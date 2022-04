El pasado viernes 8 de abril fue el últimos viernes de Cuaresma de la Semana Santa 2022. Día, según el ritual de la Iglesia Católica dedicado a nuestra señora de Los Dolores, día en que hubo un apagón de más de 9 horas en Betijoque, al fallar el fluido que distribuye la empresa eléctrica del estado Corpoelec, a cuyos ejecutivos no les importa las críticas, no explicando tampoco el motivo de estos cortes, tal vez por jugar cuida con sus jefes, que sí saben a la perfección a qué se deben estas fallas, bajones y subidas del fluido, lo más peligroso, pues lo que pagan con esta irregularidad, son los artefactos que tenemos en el hogar.

Pobres de nuestros hogares, de las neveras, cocinas y computadoras que reciben la fuerza de los bajones cuando regresa el fluido por minutos, para volverse a ausentar.

El viernes 8 fue el día escogido por la alcaldesa y sus seguidores para presentar la memoria y cuenta de su gestión, al frente de la Alcaldía de Rafael Rangel en sus primeros cien días, tomando a muchos por sorpresa que fuera ingresada el viernes en horas de la mañana a emergencia del Hospital María Aracelis Álvarez, donde no había luz y un portero, tal vez acatando órdenes de la dirección del Hospital, no dejó entrar al periodista que iba a constatar la oscuridad reinante en el primer centro asistencial del municipio, castigado por el corte de electricidad, al no funcionar la planta eléctrica del María Aracelis Álvarez, observar también cómo reciben la dosis del pésimo servicio de la empresa eléctrica del estado, los recluidos en el centro asistencial, cada vez que se va el fluido eléctrico, escuchar las opiniones de los empleados, médicos y enfermeras, que apelan a los celulares, para alumbrarse y dar un poco de luz a las tareas que realizan.

La alcaldesa duró poco recluida, “fue compensada” con medicamentos que les suministraron en el Hospital, regresando a su domicilio, para estar en horas de la tarde, hasta tarde la noche presentando el informe de gestión, a una masiva concurrencia, en su mayoría militantes del partido, que la colocó en el cargo, el Psuv.

