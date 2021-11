Hace unos días la cultura en Valera sufrió el golpe más duro en su historia con la toma ilegal de sus espacios por parte de las fuerzas militares.

Ante eso el candidato a la Alcaldía de Valera, Arquímedes Valera Álvarez, fijó posición brindando su respaldo a la familia ateneísta y al pueblo valerano. En ese sentido expresó «lo que esta pasando con el Ateneo de Valera es grave y debe ponernos en alerta.

«En estos momentos el régimen madurista, como toda dictadura, se ha dado a la tarea de destruir todo aquello que sea de provecho cultural y educativo para el ser humano, por eso tengo lista mi propuesta para resolver a corto plazo esta penosa situación».

La cultura es prioridad

El aspirante a la alcaldía sostiene que la realidad es que el Ateneo debe estar funcionando en esos espacios culturales del municipio, promoviendo valores, «esas instalaciones fueron concebidas para ese fin y adquiridos por una asociación civil que fue constituida por los ateneístas valeranos, por eso el deber ser es que se respete esa propiedad que es de la Asociación Civil Ateneo de Valera a lo largo de 71 años de existencia, libre y democrática».

Dijo que el Ateneo de Valera ha venido encargándose de que la cultura sea prioridad para todo el pueblo valerano, con actividades como los domingos de colores, presentación de artistas nacionales, regionales y sobre todo locales y todas las actividades que se llevaban a cabo en sus mejores tiempos y que nunca debieron perderse.

Fue contundente al expresar «debo hacer una acotación importante, ese espacio cultural es propiedad privada, adquirida en su momento legalmente, es decir, tiene su tradición legal con documentos de compra de esos terrenos y por supuesto la construcción de esas instalaciones, de manera pues que esas instalaciones le pertenecen a la Asociación Civil Ateneo de Valera, a los ateneístas y a los valeranos».

Rechazo total

Más adelante Arquímedes Valera dijo «Quiero dejar claro mi rechazo a la arbitrariedad que se está viviendo, ya que en más de medio siglo de existencia es la primera vez que sucede algo como esto, con una magnitud terrible ya que están confiscando o arrebatando a los propietarios y creadores de esta casa de sus propiedades, se están robando su razón de ser, que no es otro sino la promoción de la cultura y el arte».

Ante tan aberrante situación hoy levanto mi voz y ratifico mi posición de defender la propiedad de los hacedores de cultura, arte y educación de nuestra urbe valerana.

Puntualiza que el régimen de Nicolás Maduro en su acción de confiscar nuestra casa de la cultura, lo hace saltando la ley de expropiaciones públicas y sin agotar el procedimiento legal, «es decir, allí lo que hubo fue un capricho, una vía de hecho administrativa en la cual incurrió el gobierno de Temístocles Cabezas poniéndola a su disposición ilegal e inconstitucionalmente violentando el derecho fundamental de la propiedad y la pone en manos de la Alcaldía de Valera a través de una fundación que lleva por nombre La Casa de Los Saberes Josefa Sulbarán».

«Es vital recordar que el ex Alcalde José Karkom activó un decreto, en el momento en que asume la gobernabilidad de Valera, regresando las instalaciones del Ateneo a la Asociación Civil y a los Ateneístas, pero la Cámara Municipal de ese entonces, a través de su secretario, irresponsable e ilegalmente, no publicó el decreto. Por si fuera poco utilizaron la fuerza pública ya que ellos (PSUV) le habían cedido parte de las instalaciones a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y fue así como estos no dejaron que se hiciera la entrega material del Ateneo de Valera y ahora la situación se agrava aún más con la toma de las instalaciones por parte de las fuerzas militares».

Acotó que el gobierno no contentos con eso, en vez de rectificar y declararse estas instalaciones como zona cultural y educativa, tomando en cuenta que allí funcionaba la UVM, y siempre ha funcionado la Eloísa Fonseca y el Preescolar, ahora es declarada como “zona militar”, inclusive es tanta la desidia y el desinterés por parte del régimen rojo que las plazas que están frente al Albergue Turístico fueron tomadas por particulares y la Alcaldía no ha hecho absolutamente nada para recuperarlos, dejando permisivamente que se haga un desarrollo allí, robando espacios públicos del municipio Valera.

Propuesta clara

El candidato Arquímedes Valera ante la situación expresó «mi propuesta una vez sea electo Alcalde, es regresar esa propiedad a sus legítimos dueños , la Asociación Civil Ateneo de Valera, para que cumplan con el único fin de sus estatutos: seguir promoviendo el desarrollo cultural de la Urbe de Doña Mercedes Díaz, para esto debemos hacer una retrocesión para dejar sin efecto la expropiación ilegal que se hizo».

Para cerrar sentenció que allí lo que hubo fue un procedimiento confiscatorio que no cumplió ningún fin y mucho menos procuró el bien público y general, sino que se procedió a despojar a una institución de carácter particular que venía desarrollando actividades delineadas con el interés público y general como lo es el impulso de la cultura, dejando a Valera sin su principal casa cultural.

Prensa Arquimedes Valera