Los racionamientos o cortes intempestivos de energía eléctrica, que antes era un claro fracaso de la política energética del gobierno, ahora se convirtió en el pan nuestro de cada día, según lo dice desde la histórica población de Niquitao, el luchador social Julio Romero quien acusa que las calles siguen oscuras.

Nos están disfrazando la boca de lobo a la que nos tenía sometidos, ahora sofisticadamente le cambian el nombre a la ineficacia y pretenden confundir a los suscriptores con el llamado Plan de Administración de carga. Por si fuera poco, todo lo anterior, ahora se llega al colmo, pero por el abuso cometido, se puso al descubierto porque las interrupciones anteriores que alcanzaban de 2 a 4 horas, ahora se duplica y extiende más la población sin servicio eléctrico, ya que nos dejan sin luz de manera indefinida y varias veces durante el día y la noche.

Incapacidad gerencial

Julio Romero, expone las vicisitudes que confronta la histórica población. Es muy desesperante la situación de Niquitao. El caso es que tampoco escuchamos otros reclamos, ni las propias autoridades municipales, pese a que todo el municipio Boconó está afectado porque mañana, tarde y noche estamos afectados por el pésimo servicio eléctrico. Tanto el alcalde como los concejales deben levantar su voz ante los organismos que les compete y buscar de manera conjunta una solución. No deben seguir ahondados en el mutismo tanto el gobernador como el corregidor.

Nadie nos explica este racionamiento, porque si ya está lloviendo y antes era porque había verano, pero ahora que si hay agua y vuelvo al comienzo, porque se ratifica la incapacidad gerencial.

¿Por qué no las instala?

Varias calles de Niquitao están en la oscuridad desde el 2021 cuando él entonces candidato y ahora alcalde, andaba en campaña y se comprometió en solucionar lo del alumbrado. También nos dice Julio Romero: Transcurridos 5 meses de su gestión, no ha resuelto la boca de lobo y otros problemas que confrontamos, porque cada día hay más calles oscuras y en mal estado. Sus promesas no se han cumplido, pero se dice que tienen en su poder las lámparas LED y ¿Por qué no las instala? eso no lo entendemos.

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

