tu pareja, este año no tendrás miedo a separarse para buscar otro amor o vivir otro tipo de experiencias con mayor libertad e independencia. Si has atravesado un periodo de altibajos en el terreno económico, a medida que avance 2022 se encenderá una llama de esperanza para que comiencen a solucionar tus problemas. Hay algo que hiciste en el pasado, un favor, una obra de caridad o un acto de altruismo; situación que generó empatía con el otro…que será recompensada por el Universo. Recogerás buenos frutos y eso te impulsará a ser cada día mejor ser humano. Después de agosto, es posible que te ofrezcan la oportunidad de participar en un trabajo muy creativo con muchas expectativas de éxito. Finales de julio y agosto será un momento mágico para ti, pues hay una concentración planetaria en tu signo tan grande que te ayudará a brillar con luz propia. Te atreverás a romper con tus propias limitaciones y a salir de ese pequeño mundo tuyo que muchas veces no te hace feliz. Con el Sol en tu signo del 23 de agosto al 22 de septiembre, irradiarás una gran energía positiva, te sentirás más seguro y confiado y atraerás hacia ti todo lo bueno que el destino ponga en tus manos. Con el planeta Marte enviando energía y sentirás que el mundo es tuyo. Este año tendrás que enfrentarte en muchas ocasiones a situaciones que escapan a tu control, pero en ningún momento pondrán en peligro lo que con tanto empeño estás consiguiendo. De los cuatro eclipses que tienen lugar este año, el del día 30 de abril de abril, un eclipse parcial de Sol, tiene lugar en tu Casa XI. Su energía puede hacer que te sientas confuso, por lo que es aconsejable dejar fluir y poner la mente en reposo hasta tener claridad y poder lograr los objetivos trazados previamente. Virgo, en los últimos tiempos has aprendido mucho, la vida te ha enseñado sabias lecciones, que te han ayudado a hacer frente a todas las vicisitudes que se te han puesto por delante, en estos últimos años. Este año 2022 déjate guiar por esos golpes de intuición que a veces tienes y que te ayudan a tomar decisiones brillantes. Es innegable que será un año de grandes logros y reacomodos, pondrás cada cosa en su lugar y renacerás como el Ave Fénix de sus propias cenizas. Es una etapa que marcará sin lugar a dudas pauta y que siempre recordarás y dirás que bueno fue el año 2022. Será un año de recompensas y claridad.

*** Jean Luis Bogadi es Astrólogo y Terapista Bioenergético, síguelo en Instagram y Facebook: @jeanluisbogadi

jeanluisbogadi@gmail.com