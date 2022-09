Por Yelitza Figueroa/Crónica Uno

Barquisimeto. Las redes sociales han sido durante los últimos meses, escenario de múltiples denuncias de abusos de poder, cometidos por las fuerzas del orden público en el ámbito nacional, pero en el estado Lara han tomado mayor auge, evidencia desde amenazas verbales, matracas, gritos y golpes en plena calle.

Las imágenes que han circulado vertiginosamente desde el 4 hasta el 12 de septiembre han mostrado a los miembros de la Policía del estado Lara amenazando con: «Te voy a reventar en la calle» a Emanuel Paradas, un joven que fue retenido por más de una hora en una alcabala ubicada en la entrada de Barquisimeto, donde le quitaron sus papeles con el objetivo de multarlo, pero al pasar el tiempo y haberse quejado, lo amenazaron verbalmente.

«Me dijeron que me tenían que poner una multa, a la cuál accedí y no había ningún problema que la colocaran, y me la entregaran, pero que la tenía que pagar de una vez y en dólares. Les respondí que no tenía dinero en el momento, aparte que se muy bien que tengo un plazo para pagarla. Como les respondía con argumentos se molestaban y se comenzaban a reír diciendo que tenía dos horas para tenerme allí» denunció Paradas.