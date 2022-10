Para las autoridades de Finlandia, su principal consejo a los ciudadanos sigue siendo los refugios en espacios interiores. La ingesta de pastillas de yoduro de sodio es de forma preventiva secundaria y complementaria, en caso de radiación nuclear.

En medio de las amenazas de Rusia de que podría usar armas atómicas por la escalada en la guerra en Ucrania, en las farmacias de Finlandia se agotó en pocas horas las tabletas de yoduro de potasio (Yodo) después de que el Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad del país nórdico pidiera a la población que las comprara como medida de prevención en caso de riesgo de radiación nuclear.

La Asociación Finlandesa de Farmacéuticos confirmó en un comunicado que la provisión de tabletas de yoduro de potasio se agotó “temporalmente” en todas las farmacias del país, aunque volverán a estar disponibles “en un futuro próximo”.

Esta asociación recordó que, pese al pedido de las autoridades, no hay “una necesidad urgente” de adquirir pastillas de yodo y recomendó a los ciudadanos que antes de comprarlas comprueben que no tengan ya un paquete en sus casas. La demanda de este producto, para el que no es necesario una receta médica, fue tan alta que llegó a colapsar temporalmente la tienda en línea de la cadena de farmacias más grande del país, Yliopiston Apteekk.

El Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad de Finlandia le pidió a la población menor de 40 años que adquiera tabletas de yoduro de potasio.

Finlandia, que comparte con Rusia 1.340 kilómetros de frontera, desarrolló durante décadas un plan integral para preparar a su población ante posibles guerras, accidentes nucleares y desastres naturales. El país nórdico cuenta con una masiva red de refugios de protección civil, el país cuenta con grandes reservas de suministros y protocolos en caso de cualquier eventualidad.

El yoduro de potasio se utiliza para impedir que la glándula tiroides absorba el yodo radiactivo que podría ser liberado durante una emergencia de radiación nuclear. El yodo radiactivo puede dañar la glándula tiroides. Usted solamente debe tomar yoduro de potasio si hay una emergencia de radiación nuclear y los funcionarios públicos le indican que debe tomarlo. El yoduro de potasio pertenece a una clase de medicamentos llamados antitiroideos. Este, reiteramos, actúa impidiendo que el yodo radiactivo ingrese a la glándula tiroides.

