Luis «El Teacher» Cárdenas.- El entrenador del París Saint Germaine, el argentino Mauricio Pochettino, declaró en la rueda de prensa post partido -tras el triunfo sobre el final el PSG 2-1 ante Olympique de Lyon- que su decisión de sustituir al astro Lionel Messi en el segundo tiempo, cuando el encuentro estaba empatado fue motivado a una situación normal de partido, donde buscaba «el beneficio del equipo y del jugador».

«Le pregunté (a Messi) cómo estaba y me dijo: ‘Bien, no hay problema’. Eso es lo que nos dijimos el uno al otro. Todo el mundo sabe que es un gran jugador, pero tenemos cinco cambios y estamos para tomar decisiones», dijo el DT en la conferencia de prensa, donde fue preguntado por la presunta molestia de su compatriota, quien rara vez los entrenadores se atreven a sustituirle en un encuentro que no está resuelto.

«Creo que todo el mundo sabe que tenemos muchos jugadores muy buenos. Tenemos que tomar decisiones, en el grupo y luego en el partido, pensando en lo mejor para el equipo y para cada jugador. A veces las decisiones son positivas o no, pero por eso entrenamos, para tomar decisiones. Puede que les guste o no», acotó Pochettino, buscando quitarle hierro al asunto.

Más allá del cabreo que pudo presentar el jugador, considerado uno de los mejores de la historia, lo cierto es que las variantes realizadas por el DT le dieron resultados, especialmente tras sustituir a otro compatriota, el volante Ángel Di María para darle entrada a otro argentino, Mauro Icardi, quien resultó ser el héroe al marcar el gol de la victoria.